Prezentacja pierwszej generacji Citroena C4 sprawiła, że kierowcy długo przecierali oczy ze zdziwienia. Nie mogli uwierzyć, że francuski producent zdecydował się na wprowadzenie do sprzedaży w tak popularnym segmencie futurystycznego modelu. W drugiej odsłonie hatchbacka rewolucyjne kształty i abstrakcyjne formy musiały ustąpić miejsca wyższemu poziomowi sztampy. C4 II prezentuje się nowocześnie i stylowo, ale też stał się dużo bardziej dojrzały. Wielką zaletą nowego nadwozia jest przeszklenie, które mocno poprawia widoczność zza kierownicy.

Używane: Citroen C4 II (od 2010) - lepszy od poprzednika? Autor: Citroen

Więcej opisów samochodów używanych znajdziesz tutaj

reklama reklama

Używany Citroen C4 II - porządne wnętrze

Dojrzałość stała się też motywem przewodnim dla kreacji kabiny pasażerskiej. Deska rozdzielcza choć masywna oraz zdecydowanie przeładowana przyciskami i pokrętłami, wydaje się być ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Pewne zastrzeżenie można mieć też do koła kierownicy. To choć eleganckie, mogłoby otrzymać nieco bardziej zwiewną formę. Plusy? Wreszcie Citroen powrócił do koncepcji kierownicy, która ma ruchomy środek!

Francuzi bardzo dobrze przemyśleli kwestię planowania przestrzeni i materiałów wykończeniowych. Plastiki są miękkie, a tapicerki przyjemne w dotyku. Wysoką trwałość elementów wnętrza potwierdzają pierwsze raporty kierowców. Na komfortowych fotelach Citroena C4 drugiej generacji zasiądzie nawet czterech dorosłych pasażerów. W tym samym czasie w kufrze zmieści się nawet 408 litrów bagażu - a to wynik wyśmienity w segmencie C. Maksymalnie pojemność kufra można zwiększyć do 1183 litrów.

Używane: Citroen C4 II (od 2010) - lepszy od poprzednika? Autor: Citroen

Zobacz też: Używana Skoda Octavia II 1.4 TSI facelifting

Używany Citroen C4 II - diesle zdecydowanie górą!

Już pobieżne przejrzenie oferty używanych C4 II prowadzi do prostego wniosku - na rynku wtórnym zdecydowanie królują diesle! Aż 40 procent wszystkich aut z ogłoszeń jest napędzanych podstawową wersją motoru 1,6 HDi o mocy 92 koni mechanicznych. Silnik naprawdę oszczędnie obchodzi się z paliwem. W cyklu mieszanym potrafi spalić tylko 4 litry oleju napędowego. Niestety kierowca musi się liczyć z mało satysfakcjonującymi osiągami. Przyspieszenie do pierwszej setki trwa aż 12,9 sekundy.

Osoby poszukujące większej dynamiki jazdy, zawsze mogą zdecydować się na mniej popularny wariant o mocy 112 koni mechanicznych. Wzmocniony diesel 1,6 HDi za cenę spalania wyższego o pół litra skraca czas sprintu do 100 km/h do 11,3 sekundy. A to wynik bardzo przyzwoity.

Opis typowych usterek dla Citroena C4 II znajdziesz na następnej stronie