Używane: Peugeot 3008 I (2009-2016) – czy warto go kupić?

W roku 2009 Francuzi ogłosili nową erę w swojej ofercie modelowej. Na pierwszy front sprzedażowy ruszył kompaktowy crossover. Wielki optymizm władz Peugeota został dosyć szybko zbity przez niepochlebne opinie dotyczące designu 3008. Auto wygląda tak, jakby projektanci nie potrafili się zdecydować. Większy prześwit wskazuje na crossovera. Górna część nadwozia wygląda natomiast jakby została pożyczona z minivana. Problem dotyczy też samej stylizacji. Dziwnie prezentują się ukośne lampy, które na siłę zostały wciśnięte w linię maski. Poza tym ogromna szyba przednia kontrastuje z małymi przeszkleniami na bokach, a tyłowi brakuje lekkości.

Używane: Peugeot 3008 (2009-2016) - przyciski z samolotu

O ile nadwozie budziło głównie kontrowersje, o tyle kabina pasażerska została bardzo wysoko oceniona. Przede wszystkim za sprawą deski rozdzielczej. Początkowo kierowca może się poczuć przytłoczony jej formą. Zegary i kokpit otaczają go, a ponadto Peugeot zastosował potwornie dużo przycisków. Z czasem jednak prowadzący odkryje urok rozwiązania i zacznie doszukiwać się smaczków. A tych nie brakuje - chociażby w postaci urokliwych przycisków umieszczonych pod nawiewami, które są zapożyczone z myśliwców. Ciekawym rozwiązaniem jest też rączka umieszczona na skraju kokpitu. Ta dobitnie oddziela królestwo kierowcy od strefy dla pasażera.

Peugeot 3008 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, okazuje się dobrze wygłuszony oraz ma mięsiste i wygodne fotele w pierwszym rzędzie siedzeń. W drugim ławka niestety jest zbyt płaska i ma zbyt pionowo ustawione oparcie - ciężko zająć na niej wygodną pozycję. Bagażnik w konfiguracji podstawowej liczy 432 litry. Po wykorzystaniu potencjału systemu podwójnej podłogi pojemność rośnie do 512 litrów, a złożeniu tylnej kanapy 1604 litrów. Co więcej, do dyspozycji pasażerów pozostają schowki o łącznej pojemności na poziomie 50 litrów.

Używane: Peugeot 3008 (2009-2016) - co się psuje?

Aż 80 procent Peugeotów 3008 z rynku wtórnego korzysta z napędu jednostki wysokoprężnej. Królem jest motor 1,6 HDi występujący w czterech wersjach mocowych. Modele 109-, 112-, 115- i 120-konne oferują podobne osiągi i wyniki spalania. Przyspieszenie do pierwszej setki trwa około 12 sekund. Skąd tak słaby wynik? Francuz nie przeszedł na dietę, w związku z tym waży minimum 1474 kilogramy. A to naprawdę dużo. Na szczęście waga nie wpływa na pragnienie. Diesel nie pije, a delektuje się olejem napędowym. To oznacza spalanie w mieście na poziomie nieco ponad 6 litrów i trasie około 4 litrów.

Silnik 1,6 HDi był doskonalony latami. W efekcie zachował stosunkową prostotę, ale jednocześnie pozbył się niektórych wad. Dla przykładu coraz rzadziej zdarzają się przypadki zacierania turbosprężarek w wyniku niedrożności przewodu olejowego. W zamian kierowca musi się liczyć z możliwością powstania wycieków oleju oraz standardem są przeciekające podkładki pod wtryskiwaczami. Nieszczelność układu common rail ma charakterystyczny objaw, którym jest mocno wyczuwalny zapach paliwa w kabinie. Poza tym z czasem ingerencji może wymagać układ oczyszczania spalin.

Nieco mniej popularną alternatywę dla małolitrażowego diesla stanowi jednostka 2,0 HDi o mocy 150 koni mechanicznych. Motor dużo lepiej radzi sobie z rozpędzaniem Peugeota 3008. Crossover osiąga pierwszą setkę już po 9,7 sekundy i rozwija maksymalnie 195 km/h. W cyklu miejskim większy ropniak potrafi spalić nawet 7,2 litra oleju napędowego. Poza miastem realnym do osiągnięcia wynikiem jest 4,8 litra. Motor 2,0 HDi nie jest dużo bardziej problematyczny od silnika 1,6 HDi. Mimo wszystko fani Peugeota dużo bardziej polecają mniejszego diesla. Czemu? Serwisowanie jednostki 1,6 HDi okazuje się po prostu tańsze.

Używane: Peugeot 3008 (2009-2016) - benzyniaki w odwrocie

Silniki benzynowe marginalnie występują pod maską używanych Peugeotów 3008. To jednak nie jest duża strata. Motory 1,6 VTi i 1,6 THP nie są bowiem wolne od wad. Jednostki zostały zbudowane we współpracy z BMW, a francusko-niemiecki zespół inżynierów nie wystrzegł się błędów. Podstawowy dotyczy wadliwego napinacza łańcucha rozrządu. Poza tym w wolnossącej wersji zdarzają się wycieki oleju oraz przypadki palenia cewek zapłonowych.

Francuzi przygotowali dla swoich klientów również pewną ciekawostkę w gamie silnikowej. W roku 2011 zadebiutował model hybrydowy. Wersja czerpie napęd ze 163-konnego, 2-litrowego diesla oraz 37-konnego agregatu elektrycznego. Co więcej, o ile jednostka spalinowa przekazuje moc na koła przednie, o tyle elektryczna porusza kołami tylnej osi. Kierowca nie powinien jednak liczyć na wysoką sprawność tak skomponowanego napędu na cztery koła. Akumulatory są małe, przez co w silniku elektrycznym szybko kończy się prąd.

Peugeot 3008 HYbrid4 przyspiesza do pierwszej setki w 8,5 sekundy. Spalanie w mieście powinno oscylować w okolicy 3,7 litra oleju napędowego. Co z awaryjnością? Ta jest wielką niewiadomą. Aut jest na rynku niezwykle mało. Ciężko zatem sporządzić racjonalnie brzmiącą listę charakterystycznych usterek.

Używane: Peugeot 3008 (2009-2016) - Grip Control zamiast 4x4

Na czteronapęd mogą liczyć wyłącznie modele hybrydowe. W pozostałych musi wystarczyć opcjonalny system Grip Control. Ten za sprawą kontroli trakcji poprawia sposób zachowania się auta m.in. podczas jazdy na piasku i śniegu. Zawieszenie Peugeota 3008 pierwszej generacji składa się z kolumn McPhersona na przedniej i belki skrętnej na tylnej osi. Konstrukcja choć prosta, nie jest całkowicie bezawaryjna. Z czasem kierowca będzie musiał wymienić łączniki stabilizatora, tuleje i sworznie. Na szczęście elementy są stosunkowo tanie.

