Mazda 3 drugiej generacji trafiła do sprzedaży w roku 2009. Życie modelu zakończyło się cztery lata później. Stylistycznie nowy kompakt mocno przypominał poprzednika. O ile jednak projektanci skorzystali z części sprawdzonych rozwiązań, o tyle uzupełnili je mocno wyczuwalną świeżością. W ten sposób powstała bryła, która nawet dzisiaj łączy nowoczesność z dojrzałością. Z przodu Trójka sprawia wrażenie dużo większego auta, a wszystko za sprawą bocznych wlotów powietrza w zderzaku. Z tyłu ukośnie ustawione lampy nadają Mazdzie sportowego charakteru.

Używane: Mazda 3 II (2009-2013) – czy warto ją kupić?

Używane: Mazda 3 II (2009-2013) - dobra jakość, ciemne kolory

Ciekawie wyglądające nadwozie zostało uzupełnione wnętrzem, które może nieco rozczarować. Konsola jest oczywiście uporządkowana i spełnia wszystkie wymogi współczesnych kierowców. Mimo wszystko brakuje jej wyrazistych elementów i przytłacza czernią. Najciekawszym akcentem kabiny są zegary umieszczone w tubach. Czerwone podświetlenie dodatkowo podkreśla ich sportowy charakter. Plastiki użyte w Mazdzie nie są miękkie. Na szczęście sposób ich spasowania jest wyśmienity. Zastrzeżenia można mieć jedynie do fotela kierowcy - dosyć szybko wygniata się materiał wypełniający siedzisko.

Mazda 3 serii BL nie jest najmniejszym modelem w segmencie C. Mimo wszystko ilość przestrzeni w kabinie jest raczej przeciętna. Odczują to szczególnie wysocy pasażerowie drugiego rzędu siedzeń. W przypadku hatchbacka do dyspozycji kierowcy pozostaje kufer o pojemności 340 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń załadunkowa rośnie do 1360 litrów. W sedanie istnieje możliwość zabrania na pokład 430 litrów bagażu.

Używane: Mazda 3 II (2009-2013) - 60 proc. rynku to benzyniaki

W segmencie C przyjętą prawdą jest to, że auta używane są napędzane głównie silnikami diesla. Mazda 3 drugiej generacji z powodzeniem łamie ten trend. W japońskim kompakcie królują motory benzynowe - aż 60 procent pojazdów z drugiej ręki jest w nie wyposażonych. Szczególnie popularny jest 1,6-litrowy, 105-konny motor MZR. Jednostka jest praktycznie bezawaryjna, ma jednak dwie zasadnicze wady. Proponuje przeciętną dynamikę jazdy i potrafi być paliwożerna. W cyklu miejskim Mazda 3 1,6 MZR powinna spalić około 9 litrów paliwa. Częste korzystanie z wysokich obrotów może jednak podbić wynik nawet do 11 litrów.

A to sprawia, że lepiej skupić się na stosunkowo często spotykanym motorze 2,0 MZR. Większy benzyniak przyłącza się do ideologii zerowej liczby usterek, a ponadto dysponuje stadem 150 koni w wersji ze skrzynią automatyczną i 151 koni po połączeniu z "manualem". Tak skonfigurowana Mazda 3 osiąga pierwszą setkę po nieco ponad 10 sekundach. To wynik bardzo przyzwoity. W cyklu miejskim model wyposażony w skrzynię manualną powinien spalić około 9,5 litra benzyny.

