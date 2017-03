Używane: Honda CR-V III (2006 - 2012) – opinie użytkowników

Trzecia generacja wyniosła Hondę CR-V na wyżyny sprzedażowego sukcesu. Auta w momencie zalały Europę i Stany Zjednoczone. Karierę japoński SUV zawdzięcza przede wszystkim temu, że odrzucił surowy charakter i stał się codziennie użyteczny. Czy jednak przemiana nie zaszkodziła jego największej zalecie, a mianowicie bezawaryjności? Wszystko wskazuje na to, że kierowcy mogą spać spokojnie. Zresztą sprawdźcie nasz raport.

Pierwsza dekada XXI wieku oznaczała, dla Hondy stylistyczną rewolucję. Ważnym przystankiem na jej drodze był rok 2006. To wtedy opadła kotara, a zza niej wyłonił się nowy CR-V. Klienci japońskiej marki byli zszokowani. SUV całkowicie odrzucił znane do tej pory kwadratowe kształty i klasyczny design. W zamian postawił na ostre krawędzie, obłą linię i ogromną dawkę wyrazistości. Zmiana wymagała przyzwyczajenia środowiska hondziarzy, ale bez wątpienia była dobrym krokiem. Nowoczesny design odpowiadał na potrzeby współczesnych kierowców i pozwolił modelowi na ogromy sukces.

Kabina została zaprojektowana w dużo bardziej stonowanym stylu. Konsola jest oczywiście jak najbardziej nowoczesna, jednak bardzo daleko jej do kokpitu znanego chociażby z Civica ósmej generacji. Zegary są niezwykle czytelne, kierownica klasyczna, a panele sterujące uporządkowane. Dużym plusem kabiny Hondy CR-V III są wysokiej jakości materiały i spasowania. W efekcie plastiki na konsoli centralnej nie powinny trzeszczeć nawet zimą, a tapicerka foteli wytrzyma lata eksploatacji.

Wzorem poprzedników Japończycy nie zastosowali w CR-V tunelu centralnego oraz nie zapomnieli o praktycznych schowkach. Na szczęście poprawili jedną zasadniczą kwestię. A mianowicie zwiększyli ilość przestrzeni. SUV Hondy to auto prawdziwie rodzinne. Sprawdzi się zarówno podczas codziennych, miejskich wojaży, jak i dłuższych wyjazdów wakacyjnych. Szczególnie, że do dyspozycji pasażerów pozostaje przestronny kufer. Pojemność bagażnika wynosi bazowo 524 litry. Po złożeniu tylnej kanapy można ją zwiększyć do 1532 litrów.

Używane: Honda CR-V III (2006 - 2012) - elektroniczne AWD wymaga dbałości

Japończycy chcieli, aby trzeci CR-V nie zapomniał o swoich korzeniach. Właśnie dlatego każdy model jest wyposażany w napęd na cztery koła. Oczywiście mowa o systemie sterowanym elektronicznie, w którym zazwyczaj siła silnika trafia na przednią oś. Dołączaniem tylnych kół zajmują się dwie pompy umieszczone przy dyferencjale. Rozwiązanie nie pozwala na intensywną jazdę terenową. Jest raczej opcją, mającą poprawić trakcję w trudnych warunkach drogowych. Układ AWD jest trwały, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze podczas dynamicznej jazdy poza asfaltem można szybko przegrzać pompy załączające tylną oś. Po drugie świętością jest wymiana oleju w układzie. Jej interwał to 40 tysięcy kilometrów.

Najpopularniejszym silnikiem spod maski Hondy CR-V pochodzącej z polskiego rynku wtórnego jest 2-litrowy benzyniak i-VTEC. 150 koni mechanicznych i 192 Nm dają gwarancję bardzo przyzwoitych osiągów. Motor rozpędza SUV-a do pierwszej setki w 10,2 sekundy. Nieco gorzej wyglądają wyniki spalania. Jednostka jest wolnossąca, w związku z tym w mieście może spalić nawet 10,5 litra paliwa. Na szczęście kierowca Hondy będzie mógł oszczędzać na serwisie. W silniku nie psuje się praktycznie nic! Dodatkowo jest on wyposażony w bezobsługowy łańcuch rozrządu.

W tym momencie warto byłoby wspomnieć o 2,4-litrowym silniku i-VTEC. Jednostka była parowana z automatyczną skrzynią biegów, rozwija 170 koni mechanicznych i jest równie bezawaryjna jak mniejszy benzyniak. Niestety na polskim rynku wtórnym Hondy CR-V z tym motorem prawie nie występują. Pojawiają się sporadycznie i jeżeli tylko są w dobrym stanie technicznym, dosyć szybko znajdują nowych właścicieli.

Alternatywę stanowi motor wysokoprężny o pojemności 2,2 litra. To pierwszy silnik wysokoprężny w całości skonstruowany przez inżynierów Hondy. I trzeba przyznać, że Japończycy naprawdę się przyłożyli. Diesel jest piekielnie trwały. Przedwcześnie boryka się właściwie tylko z dwiema usterkami. Może dojść do zużycia łańcucha rozrządu lub zapchania filtra cząstek stałych. Reszta usterek charakterystycznych dla nowoczesnych diesli pojawia się, jednak nie wcześniej niż po pokonaniu 250 - 300 tysięcy kilometrów.

Używane: Honda CR-V III (2006 - 2012) – trwałość silników Diesla

Dużo bardziej popularny na rynku wtórnym jest słabszy wariant silnika 2,2 litra. 140-konna jednostka rozpędza CR-Vkę do pierwszej setki w 10,3 sekundy. W cyklu miejskim Honda spala około 8 litrów oleju napędowego. Bardziej wytrwali poszukiwacze mogą zdecydować się na wersję o 10 koni mechanicznych mocniejszą. W tym przypadku czas sprintu do 100 km/h maleje do 9,6 sekundy. Jednocześnie zapotrzebowanie na paliwo pozostaje na identycznym poziomie.

Duże wyzwanie czekało na inżynierów Hondy odpowiedzialnych za zawieszenie auta. Musieli bowiem wypełnić szereg wymogów. Auto miało się dobrze prowadzić, zaoferować komfort jazdy w mieście i sprawdzić się podczas prostych zadań wykonywanych na leśnych duktach. Przednią oś CR-V Japończycy konstrukcyjnie oparli o kolumny McPhersona. Z tyłu zastosowali układ wielowahaczowy. Mocno pracowali też nad środkiem ciężkości. Ten w stosunku do poprzednika udało się obniżyć aż o 25 mm. Honda zachowuje się statecznie na drodze, nie boi się nagłych manewrów, a ponadto jej resorowanie nie jest nadmiernie awaryjne. Najmniej trwałe są tanie w wymianie drążki kierownicze i gumy tylnego stabilizatora.