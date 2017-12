Test Renault Twingo GT 0.9 110 KM

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Obecnie w salonach sprzedawana jest trzecia generacja Renault Twingo. Model ten już od samego początku wzbudzał pewne kontrowersje wśród Polaków, ponieważ niektórzy uważają, że pierwsze wcielenie Twingo było inspirowane koncepcyjnym polskim autem FSM Beskid. Małe Renault miało być idealnym pojazdem do miasta – małym zewnętrznie ze stosunkowo przestronną kabiną. Druga generacja tego modelu z perspektywy czasu zdaje się być najnudniejsza – ot zwykły mały hatchback z napędem na przednią oś. Trzeba jednak dodać, że druga generacja Renault Twingo była także dostępna w 133-konnej wersji R.S., która potrafiła dostarczyć kierowcy sportowych doznań. Tak dochodzimy do obecnego, rewolucyjnego wcielenia mieszczucha znad Sekwany. Autko otrzymało dodatkową parę drzwi jednocześnie ulegając skróceniu, ale największe zmiany poczyniono w układzie napędowym. Silnik wraz ze skrzynią biegów przeniesiono do tyłu, pod podłogę bagażnika, dzięki czemu napęd jest przenoszony na tylne koła. Ma to olbrzymie zalety, ale o tym napiszę później.

Renault Twingo GT - wygląd

Wersja GT to w założeniu usportowione wydanie małego Renault. W porównaniu do zwykłych wersji Twingo, bardziej zadziorny mieszczuch wyróżnia się 17-calowymi kołami (w prezentowanym egzemplarzu zamontowano jednak 16-calowe obręcze), czarnymi plastikowymi nakładkami na błotnikach i progach, dodatkowym wlotem powietrza na tylnym lewym błotniku oraz minidyfuzorem i dwiema końcówkami układu wydechowego w tylnym zderzaku. Jako całość Renault Twingo GT prezentuje się ciekawie, a bystre oko zauważy takie smaczki jak np. logo Renault Sport lub klapę bagażnika wykonaną ze szkła. W oczy rzucają się także porozstawiane maksymalnie po kątach koła – takie rozwiązanie ma dwie zalety. Pierwszą jest dość obszerna kabina pasażerska, druga zaś to świetne zachowanie wozu na zakrętach, ale o tym napiszę później. Warto dodać, że Twingo GT mierzy zaledwie 3595 mm długości, 1647 mm szerokości (bez lusterek) i 1557 mm wysokości, zaś rozstaw osi wynosi 2492 mm. To oznacza, że malutkie Renault pod względem wielkości konkuruje z Fiatem 500, a w mieście wciśnie się w każdą wolną lukę lub wolne miejsce parkingowe.

Niestety, moim zdaniem Renault nie do końca wykorzystało możliwości wersji GT jeśli chodzi o wygląd. W moim przekonaniu małe, usportowione autko powinno wręcz emanować radością i niecodziennością, a Francuzi dali klientom do wyboru jedynie cztery kolory nadwozia: czarny, szary, biały i pomarańczowy. I tyle. A gdzie wściekła czerwień, jadowita zieleń, kanarkowa żółć lub bakłażanowy fiolet? Twingo GT aż się prosi o niecodzienny lakier lub nawet matowe wykończenie nadwozia, jednak najwyraźniej twórcy uznali, że poważne podejście do sprawy będzie lepszym rozwiązaniem. Mylili się.

Renault Twingo GT - wnętrze

Kabina pasażerska Twingo GT niewiele różni się od tej, którą można spotkać w słabszych odmianach. Fotele są te same, pokryto je jedynie tapicerką z innymi kolorowymi paskami, kierownica również pozostała bez zmian, podobnie jak deska rozdzielcza i konsola centralna. Tu także mam zastrzeżenia do francuskich stylistów w kwestii braku żywych kolorów we wnętrzu auta – jest po prostu zbyt ciemno i za poważnie. Tworzywa są twarde, a pozycja za kierownicą jest przeciętna ze względu na kolumnę kierowniczą regulowaną tylko w pionie. Fotele mogłyby być wygodniejsze i oferować lepsze trzymanie boczne, za to kierownica świetnie leży w dłoniach. Na minus należy zapisać brak obrotomierza i wskaźnika temperatury silnika.

Ilość przestrzeni dla osób zasiadających na przednich fotelach jest przeciętna, aczkolwiek nie miałem większych powodów do narzekań. Natomiast pasażerowie zasiadający na tylnej kanapie będą marudzić na brak miejsca na kolan. Renault Twingo GT to auto czteromiejscowe, przy czym najlepiej będą się w nim czuły dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. W razie sytuacji awaryjnej na tylnej kanapie da się przewieźć dwójkę dorosłych.

Bagażnik ma pojemność 219 l, czyli jest większy niż w konkurencyjnym Fiacie 500 (185 l). Trzeba jednak pamiętać, że pod podłogą kufra znajduje się silnik, który potrafi podgrzać wykładzinę, więc przewożenie w nim zamrożonych produktów lub np. masła może być nietrafionym rozwiązaniem. Umieszczenie jednostki napędowej z tyłu przekłada się również na wysokie umieszczenia progu bagażnika.