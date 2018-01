Test Nissana X-Trail FL 2.0 dCi 177 KM

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Nissan X-Trail to jeden z najlepiej sprzedających się SUV-ów na rynku. W 2016 roku na całym świecie sprzedano około 766 tys. egzemplarzy tego modelu co jest bardzo dobrym wynikiem. Co ciekawe, szczególnie przychylnie na japońskie auto patrzą Europejczycy, którzy z roku na rok coraz chętniej wybierają dużego Nissana. Obecna, trzecia już generacja X-Traila jest dostępna od 2013 roku, więc nikogo nie powinno dziwić, że w ubiegłym roku Japończycy zdecydowali się na odświeżenie swojego bestsellera.

Nissan X-Trail FL - wygląd

Po ubiegłorocznym faceliftingu japoński SUV upodobnił się stylistycznie do pozostałych modeli marki. Zabieg odmładzający bardzo dobrze wpłynął na wygląd auta, które wciąż prezentuje się świeżo i nowocześnie. W ramach odświeżenia projektanci zmodernizowali pas przedni, przestylizowali zderzaki, zmodyfikowali przednie reflektory i dorzucili przyciemniane tylne światła wykonane w technologii LED. Kształt nadwozia nie uległ zmianie, dlatego już na pierwszy rzut oka widać, ze mamy do czynienia z jednym z najpopularniejszych modeli Nissana. Facelifting przyniósł ze sobą także nowe wzory felg oraz nowe kolory perłowych lakierów: pomarańczowy (jak w przypadku testowanego egzemplarza), czerwony, niebieski i ciemnobrązowy. Warto dodać, że odświeżony Nissan X-Trail mierzy 4690 mm długości, 1830 mm szerokości i 1740 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2705 mm.

Nissan X-Trail FL - wnętrze

Facelifting objął również wnętrze auta. Nieco zmodyfikowano deskę rozdzielczą, a także zastosowano nową kierownicę, która nie dość, że świetnie wygląda, to w dodatku bardzo dobrze leży w dłoniach. Materiały wykończeniowe są lepszej jakości, a same tworzywa są przyjemne w dotyku. Deska rozdzielcza i boczki drzwi zostały wykonane dość miękkiego materiału, a twarde plastiki pojawiły się m.in. u spodu deski rozdzielczej i drzwi. Podobnie jak na zewnątrz, tak i w środku pojazdu projektanci dokonali jedynie niewielkich korekt. Najwyraźniej Japończycy doszli do wniosku, że skoro coś się sprzedaje, to po co to zmieniać?

Pasażerowie zasiadający na przednich fotelach i tylnej kanapie nie będą marudzili na brak przestrzeni. Z przodu będą się dobrze czuły nawet osoby o większych gabarytach, zaś z tyłu zmieszczą się dorośli nawet wtedy, gdy przed nimi zasiądą wysocy osobnicy. Mając 188 cm wzrostu nie narzekałem na brak miejsca niezależnie od tego gdzie zasiadałem. Fotele są wygodne i pozostają takie nawet podczas dłuższych podróży, jednak ich trzymanie boczne mogłoby być lepsze. Tylna kanapa jest obszerna i zmieści się na niej trójka dorosłych, a także można ją przesuwać i regulować kąt pochylenia oparcia. Warto dodać, że zajmowanie miejsca na kanapie jest ułatwione przez szeroko otwierające się drzwi i spory otwór wejściowy. Za kierownicą X-Traila siedzi się jak w większości SUV-ów czyli wysoko, dzięki czemu kierowca ma większe pole widzenia. Znalezienie odpowiedniej pozycji za kierownicą nie jest trudne, ponieważ kolumna kierownicza jest regulowana w dwóch płaszczyznach, a fotel ma szeroki zakres regulacji. Bagażnik w 5-osobowej konfiguracji pojazdu ma aż 565 litrów pojemności, zaś w wersji 7-osobowej wynik ten maleje do 445 litrów.

Nissan X-Trail FL - wyposażenie

Testowany przeze mnie egzemplarz to auto w wersji Tekna, czyli topowej. Pozostałe warianty to: Visia (podstawowy), Acenta i N-Connecta. Bazowo skonfigurowany Nissan X-Trail jest wyposażony w m.in. ABS, układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, asystenta ruszania pod górę, system kontroli ruchów nadwozia, 6 poduszek powietrznych, LED-owe światła do jazdy dziennej, 17-calowe alufelgi, manualną klimatyzację, tempomat, kolumnę kierowniczą regulowaną w dwóch płaszczyznach oraz komputer pokładowy z 5-calowym wyświetlaczem. Z kolei wersja Tekna zawiera dodatkowo m.in. system rozpoznawania znaków drogowych, adaptacyjne reflektory przednie wykonane w technologii Full LED, system ostrzegający przed niezamierzonej zmianie pasa ruchu, czujnik martwego pola, asystenta parkowania, system ostrzegający o ruchu poprzecznym, przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania, przednie światła przeciwmgłowe, 19-calowe obręcze z lekkich stopów, panoramiczny szyberdach, przyciemniane tylne szyby, dwustrefową automatyczną klimatyzację, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, dostęp bezkluczykowy, elektrycznie sterowane fotele przednie, skórzaną tapicerkę, podgrzewane przednie i tylne fotele oraz podgrzewaną kierownicę, system audio Bose z 8 głośnikami oraz system multimedialny z nawigacją i systemem kamer 360°. Szkoda, że system audio Bose jest zarezerwowany tylko dla topowej odmiany, ponieważ gra naprawdę nieźle, a w odmianach Visia, Acenta i N-Connecta jest niedostępny nawet w opcji. System multimedialny jest prosty w obsłudze, jednak jego szata graficzna jest po prostu przestarzała. Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi poziomami wyposażenia wynoszą około 10-12 tys. zł.