Szefowie Grupy Volkswagena pękali z dumy w roku 2008 podczas prezentacji drugiej odsłony Skody Superb. W końcu ich dziecko wreszcie dojrzało! Chociaż nadal korzystało ze sprawdzonych rozwiązań znanych z niemieckich aut, wybrało swoją drogę. W ten sposób wreszcie wyszło z roli Passata dla ubogich, a stało się niskobudżetową limuzyną dla prawdziwego prezesa.

Używane: Skoda Superb II (2008 - 2015) – typowe usterki Autor: Skoda

Zobacz też: Test Skoda Superb Combi 2.0TSI/280 KM DSG 4x4

reklama reklama

Stylistyka Skody Superb II budzi mieszane uczucia. Dobra informacja jest taka, że model w przeciwieństwie do swojego poprzednika zerwał z mocnymi odwołaniami do Passata. Na mocy czeskiej rewolucji zaczął poszukiwać własnej tożsamości. Nieco gorsza wiadomość dotyczy formy tej tożsamości. Projektanci zdecydowanie przesadzili z obłościami. Do tego postawili na majestatyczny przód, któremu w wersji sprzed liftingu brakuje wyrazistości. Na rynku funkcjonują dwa warianty nadwoziowe. Pierwszy jest trochę liftbackiem, a trochę sedanem. W wersji TwinDoor klapa bagażnika jest unoszona na dwa sposoby. Alternatywę stanowi klasyczne kombi.

Używane: Skoda Superb II (2008 - 2015) – typowe usterki Autor: Skoda

Jedną z największych zalet Passata dla Kowalskiego jest ilość przestrzeni w kabinie. Superb co prawda korzysta z tej samej płyty podłogowej co sedan Volkswagena, ma jednak aż o 60 mm większy rozstaw osi. Spora część dodatkowej przestrzeni została ulokowana zaraz przed siedziskiem tylnej kanapy. A to sprawia, że Skoda jest prawdziwą, niskobudżetową limuzyną. Przestronnej kabinie wtóruje jeden z największych bagażników w segmencie D. W sedanie liczy on od 565 do 1700 litrów. W kombi oferuje od 633 do 1865 litrów.

Używane: Skoda Superb II (2008 - 2015) – typowe usterki Autor: Skoda

Czesi nie chcieli komplikować stylizacji deski rozdzielczej Superba II. W efekcie konsola jest prosta i uporządkowana, ale też elegancka i ergonomiczna. Złych słów nie da się powiedzieć o jakości materiałów wykończeniowych. Plastiki są miękkie, spasowania elementów nie powodują trzasków podczas jazdy, a tapicerki bez przetarć wytrzymują duże przebiegi. Zaletą Skody jest często bogate wyposażenie. Modele używane nierzadko posiadają skórzane obicia foteli, nawigację satelitarną czy dobry system nagłośnienia.

Zobacz też: Test Skoda Superb 2.0 TDI 190 KM

Używane: Skoda Superb II (2008 - 2015) - komfort i prowadzenie

Inżynierowie wiedzieli, że na Superba ponownie zdecydują się głównie rodziny albo firmy. A te najbardziej na świecie cenią komfort. Kolumny McPhersona na przedniej osi i wielowahacze na tylnej miękko tłumią nierówności. Miękko oczywiście nie oznacza, że auto wychyla się w zakręcie. Skoda nadal zachowuje stateczność i prowadzi się pewnie. Zaletą zawieszenia jest trwałość. Elementy bez większych problemów wytrzymują przebiegi grubo przekraczające 200 tysięcy kilometrów.

Skoda Superb pierwszej generacji pełniła rolę biedniejszego kuzyna Passata. W drugiej odsłonie sytuacja uległa zmianie. Czeski model stał się ważnym graczem na rynku, co zachęciło kierowców do częstszego zaglądania na listę opcji. Dowód? Dzisiaj używane Superby są w jednej trzeciej przypadków napędzane topowym dieslem. 2-litrowy motor oferuje 170 koni mechanicznych i rozpędza sedana do pierwszej setki w 8,8 sekundy. Czy ma duży apetyt? Raczej nie. W mieście potrzebuje 7,7 litra, a poza miastem 4,8 litra paliwa.

Używane: Skoda Superb II (2008 - 2015) – typowe usterki Autor: Skoda

Numerem dwa w zestawieniu popularności jest 140-konny wariant diesla 2,0 TDI. W tym przypadku sprint do pierwszej setki trwa około 10 sekund, a apetyt na paliwo jest nieznacznie niższy niż w modelu o 30 koni mocniejszym. 2-litrowy diesel Grupy Volkswagena może być dobrym wyborem, jednak pod pewnym warunkiem. Należy unikać wersji 140-konnej montowanej na początku produkcji i wyposażonej w pompowtryskiwacze. Może ona oznaczać pękanie głowicy i zatarcia turbosprężarki. Po modernizacji motor otrzymał listwę common rail. Ta pozwoliła pozbyć się niemalże wszystkich wad jednostki.

Najpopularniejszym z benzyniaków jest silnik 1,8 TSI. 160-konny, doładowany motor rozpędza Superba II do 100 km/h w 8,6 sekundy. Jednostka ma jednak dwie wady. Po pierwsze spalanie - w mieście potrzebuje nawet 11 litrów na pokonanie stu kilometrów. Po drugie nie jest wolny od serwisowych problemów. Silnik 1,8 TSI zużywa olej. Jeżeli kierowca nie zorientuje się w porę, może doprowadzić m.in. do zatarcia wałków rozrządu. Dodatkowo wadliwy napinacz dosyć szybko może rozciągnąć łańcuch rozrządu.

Zobacz też: Skoda Octavia Scout 1.8 TSI

Używane: Skoda Superb II (2008 - 2015) - znajdziesz w niej legendarne 1,9 TDI

Pod maską Superba występował również legendarny diesel 1,9 TDI. 105-konny wariant jednostki był montowany na początku produkcji, a dzisiaj marginalnie występuje na rynku wtórnym. To oznacza, że znalezienie zadbanej Skody 1,9 TDI jest nie lada wyzwaniem, które dodatkowo niestety zostanie okupione rozczarowaniem. Czemu? Motor jest oszczędny, bardzo trwały, ale nie radzi sobie z dużą masą auta. Rozpędza czeskiego Passata do pierwszej setki dopiero po 12,5 sekundy.

Zobacz też: Test Skoda Yeti Joy 1.4 TSI 125 KM

W palecie występuje również diesel 1,6 TDI. Motor choć oszczędny i trwały, ma ten sam problem co 1,9 TDI. Po prostu jest zbyt słaby. Co z jednostkami benzynowymi? 1,4 TSI z pewnością stanowi opcję godną uwagi, jednak wyłącznie w wersji po modernizacji. Na jej mocy inżynierowie m.in. zamienili nietrwały łańcuch rozrządu na pasek. Do silnika 2,0 TSI można mieć właściwie tylko jedno zastrzeżenie - jest jeszcze bardziej paliwożerny od 1,8 TSI. Na szczycie oferty stoją modele napędzane 3,6-litrową V-szóstką FSI. 260 koni mechanicznych rozpędza Superba do setki w zaledwie 6,5 sekundy. Niestety marzenie o mocy szybko rozwiewa spalanie oscylujące w mieście w okolicy 15 litrów benzyny.