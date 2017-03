Używane: Toyota Auris II (od 2012) - opinie użytkowników i tyowe usterki

Auris pierwszej generacji przyniósł gamie Toyoty gruntowną zmianę. Druga odsłona hatchbcka stanowiła jednak już prawdziwą rewolucję. Postęp był widoczny na wielu polach. Nowa jest stylizacja, wnętrze i rosnący udział hybryd. Spalinowo-elektryczne modele stanowiły w Europie ponad 50 procent sprzedaży. Jak ta rewolucja sprawdza się w praktyce? Trzeba przyznać, że obiecująco.

Zobacz też: Używane: Toyota Prius III (2009-2015) - czy warto kupić hybrydę?

reklama reklama

Nowa Toyota Auris ujrzała światło dzienne w roku 2012. O ile pierwsza generacja modelu kształtem karoserii przypominała nieco minivana, o tyle druga wersja sprawiła, że Japończycy powrócili do koncepcji klasycznego kompaktu. Nadwozie ma bardzo ostre i nowoczesne linie - jeszcze dekadę temu byłaby one nie do pomyślenia w Toyocie. Przód jest niezwykle dynamiczny - utrzymany w kształcie klina dosłownie wgryza się w pokonywane powietrze. Tył choć wyraziście uzupełnia aerodynamiczną całość, jest nieco zbyt prosty.

Używane: Toyota Auris II (od 2012) Autor: Toyota

Powiew świeżości jest mocno wyczuwalny także w kabinie pasażerskiej Toyoty. W miejscu wysoko zarysowanej konsoli pojawiła się klasyczna deska z ostrymi krawędziami. Celem dla japońskich designerów była ergonomia, a ponadto na plus warto zapisać przyzwoitą jakość wykończenia. Oczywiście niektóre plastiki mogłyby być bardziej miękkie lub grubsze. Mimo wszystko materiały nie rysują się i nie trzeszczą podczas jazdy po nierównościach, a tapicerki są odporne na powstawanie plam.

Zobacz też: Używana Toyota Carina E (1992-1998) – powrót do przeszłości

Używane: Toyota Auris II (od 2012) - bolączka to filtr cząstek stałych?

Toyota Auris drugiej generacji oferuje wystarczającą ilość miejsca. W kabinie podróżować mogą cztery dorosłe osoby. W hatchbacku bagażnik liczy od 360 do 1200 litrów. W kombi przestrzeń załadunkowa wynosi od 530 do 1658 litrów. Największa wada auta? Ta dotyczy multimedialnego centrum rozrywki. Pokładowy system posiada dotykowy ekran, jednak jego grafika jest delikatnie mówiąc odstająca od tego, co oferuje konkurencja. Toyota tłumaczy, że prostota wynika z oczekiwań klientów. Japończycy powinni jednak byli ustawić poprzeczkę nieco wyżej.

Używane: Toyota Auris II (od 2012) Autor: Toyota

Auris drugiej generacji jest popularnym autem flotowym. W związku z tym jednym z częściej spotykanych motorów na rynku wtórnym jest 1,4-litrowy diesel D-4D. Nowoczesna konstrukcja oferuje 90 koni mechanicznych i 205 Nm momentu obrotowego. Tak skonfigurowana Toyota przyspiesza do pierwszej setki w 12,5 sekundy oraz spala w cyklu miejskim zaledwie 5 litrów oleju napędowego. Małolitrażowy diesel z Japonii to bardzo chwalona konstrukcja. Najsłabszym jej punktem jest filtr cząstek stałych. Na szczęście nie jest to osadnik typu D-Cat, a klasyczny filtr suchy. Reszta elementów osprzętu silnika 1,4 D-4D zazwyczaj wytrzymuje ponadprzeciętne przebiegi.

Nowa Toyota przyniosła całkowitą zmianę myślenia u kierowców. Dowód? Drugim, najpopularniejszym motorem na rynku wtórnym jest hybryda. Jest ich zaledwie kilka procent mniej od 1,4-litrowych diesli. Eko-napęd jest cichym zdobywcą. O jego sukcesie zadecydowały jednak jak najbardziej wymierne korzyści. Hybrid Synergy Drive to połączenie wolnossącego, 99-konnego silnika benzynowego o pojemności 1,8 litra pracującego w cyklu Atkinsona i 80-konnego agregatu elektrycznego. Układ napędowy generuje 136 koni mechanicznych, rozpędza hatchbacka do pierwszej setki w 10,9 sekundy, a do tego spala w mieście tylko 3,7 litra benzyny.

Używane: Toyota Auris II (od 2012) Autor: Toyota

Symboliczny apetyt nie wyczerpuje listy wszystkich oszczędności. Hybrydowy Auris II nie posiada pasków napędowych, alternatora, rozrusznika i sprzęgła, czyli wszystkich tych elementów, które zepsują się dosyć szybko. Przez to jest praktycznie bezawaryjny! Poza tym kosztuje więcej, ale i świetnie trzyma wartość przy odsprzedaży oraz idąc za radą warszawskich taksówkarzy, toyotowski silnik Atkinsona o pojemności 1,8 litra dla zmaksymalizowania korzyści można przerobić na zasilanie gazem.

Zobacz też: Toyota RAV 4 (2005 - 2012) - miejska bulwarówka

Używane: Toyota Auris II (od 2012) - zadbana hybryda to ideał?

Zakup Toyoty Auris HSD można odradzić tak właściwie tylko i wyłącznie w jednym przypadku. Mianowicie gdy auto jest powypadkowe. Największa wątpliwość nie dotyczy wcale sposobu ponownego spasowania elementów nadwozia, a raczej baterii ukrytych pod podłogą. Jeżeli zostały uszkodzone i nie podlegały wymianie, układ hybrydowy nie będzie w stanie prawidłowo pracować. Wymiana akumulatorów kosztuje natomiast około 10 tysięcy złotych.

Używane: Toyota Auris II (od 2012) Autor: Toyota

Popularne na rynku wtórnym są też Aurisy II napędzane 1,6-litrowym silnikiem Valvematic o mocy 132 koni mechanicznych oraz jednostką 1,33 Dual VVT-i dysponującą stadem 99 koni. Obydwie jednostki są zasilane benzyną i nie posiadają doładowania. Mniejszy z motorów ma podwójny system zmiennych faz rozrządu. Większy dodaje do listy regulowany wznios zaworowy. Stosunkowo nowoczesne silniki mają kilka zalet. Oferują dobrą moc, niskie spalanie i są naprawdę bezawaryjne. W regularnie serwisowanych egzemplarzach Toyoty motory nie borykają się z żadnymi awariami.