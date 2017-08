Używane: BMW X5 E70 (2006 - 2013) – opinie i typowe usterki

Gdy w roku 2006 Bawarczycy zaprezentowali drugą odsłonę dużego SUV-a, segment rekreacyjnych „terenówek” był u szczytu rozwoju. Auto wpisało się w wymagania, dzięki czemu osiągnęło rynkowy sukces. Dzisiaj - 11 lat po premierze - BMW jest dostępne za przystępne ceny. Niech kupujący liczą się jednak z tym, że eksploatacja auta segmentu premium to przyjemność, która musi kosztować!

Pod względem stylizacji druga odsłona BMW X5 nie stanowi potężnego skoku naprzód. To w dużej mierze rozwinięcie projektu znanego z poprzednika. O ile jednak model generacji E53 tworzył nieco klimatu retro, o tyle tutaj odwołania do klasyki zastąpiono czerpaniem z nowoczesności. Początkowo bryła SUV-a budziła mieszane uczucia. Kierowcy nie mogli się przekonać do specyficznej twarzy auta z wytrzeszczonymi oczami. Z czasem BMW opatrzyło się i ugruntowało swoją pozycję na rynku. Mimo pewnych kontrowersji, X5 bez wątpienia wpisuje się w segment premium. Prezentuje się prestiżowo i to już na pierwszy rzut oka.

Siłą wnętrza BMW X5 generacji E70 jest stylistyczna prostota. Deska rozdzielcza jest przejrzysta, uporządkowana i tak właściwie bardzo ergonomiczna. Oczywiście nie brakuje jej ostrych krawędzi, ale nie zaburzają one w żaden sposób odbioru całości. Nowością i ciekawym smaczkiem stylistycznym w drugiej odsłonie auta stał się joystick zmiany biegów. Choć jakość materiałów jest wysoka, inżynierowie nie wystrzegli się błędów. Znane są chociażby przypadki wlewania się wody do bagażnika, ewentualnie trzeszczącej rolety w kufrze.

Kabina dużego SUV-a bawarskiej marki oferuje wyjątkową przestrzeń. I w pierwszym, i drugim rzędzie siedzeń spokojnie zasiąść mogą wysokie osoby. Poza tym w konfiguracji 5-osobowej kufer liczy aż 620 litrów! Maksymalnie jego pojemność można powiększyć do 1750 litrów, podczas gdy w wariancie 7-osobowym przy komplecie pasażerów jego objętość maleje do 200 litrów. To niewiele, jednak warto pamiętać, że pozycja na dodatkowych i opcjonalnych siedziskach w bagażniku nie jest zbyt wygodna. A to oznacza, że będą raczej wykorzystywane awaryjnie na krótkich dystansach.

BMW X5 generacji E70 w większości przypadków jest naprawdę nieprzyzwoicie wyposażone. Nie brakuje pojazdów, które poza skórzaną tapicerką, ksenonami i nawigacją mają wyświetlacz head-up, zaawansowany system audio czy bezkluczykowy dostęp do wnętrza. Ceny używanych egzemplarzy startują od niespełna 60 tysięcy złotych. Model z roku 2013 może być wyceniony nawet na blisko 180 tysięcy złotych. X-piątki z drugiej ręki zaledwie w jednej czwartej pochodzą z polskich salonów. BMW stoi przede wszystkim dieslami. Aż 88 procent pojazdów korzysta z napędu wysokoprężnego.

Ropniak w każdym przypadku ma pojemność 3 litrów, 6 cylindrów ustawionych w rzędzie i doładowanie. Wyrafinowany motor brzmi bardzo majestatycznie i oferuje moc! Najpopularniejszy na rynku wtórnym wariant ma 235 koni mechanicznych. Silnik generuje 520 Nm momentu obrotowego, co przekłada się na przyspieszenie do pierwszej setki już w 8,1 sekundy. BMW X5 niestety jest duże i ciężkie. A to wpływa na wyniki spalania. Najsłabszy diesel spala w mieście ponad 10 litrów oleju napędowego. W trasie przy delikatnej jeździe wynik można obniżyć do niespełna 7 litrów.

Nieco mniej popularne są wersje 3-litrowego diesla o mocy 286 i 306 koni mechanicznych. Pierwszy wariant był montowany przed rokiem 2010. Drugi wszedł do produkcji po tej dacie. W obydwu przypadkach do dyspozycji kierowcy pozostają aż dwie turbosprężarki. A dzięki temu dynamika jazdy jest naprawdę imponująca. Słabsza wersja rozpędza BMW X5 E70 do 100 km/h w 7 sekund. Mocniejsza skraca czas sprintu do 6,6 sekundy.

Benzyniaki są sporadycznie spotykane na rynku wtórnym. To motory naprawdę fajne i dobre, jednak raczej nie na kieszeń europejskich użytkowników. Czemu? Otóż mocny silnik benzynowy zamontowany w SUV-ie z plakietką M potrafi „wypić” nawet 30 litrów paliwa! Najpopularniejsza jednostka na rynku wtórnym o pojemności 3 litrów jest bardziej oszczędna, ale to nadal nie oznacza niskiego spalania. W mieście zapotrzebowanie na paliwo sięga 13 litrów. W zamian 306-konny motor rozpędza X5 do 100 km/h w 6,8 sekundy.

Używane: BMW X5 E70 (2006 - 2013) - diesle warto solidnie sprawdzić

Benzynowa X5 stanowi w miarę bezpieczny wybór. Znane są przypadki usterek przekaźników pomp paliwa i problemów z odmą, jednak to drobiazg w porównaniu z dieslami. Właściciele używanych BMW z napędem wysokoprężnym są narażeni przede wszystkim na cztery niesprawności. W silnikach zapychają się wtryskiwacze, psuje się wstępna pompa paliwa, urywają się klapy w kolektorze dolotowym, ewentualnie czyszczenia wymaga filtr cząstek stałych DPF. A to dosyć kosztowna lista.

Zawieszenie BMW X5 E70 jest konstrukcją skomplikowaną. Przednie i tylne koła mocują do nadwozia wahacze. Dodatkowo jednym z elementów resorujących są pneumatyczne miechy. Auto prowadzi się bardzo dobrze. Gwarantuje komfort, ale jednocześnie jest na tyle sprężyste, że też pewnie zachowuje się w zakrętach. Na pochwałę zasługuje również układ kierowniczy - jest niezwykle precyzyjny. Zawieszenie bawarskiego SUV-a jest trwałe. Mimo wszystko po pokonaniu 200 tysięcy kilometrów może wymagać pierwszego remontu. A to nie będzie tanie - jeden wahacz potrafi kosztować grubo ponad 800 złotych!

