Czy stawki OC rosną przez stłuczki?

Rośnie cena ubezpieczeń

W roku 2016 średnia cena ubezpieczenia OC, wzrosła z 659 złotych do 1024 zł. Jest to wzrost na poziomie 55%. W 2017 roku wzrost cen ubezpieczeń nie wyhamował, podwyżki wciąż są, tylko mniejsze niż w 2016 r. W Marcu 2017 roku, średnia cena za OC wynosiła 1054 złote.

Zobacz też: Gdzie w Polsce zachodzi największe ryzyko wypadku?

reklama reklama

Stłuczki głównym powodem wzrostu cen ubezpieczenia OC?

Jeżeli przeciętny kierowca jeżdżący kilkuletnim Oplem z silnikiem 1.6, w ostatnich latach nie spowodował żadnej stłuczki, zapłaci średnio 534 złote za ubezpieczenie OC. Gdy przydarzy mu się choć jedna kolizja cena wzrośnie do 779 złotych. Po dwóch stłuczkach będzie musiał zapłacić z OC 1372 złote, czyli aż o 157% więcej, niż w przypadku bezszkodowej jazdy.

Najwięcej stłuczek w Gdańsku i Wrocławiu

W całym kraju średnio 15% kierowców ma na koncie przynajmniej jedną szkodę. Wynik dla Gdańska i Wrocławia to 19%. Pokrywa się to z wynikami raportu serwisu mfind.pl. Wyniki te pokazują, że średnia cena ubezpieczenia w Gdańsku wzrosła do 1203 złotych, a cena we Wrocławiu wzrosła do 1230 złotych. Są to najwyższe wyniki w kraju. To potwierdza też fakt, że wysokie stawki OC tam właśnie wynikają między innymi z dużej liczby stłuczek.

Źródło: Materiały mfind