Trzecia odsłona Focusa trafiła do sprzedaży wraz z gamą modelową na rok 2011. Nadwozie auta było kolejnym dziełem linii stylistycznej Kinetic Design. A co to oznaczało? Z całą pewnością kompakt nie jest równie rewolucyjny pod względem designu jak pierwsza generacja. Mimo wszystko jest nowoczesny, ale wyważony oraz sportowy, ale też pamiętający o tym, że pod nadwoziem musi ukrywać się funkcjonalne wnętrze. Do pomysłu stylistycznego można mieć właściwie tylko jedno zastrzeżenie. W wersji 5-drzwiowej gruby i pochylony słupek D skutecznie ogranicza widoczność.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - co się psuje? Autor: Ford

Ilość miejsca w kabinie pasażerskiej Forda Focusa III jest wystarczająca. Komfortowo powinny podróżować nawet cztery dorosłe osoby. W sedanie kufer liczy 470 litrów, a kombi od 490 do 1512 litrów. Nieco gorzej ma się kwestia przestrzeni załadunkowej w hatchbacku. Jeżeli kierowca zdecyduje się na pełne koło zapasowe, pod tylną klapę będzie mógł upchnąć zaledwie 277 litrów! Większy bagażnik oferują nawet auta segmentu B. Aby zwiększyć przestrzeń, należy przestawić się na zestaw naprawczy. W takim przypadku bagażnik rośnie do 363 litrów, żeby po złożeniu kanapy zaoferować 1148 litrów.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - pewne braki w… ergonomii

Zegary zastosowane przez Forda są czytelne i po prostu fajne. Specyficzny jest za to pomysł na konsolę centralną. Wybrzuszenie wyrastające na środku deski rozdzielczej przeraża głównie ilością przycisków. Poza tym chociażby nisko umieszczony i nieco zasłoniony gałką zmiany biegów panel sterowania nawiewami ogranicza ergonomię. Jakość materiałów jest dobra - we wnętrzu nie brakuje miękkich i przyjemnych w dotyku plastików. Pewne niedociągnięcia dotyczą spasowania elementów. Po kilku latach elementy konsoli centralnej mogą zacząć potrzaskiwać.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - co się psuje? Autor: Ford

Oferta używanych Focusów III to przede wszystkim diesle. Jest ich aż 60 procent. Z tego dobre 90 procent to motory o pojemności 1,6 litra. Mniejszy z silników TDCI występuje najczęściej w wersji o mocy 95 i 115 koni mechanicznych. Obydwie wersje są bardzo porównywalne zarówno w kwestii osiągów, jak i spalania. Rozpędzają kompakt do pierwszej setki w około 12 sekund oraz potrzebują około 5 litrów paliwa na pokonanie 100 kilometrów w mieście. Ford razem z koncernem PSA mocno dopracował konstrukcję. A to redukuje ilość usterek w egzemplarzach z rozsądnym przebiegiem do uszkodzeń filtra cząstek stałych (standard we współczesnych silnikach) oraz wycieków paliwa spod uszczelek wtryskiwaczy.

Najczęściej spotykanym z benzyniaków jest 105-konny motor 1,6 Duratec. Wolnossący silnik nie posiada m.in. bezpośredniego wtrysku, w zamian charakteryzuje się wybitną trwałością. Motor rozpędza Forda Focusa III do pierwszej setki w 12,5 sekundy oraz spala w cyklu miejskim około 8 litrów benzyny. Oczywiście kierowca może poszukiwać też nowocześniejszej konstrukcji. Przykład stanowi całkiem popularna jednostka 1,0 EcoBoost o mocy 100 koni mechanicznych. W chwili obecnej nie ma raportów mówiących o szczególnych problemach 3-cylindrowych silników. Zdarza się jedynie, że układ napędowy szarpie podczas jazdy. W takim przypadku pomaga zmiana oprogramowania. EcoBoost ma podobne osiągi jak Duratec. Obniża jednak spalanie do niespełna 6 litrów.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - Duratec, EcoBoost i TDCI

Na rynku wtórnym kierowcy mogą poszukiwać również silnika 1,6 EcoBoost. Nowoczesny benzyniak z doładowaniem i bezpośrednim wtryskiem jest całkiem mocny - oferuje 150 lub 182 konie mechaniczne. Dobre osiągi na szczęście nie oznaczają bezdennego apetytu. Spalanie w mieście nie powinno przekroczyć 8 litrów benzyny. Ofertę uzupełnia 2-litrowy diesel TDCI. Auta wyposażone w tą jednostkę były drogie w salonie. W efekcie choć silnik jest trwały, niezwykle rzadko się trafia na rynku wtórnym.

Pod nadwoziem Forda Focusa trzeciej generacji ukrywa się nieco zmodernizowana, ale nadal ta sama płyta podłogowa, którą Amerykanie zastosowali w dwóch poprzednich odsłonach modelu. W ten sposób przód auta jest resorowany za sprawą kolumn McPhersona, a tył zestawu wielowahaczy. Focus uwielbia jazdę - trzyma się drogi jak przyklejony i bardzo szybko reaguje na polecenia kierowcy. Do tego jest naprawdę komfortowy. Co do trwałości, wymiany najczęściej wynikają z naturalnego zużycia. Przy przebiegu na poziomie 100 - 150 tysięcy kilometrów może się wybić łącznik stabilizatora lub jedna z tylnych tulei.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - co się psuje? Autor: Ford

Ford Focus trzeciej generacji nie jest całkowicie wolny od usterek. Nie jest jednak też autem, które bez przerwy musi jeździć do serwisu. Najbardziej charakterystyczna usterka dotyczy wycieków oleju w prawej półosi. Pojawienie się nieszczelności kwalifikuje element do wymiany. Dodatkowo właściciele Focusów skarżą się na żaluzje w dolnej części zderzaka. Uchylane kratki regulują przepływ powietrza do chłodnicy, a jako że są delikatne, można je uszkodzić np. podjeżdżając zbyt blisko krawężnika.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - to nie usterki, to drobiazgi

Poza tym w Fordzie zdarza się, że fabryczne radio zawiei się, padnie jeden z siłowników przednich szyb elektrycznych oraz zużyje się łożysko przedniej kolumny McPhersona. Znane są też przypadki odklejających się uszczelek drzwi oraz wody zbierającej się w pojemniku na koło zapasowe. Gromadzeniu wilgoci winne są wadliwie zaprojektowane otwory montażowe. Warto w tym momencie wspomnieć, że drobne usterki zazwyczaj były usuwane bezkosztowo w ramach napraw gwarancyjnych. Podczas serwisowania Focusa III należy wystrzegać się wszelkich ingerencji w układ elektryczny. Ten chociaż jest trwały, okazuje się bardzo wrażliwy na niefachowe ingerencje.

Używane: Ford Focus III (od 2011) - co się psuje? Autor: Ford

Focus III funkcjonuje w sprzedaży od 2011 roku. Wśród samochodów używanych zdecydowanie dominują hatchbacki i kombi. Jest ich aż 95 procent. Jeżeli tą wartość połączyć z 60-procentowym nasyceniem dieslami, wniosek jest dosyć prosty. Ford to samochód mocno flotowy. Oczywiście epizod w ewidencji firmowej nie jest niczym złym. Powinien jednak stać się informacją, że warto np. uważniej przyjrzeć się autentyczności przebiegu. Ceny używanych Focusów zaczynają się od 20 tysięcy złotych. Za 3-latka trzeba zapłacić minimum 32 tysiące złotych, przy czym godny uwagi będzie kosztował raczej blisko 40 tysięcy złotych.