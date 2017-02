Land Rover Discovery 4 (2009-2017) – zakup obarczony ryzykiem?

O ile zdolności terenowe Land Rovera Discovery mimo upływu lat nie zdewaluowały się, o tyle do wnętrza zajrzał… luksus. To jednak autu nie zaszkodziło. Zmyślna kabina nadała neandertalczykowi nieco funkcjonalnego sznytu. Czy zatem Disco czwartej generacji jest godne uwagi? To dzisiaj rozstrzygniemy.