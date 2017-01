Używane: Volkswagen Polo V (od 2009) – co się psuje?

Podstawą dla Volkswagena Polo 6R stała się płyta podłogowa PQ25. To na niej inżynierowie Volkswagena poza Polo zbudowali m.in. Audi A1, Seata Ibizę i Toledo czy Skodę Fabię i Rapid. Nowe auto zostało szybko docenione przez międzynarodowych dziennikarzy. W roku 2010 zgarnęło dwie wielkie nagrody - Europejskiego Samochodu Roku i World Car of the Year.

Volkswagen Polo V (od 2009)

Za projektem nadwozia Volkswagena Polo V stoi Walter de Silva. Ciężko jednak powiedzieć, że to najbardziej przełomowy model w portfolio tego twórcy. Hatchback choć ma harmonijną i całkiem nowoczesną linię karoserii, z całą pewnością nie oferuje stylistycznej rewolucji. Zachowawcze podejście jest niezwykle charakterystyczne dla niemieckiej marki, a w tym przypadku zostało dodatkowo połączone ze znanym wcześniej schematem. Nadwozie Polo jest mocno profilowane w kierunku Golfa.

Obok nadwozia 3- i 5-drzwiowego w europejskiej sprzedaży pojawiła się również wersja CrossPolo. Auto choć za sprawą plastikowych nakładek na nadkola i dużych obręczy aluminiowych robi nieco terenowe wrażenie, z offroadem nie ma nic wspólnego. To standardowy model napędzany standardowymi silnikami i przekazujący siłę motoru wyłącznie na jedną oś.

Używane: Volkswagen Polo V (od 2009) – większy od poprzednika

Polo piątej generacji zdecydowanie urosło w stosunku do poprzednika. Auto oferuje większą ilość miejsca dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie. Bagażnik ma pojemność od 280 do 952 litrów. Konsola prezentuje się dorośle - bardzo podobnie wyglądająca deska była stosowana m.in. w Golfie szóstej generacji. Ogromną zaletą małego Volkswagena jest też wysoka ergonomia oraz jakość materiałów wykończeniowych. Tapicerki są solidne, a plastiki w większości miękkie.

Volkswagena Polo daje szeroki wybór jednostek napędowych - w palecie pojawiło się prawie 20 silników. W modelach kupionych w polskich salonach najczęściej spotykany jest 1,2-litrowy, wolnossący trzycylindrowiec o mocy 60 lub 70 koni mechanicznych. Po usunięciu problemów z łańcuchem rozrządu występujących w poprzedniej generacji Polo, jednostka cieszy się wysoką trwałością. Niestety wiele do życzenia pozostawia jej kultura pracy, dynamika i oszczędność. Mocniejszy wariant rozpędza auto do pierwszej setki w 14 sekund, podczas gdy spalanie w mieście wynosi 8 litrów.

Volkswagen Polo V (od 2009)

O wiele lepszy wybór stanowi 1,4-litrowy benzyniak o mocy 85 koni mechanicznych. Gwarantuje sprint ze startu do 100 km/h w niespełna 12 sekund. W tym samym czasie potrzebuje w mieście nieco ponad 8 litrów paliwa na pokonanie stu kilometrów. Co z jego trwałością? Najczęściej po kilku latach pada czujnik położenia wału oraz warto zimą uważać na zamarzające odmy olejowe. Poza tym to motor bezobsługowy, który dodatkowo bardzo dobrze współpracuje z instalacjami gazowymi.

Używane: Volkswagen Polo V (od 2009) - TSI to dobry wybór?

Popularnością w Volkswagenie Polo 6R cieszy się jednostka 1,2 TSI. 90-konny wariant rozpędza hatchbacka do setki w 10,8 sekundy i pali w mieście nieco ponad 6 litrów benzyny. Do małolitrażowego motoru zamontowanego w aucie używanym warto jednak podchodzić z rezerwą. Bardzo słabym punktem jest chociażby łańcuch rozrządu - może się rozciągnąć jeszcze przed przekroczeniem przebiegu na poziomie 100 tysięcy kilometrów. Poza tym wadliwe działanie elektroniki regulującej pracę silnika prowadzi do wypalenia tłoków, a problem ze sterowaniem turbiną skończy się wymianą modułu zawierającego i sprężarkę, i sterownik. Wszystkie problemy z trwałością motoru 1,2 TSI usunięto dopiero w 2012 roku. To wtedy m.in. łańcuch został zastąpiony paskiem.

Volkswagen Polo V (od 2009)

Często spotykanym dieslem jest 1,2-litrowy silnik TDI o mocy 75 koni mechanicznych. Symboliczna pojemność w połączeniu z niską mocą sprawiają, że tak skonfigurowane Polo oferuje mizerną dynamikę jazdy. Sprint do setki trwa prawie 14 sekund. Cierpliwi kierowcy odbiorą jednak nagrodę na stacji benzynowej i w warsztacie. Spalanie w mieście to tylko 4,6 litra oleju napędowego. Dodatkowo silnik nie wymaga częstego serwisowania.