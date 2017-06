Używany Opel Antara (2006 - 2015) – opinie i typowe usterki

Rok 2006 miał być szczególny dla gamy Opla. Niemcy wprowadzili bowiem do sprzedaży średniej wielkości SUV-a i liczyli na europejską karierę auta. Kierowcy ze Starego Kontynentu nie do końca zrozumieli jednak założenia Antary. W efekcie choć auto sprzedawało się dosyć dobrze, do miana hitu sprzedaży było mu bardzo daleko. Opel wycofał model z oferty w roku 2015.

Nadwozie Antary jest bardzo mocno geometryczne. Choć dzisiaj sylwetka może wydawać się zbyt prosta i za mało dopracowana pod kątem stylistycznych smaczków, w roku 2006 naprawdę dobrze prezentowała się na ulicach polskich miast. Poza tym przynosiła na Stary Kontynent nieco amerykańskiego klimatu - w końcu Opel był bliźniakiem Chevroleta Captivy - oraz jak najbardziej pasowała do ówczesnej, niemieckiej gamy. Kwadratowa była również m.in. Vectra C oraz Astra trzeciej generacji.

Używany Opel Antara (2006 - 2015) - nawiew z Corsy, zegary z Astry

Nawiązanie do innych modeli marki widać nie tylko na zewnątrz Opla Antary, ale także i w kabinie pasażerskiej. Kierownica i okrągłe nawiewy pochodzą z Corsy, podczas gdy zegary zostały żywcem wzięte z Astry. Powinowactwo z innymi modelami nie razi jednak tak bardzo, jak pewne niedostatki jakościowe. Plastiki użyte do wykończenia konsoli w większości przypadków są twarde, przez co w chłodniejsze dni mogą trzeszczeć podczas jazdy. Dodatkowo mało estetycznie prezentuje się chociażby opcjonalna, „skórzana” tapicerka wykonana z ekologicznego materiału.

Ilość przestrzeni we wnętrzu Opla Antary jest przyzwoita. Cztery dorosłe osoby mogą podróżować niemieckim SUV-em bez większych problemów. Przeciętnie wypada niestety bagażnik. Jego podstawowa pojemność to 420 litrów. Dużo więcej na pokład są w stanie zabrać chociażby kompakty w wersji kombi. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń załadunkowa rośnie do 1420 litrów.

Zawieszenie Opla Antary jest w pełni niezależną konstrukcją. Auto choć prowadzi się dosyć dobrze i oferuje komfort resorowania, zdecydowanie nie jest typem sportowego SUV-a. Wysoko umieszczony środek ciężkości sprawia, że nadwozie jest mało stabilne w szybko pokonywanych zakrętach. A co z usterkami?

Używany Opel Antara – typowe usterki

Użytkownicy nie skarżą się na niską trwałość poszczególnych elementów podwozia. DEKRA w swoim raporcie wskazuje jedynie na możliwość przedwczesnego pojawienia się wycieków w amortyzatorach.

Opel Antara przenosi napęd na cztery koła. W lifestylowym, niemieckim SUV-ie nie ma jednak co oczekiwać układu wyposażonego w mechaniczne blokady czy reduktor. Inżynierowie postawili na system dołączania tylnej osi oparty o sprzęgło wielopłytkowe. Elektroniczne 4x4 poprawia trakcję podczas zimowych podróży, ale totalnie nie nadaje się w teren. W zamian układ jest trwały i przy regularnej wymianie oleju nie staje się źródłem większych usterek.

Paleta silnikowa Opla Antary składa się z 7 jednostek napędowych. Mimo wszystko szczególną popularnością cieszy się tak właściwie tylko jeden motor - to on napędza blisko 70 procent używanych modeli. Mowa o 2-litrowym dieslu CDTI o mocy 150 koni mechanicznych. Moment obrotowy na poziomie 320 Nm wydaje się być wysoki. Nie można jednak zapominać o tym, że SUV nie jest autem lekkim. A to mocno ogranicza jego sportowe zapędy. Sprint do pierwszej setki trwa 10,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 180 km/h.

Używane: Opel Antara (2006 - 2015) – trwałość silników

2-litrowy diesel spod maski Opla Antary nie jest mocno oszczędny. W mieście potrafi spalić prawie 9 litrów oleju napędowego. Na szczęście zadbane egzemplarze jednostki opracowanej przez włoskich inżynierów z VM Motori cieszą się dosyć dobrą opinią mechaników. Czasami w silniku pada sterowanie turbosprężarką czy zawór EGR oraz wymiany wymagają klapy wirowe w kolektorze dolotowym. Na szczęście wtryskiwacze common rail i inne elementy osprzętu są trwałe.