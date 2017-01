Używane: Toyota Prius III (2009-2015) - czy warto kupić hybrydę?

W roku 1997 Japończycy dokonali rewolucji. Toyota - producent tworzący do tej pory wyjątkowo rozsądne i trwałe samochody - wyszedł do kierowców z wizjonerskim pomysłem. Wprowadził na rynek pierwszy na świecie samochód hybrydowy. Prius oczywiście nie od razu zdobył popularność. Pierwsza generacja auta była traktowana raczej w formie ciekawostki. Od drugiej odsłony zaczął się jednak prawdziwy sprzedażowy hit, który w przypadku modelu serii trzeciej przyjął formę niespełna 1,7 miliona sztuk. A warto dodać, że auto było sprzedawane tylko przez 6 lat!

Używane: Toyota Prius III - futurystyczny, czyli opływowy

Ekologiczny znaczy opływowy. To oczywiste dla japońskich inżynierów. Właśnie dlatego podczas tworzenia sylwetki Priusa XW30 zależało im nie tylko na nowoczesnym charakterze i wyostrzonej linii nadwozia, ale i elementach aerodynamicznych. Obły przód, nisko opadający dach i przetłoczenia linii bocznej sprawiają, że współczynnik oporu powietrza Cd w przypadku Toyoty spada do zaledwie 0,25. Dodatkowo trzeci Prius ma wielkie reflektory charakterystyczne dla japońskich aut z tamtego okresu, dynamicznie wyglądającą linię okien oraz efektowny tył z przełamaną szybą stanowiącą część klapy bagażnika.

Futuryzm jest uderzający również po zajęciu miejsca w kabinie pasażerskiej. Deska rozdzielcza jest niezwykle masywna, ale na szczęście została przełamana srebrną wstawką. To ją zdecydowanie rozjaśnia. Dodatkowo na samym szczycie konsoli pojawił się wyświetlacz zamiast standardowych zegarów, gałka skrzyni biegów jest nietuzinkowa, a całość została okraszona całą masą przycisków. Obsługa Priusa III z pewnością wymaga przyzwyczajenia. Mimo wszystko po pewnym czasie powinna być intuicyjna.

Kabina Toyoty jest przestronna. Bez żadnych problemów zmieszczą się w niej cztery dorosłe osoby. Uwaga dotyczy jedynie tylnej kanapy - za sprawą opadającej linii dachu, mało miejsca nad głową mogą mieć bardzo wysocy pasażerowie. Japończycy pomyśleli o praktyczności Priusa XW30. Dlatego zastosowali we wnętrzu dużą ilość schowków i półeczek. Pojemność bagażnika w modelu bazowym waha się od 445 do 1545 litrów. W przypadku wersji Plug-in wynosi od 403 do 1503 litrów.

Używane: Toyota Prius III - dynamiczna, oszczędna i trwała

Hybryda oznacza połączenie potencjału silnika benzynowego i elektrycznego. Spalinowa jednostka w przypadku Priusa III ma 1,8 litra pojemności i 98 koni mechanicznych. To najprostsza z możliwych konstrukcji z jedyną technologiczną fanaberią w postaci pracy w cyklu Atkinsona. Agregat elektryczny nie jest jedynie boosterem. Dysponuje stadem 80 koni i może samodzielnie napędzać auto.

Układ Hybrid Synergy Drive jest w stanie przenieść na koła w sumie 136 koni mechanicznych. Auto przyspiesza do pierwszej setki w 10,4 sekundy i rozwija maksymalnie 180 km/h. Prius jest typowym, miejskim stworzeniem. Korzysta z przekładni planetarnej, która symuluje gładką pracę bezstopniowej skrzyni biegów, a ponadto nie są mu straszne nawet korki. Podczas jazdy spala zaledwie 3,9 litra benzyny. I co ciekawe, to nie jedynie specyfikacyjny żart producenta, a wartość sprawdzona przez użytkowników.

