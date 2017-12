Test Nissan Micra Acenta 1.0 71 KM

Autor: Łukasz Kuźmiuk

W salonach sprzedawana jest już V. generacja Nissana Micry. Obecne wcielenie japońskiego przedstawiciela segmentu B zostało zaprezentowane podczas ubiegłorocznego salonu samochodowego w Paryżu. W porównaniu do poprzednich generacji modelu nowa Micra wyróżnia się przede wszystkim stylistyką. Japończycy porzucili obłe kształty i nijaki design, a zamiast tego postawili na wyraźne przetłoczenia i ostre linie. To dobre posunięcie, ponieważ w końcu najmniejszy z modeli azjatyckiego producenta przyciąga wzrok i podoba się większości osób. Tego typu pojazdy zazwyczaj kupują osoby młode, a tym zdecydowanie przypadnie do gustu wygląd Nissana. Precz z nudą, w końcu jest nowocześnie i z polotem! Warto dodać, że nadwozie mierzy 3999 mm długości, 1743 mm szerokości (bez lusterek) i 1455 mm wysokości, zaś rozstaw osi wynosi 2525 mm. To oznacza, że w porównaniu do poprzedniej generacji nowa Micra urosła aż o 17 cm wzdłuż i o 8 cm wszerz, za to obniżyła się o 55 mm. Dzięki temu karoseria nabrała bardziej dynamicznego kształtu i przypomina trochę nadwozie Renault Clio.

Nissan Micra - wnętrze

Równie atrakcyjnie przedstawia się wnętrze nowego Nissana Micry. Deska rozdzielcza wraz z kierownicą prezentują się nowocześnie i świeżo, co z pewnością przypadnie do gustu młodym klientom. Ponadto Nissan umożliwia wybranie różnokolorowych dodatków w kabinie pasażerskiej, dzięki czemu nabywcy mogą spersonalizować Micrę według własnego gustu. Tworzywa użyte do wykończenia wnętrza pojazdu są dobrej jakości – górna i środkowa część deski rozdzielczej została wykonana z miękkich i przyjemnych w dotyku materiałów, a do spasowania poszczególnych elementów nie można się przyczepić. Kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach, zaś znalezienie optymalnej pozycji za „kółkiem” nie jest trudne. Na brak przestrzeni nie będą narzekać pasażerowie zasiadający na przednich fotelach (wygodnych, ale ze słabym trzymaniem bocznym), natomiast na tylnej kanapie powinny jeździć dzieci. Po ustawieniu fotela kierowcy pod swój wzrost (188 cm) nie byłem w stanie zająć miejsca na kanapie. Bagażnik ma pojemność 300 litrów jednak ma również jedną wadę – po złożeniu oparcia kanapy podłoga nie jest płaska. Co ciekawe, elektrycznie sterowane szyby przednie są w standardzie, jednak elektrycznie sterowanych szyb tylnych nie ma nawet w najbogatszej wersji wyposażenia.

Nissan Micra Acenta - wyposażenie

Testowany przeze mnie egzemplarz Nissana Micry był skonfigurowany w odmianie Acenta, czyli trzeciej z pięciu możliwych (Visia, Visia +, Acenta, N-Connecta, Tekna). Wersja ta zawiera m.in. 16-calowe koła stalowe z kołpakami, elektrycznie sterowane lusterka w kolorze nadwozia, LED-owe światła do jazdy dziennej, komputer pokładowy z 5-calowym wyświetlaczem, klimatyzację manualną, tempomat, sterowanie systemem audio w kole kierownicy oraz system multimedialny z 7-calowym dotykowym wyświetlaczem. To dobra propozycja dla osób, które chcą mieć samochód z przyzwoitym wyposażeniem, ale bez nawigacji, systemu Start/Stop oraz systemu audio Bose. Ze swojej strony do wariantu Acenta proponowałbym zakup świateł przeciwmgłowych (800 zł) oraz Pakietu Komfortowego (1800 zł), zawierającego klimatyzację automatyczną i tylną kamerę z czujnikami cofania.

Warto dodać, że już w standardzie nowy Nissan Micra jest wyposażony w 6 poduszek powietrznych, ABS, ESP, automatyczny hamulec awaryjny, system kontroli ciśnienia w oponach, system wspomagania ruszania pod górę, immobilizer oraz czujnik zmierzchu. Na liście opcjonalnych systemów bezpieczeństwa znalazł się automatyczny hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych, inteligentny system ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, adaptacyjne światła drogowe oraz system rozpoznawania znaków drogowych.