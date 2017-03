Volvo S60 II - opinie i typowe usterki

W roku 2010 Szwedzi zaprezentowali nowy pomysł na stylizację sedana klasy średniej. Nadwozie zamieniło charakterystyczną geometrię kształtów i wyrazistość na całą serią obłości. Linia została zaprojektowana w taki sposób, aby wspinała się ku tyłowi. Przez to sylwetka S60 II jest dynamiczna, ale też i bardzo zgrabna. Przemyślana koncepcja sprawiła, że limuzyna przypadła do gustu kierowcom i jest popularnym widokiem na europejskich drogach.

Volvo S60 D3

Kabina stała się kolejnym polem do stylistycznego popisu. Wnętrze wygląda nowocześnie, ale i w tym samym czasie bardzo sterylnie. Na konsoli pojawiają się dwa zagłębienia. W pierwszym umieszczone zostały zegary, w drugim ekran komputera pokładowego. Volvo S60 straszy nieco kierowców dużą ilością przycisków. Auto powstało jeszcze w czasach, w których wiele funkcji było wyjmowanych spod dyktatu systemu multimedialnego. Do Szwedów ciężko przyczepić się za jakość materiałów wykończeniowych. Zastrzeżenia można jednak mieć w kwestii ilości przestrzeni. I kabina, i bagażnik są ciasne. Kufer bez koła zapasowego mieści zaledwie 390 litrów.

reklama reklama

Zobacz też: Używany Volvo C30 (2006 - 2013) - koniec mody na kanty?

Używane: Volvo S60 II (od 2010) - lubi ciągle… strofować kierowcę!

Co może denerwować? Głównie dwie rzeczy. Po pierwsze niesymetryczne umieszczenie nawiewów. Fakt ten rzuca się w oczy, bowiem do geometrii przyzwyczaili nas wszyscy inni producenci. Po drugie seria komunikatów ostrzegawczych, które dochodzą do uszu kierowcy podczas jazdy. Dobrze wyposażone wersje Volvo S60 II posiadały serię systemów bezpieczeństwa. A te strofują prowadzącego różnymi dźwiękami praktycznie na każdym kroku.

Prezentacja drugiej generacji Volvo S60 zbiegła się w czasie z zakupem szwedzkiej marki przez chińską firmę Geely. Azjatyccy inwestorzy nie mieli jednak nic wspólnego z tym autem. Jego technologia została opracowana jeszcze pod kuratelą starego właściciela - Forda, a widać to chociażby po platformie podłogowej. S60 korzysta z tej samej płyty, na której powstał m.in. Ford Mondeo i Kuga. A to oznacza zawieszenie składające się z kolumn McPhersona na przedniej i wielowahaczy na tylnej osi.

Volvo S60 D3

Volvo S60 II prowadzi się wyśmienicie. Uwielbia zakręty, dobrze trzyma się drogi - zwłaszcza w wersji z czteronapędem opartym o sprzęgło Haldex, jednak niestety nie radzi sobie z wystarczającym tłumieniem nierówności. Całe szczęście pewne braki w komforcie jazdy nadrabia fotelami. Te, jak podkreślają użytkownicy sedana, są jednymi z najwygodniejszych w całym segmencie D. Szwedzkie zawieszenie jest stosunkowo trwałe. Najszybciej poddają się tuleje tylnych wahaczy. Na szczęście części zamienne kosztują już kilkadziesiąt złotych.

Zobacz też: Używane Volvo S80 (1998 – 2006) – typowe usterki

Używane: Volvo S60 II (od 2010) - usterki w silnikach Diesla

Oferta Volvo S60 jest zaskakująco szeroka. Znajduje się w niej aż 12 wersji silnikowych. Szczególną popularnością cieszą się jednak trzy motory - zajmują aż 70 procent rynku pojazdów używanych. Co trzeci sedan z drugiej ręki jest napędzany 2-litrowym dieslem D4 o mocy 163 koni mechanicznych. 5-cylindrowa jednostka ma 400 Nm momentu obrotowego, dzięki czemu przyspiesza do pierwszej setki w 9,2 sekundy. Spalanie w mieście wynosi około 5,5 litra oleju napędowego. Poza miastem kierowca spokojnie może obniżyć apetyt diesla do 4,4 litra.

Szwedzki ropniak cieszy się dobrą opinią. Mimo wszystko nie jest całkowicie wolny od wad. Najpoważniejsza z awarii dotyczy przypadków pękania bloku silnika. Te na szczęście zdarzają się sporadycznie i często kończą się gwarancyjną wymianą motoru. Poza tym nietrwały jest pasek alternatora - dlatego należy skrócić interwał jego wymiany - oraz w wersjach z automatyczną skrzynią biegów może dojść do zużycia łożysk wałków. Regeneracja przekładni na ogół jest konieczna po pokonaniu 200 tysięcy kilometrów. Dodatkowo nie jest tania. Jej koszt to około 8 tysięcy złotych.

Volvo S60 D3

Zobacz też: Używane Volvo XC60 - usterki

Używane: Volvo S60 II (od 2010) - usterki w silnikach benzynowych

Volvo S60 II często jest napędzane również bazowym dieslem D2 o pojemności 1,6 litra. 115-konna jednostka dysponuje momentem obrotowym na poziomie 270 Nm. To gwarantuje autu przyspieszenie do 100 km/h w 10,9 sekundy. W parze z przyzwoitą dynamiką idzie wybitna oszczędność. W cyklu miejskim zapotrzebowanie na paliwo ogranicza się do 5 litrów. W trasie spada dodatkowo do 3,9 litra. Motor to konstrukcja koncernu PSA. Jest niezwykle sprawdzony, ma jednak pewną wadę. A ta dotyczy szybko zapychającego się podczas jazdy miejskiej filtra cząstek stałych.