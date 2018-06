Test Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 190 KM

Volkswagen Arteon

Skąd ta nazwa?

Nazwa Arteon nawiązuje zarówno do sztuki jak i do jednego z poprzednich modeli produkowanych przez Volkswagena. „Art.” – sztuka oraz „eon” jako zapożyczenie z luksusowego modelu Phaeton (Phideon). Volkswagen tym samym odcina się, a raczej chce się odciąć od próby definiowania Arteona jako następcy Passata. I mimo, że w środku faktycznie znajdziemy Passata a na zewnątrz linie Audi A5 Sportback, to jednak to auto ma w sobie to coś...

Arteona zaprojektował Tobias Suhlmann. W 2017 r. trafił do sprzedaży i jeszcze tego samego roku został okrzyknięty „Limuzyną Roku” Nie jest to typowe coupe a liftback. Należy do segmentu E i w tym momencie jest flagowym modelem Volkswagena. Powstał na płycie podłogowej Group MQB Platform.

Volkswagen Arteon

Volkswagen Arteon Elegance – wygląd zewnętrzny

Auto wygląda bardzo dobrze. Agresywny i szeroki przód, drzwi bez ramek, nisko opadająca linia dachu i muskularne tylne błotniki sprawiają, że obok tego auta nie da się przejść obojętnie. Elegancji dodają mu chromowane listwy, które zarówno podkreślają charakter przednich reflektorów, zarysowują szyby boczne i linię drzwi oraz dzielną tylny zderzak. Przód tego auta został zaprojektowany od podstaw. I słusznie, bo wygląda świetnie. Przetłoczenia na całej długości auta dodają mu dynamiczności i atrakcyjności. Spoglądając w boczne lusterka od razu w oczy rzucą nam się olbrzymie błotniki, ale szybko się do nich przyzwyczaimy. Wygląd zewnętrzny to bardzo duży atut tego auta. Na ulicy naprawdę budzi duże zainteresowanie. Czego nie można powiedzieć o wnętrzu…

Volkswagen Arteon - sylwetka

Volkswagen Arteon Elegance – wnętrze

To właśnie wnętrze najbardziej przypomina o rodowodzie Passata i rozczarowuje. Z jednej strony po co zmieniać coś co jest dobre, z drugiej strony takie wnętrze już dawno zdążyło się opatrzeć. Jakość jest bez zarzutu. Wszystko poprawnie i wygodnie rozplanowane. Jak to w Passacie. Tyle, że nudne.

Kierownica ma bardzo szeroki zakres regulacji. Większość przycisków została umieszczona na kierownicy a ich używanie jest bardzo intuicyjne. Cieszy to, że tempomat sterowany jest właśnie z kierownicy a nie za pomocą dodatkowego przełącznika.

Volkswagen Arteon - kierownica

Fotele są wygodne i dobrze wyprofilowane. Przednie fotele w testowanym egzemplarzu mają opcję zarówno podgrzewania, wentylowania i masowania. Z przodu nikomu nie powinno zabraknąć miejsca. Jednak z tyłu wysokie osoby, mogą czuć pewien dyskomfort, lecz jest to naturalna konsekwencja tak poprowadzonej linii dachu. Z tyłu podróż trzem osobom utrudni dość wysoki tunel. Optymalnie z tyłu mogą komfortowo podróżować 2 dorosłe osoby. Miejsca na nogi jest dość dużo, kłopotem może być jednak wysokość dorosłego pasażera.