Test Renault Clio Intens 1.5 dCi 110 KM

Renault Clio Autor: Łukasz Kuźmiuk

Renault Clio – wygląd

Pomimo upływu czasu obecna generacja Renault Clio wciąż wygląda atrakcyjnie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że czas wyjątkowo łagodnie obchodzi się z francuskim autem. Facelifting odświeżył karoserię, aczkolwiek ingerencje stylistów w dotychczasowy design nie były poważne – przestylizowano trochę zderzaki, na liście dodatków pojawiły się ładnie wyglądające i dobrze świecące przednie reflektory w technologii LED, uatrakcyjniono tylne lampy, a w katalogu zagościły nowe wzory felg. Testowany przeze mnie egzemplarz był wyposażony w opcjonalne 17-calowe koła, czerwony lakier Atacama oraz opcjonalną naklejkę na dachu. Tak skonfigurowane auto prezentuje się elegancko, a intensywny odcień nadwozia pozytywnie wyróżnia się na polskich drogach.

Renault Clio – wnętrze

Niestety w środku Renault Clio po faceliftingu widać upływ czasu. Konsola centralna prezentuje się trochę za staro i aż prosi się o zastąpienie jej nowszym elementem. Bardzo przyjemnymi dodatkami są czerwone elementy deski rozdzielczej, boczków drzwi i okolic dźwigni zmiany biegów – kolorowe dodatki zdecydowanie wprowadzają więcej życia do kabiny pasażerskiej. Moim zdaniem warto się na nie skusić podczas konfigurowania własnego Clio. Tworzywa sztuczne są twarde, a czarny lakier wokół ekranu systemu multimedialnego szybko się brudzi i palcuje. Projektantom udało się wygospodarować kilka miejsc na drobne przedmioty, dzięki czemu nie ma większego problemu ze schowaniem portfela lub telefonu.

Przestrzeni dla pasażerów zasiadających na przednich fotelach jest wystarczająco dużo, a same fotele pod względem wygody prezentują przyzwoity poziom. Nawet wysokie osoby powinny znaleźć optymalną dla siebie pozycję za kierownicą, zaś siedzisko można opuścić dosyć nisko, co docenią osoby lubiące wyczuwać zachowania auta. Kierownica dobrze leży w dłoni i ma wystarczająco gruby wieniec. Podróżni zasiadający na tylnej kanapie nie będą zachwyceni – po ustawieniu fotela kierowcy pod swój wzrost (188 cm) nawet nie próbowałem wcisnąć się do tyłu. Renault Clio to samochód zbudowany z myślą o dwójce dorosłych z dziećmi. Bagażnik ma 300 litrów pojemności i jest głęboki. Ciekawostka – koło dojazdowe jest ukryte pod autem. W razie złapania „kapcia” należy je wysunąć mechanizmem ukrytym pod wykładziną kufra.

Zastrzeżenia mam do rozmieszczenia przycisków odpowiedzialnych za sterowanie niektórymi funkcjami samochodu. Przykładowo włącznik tempomatu i ogranicznika prędkości umieszczono obok dźwigni hamulca ręcznego, podobnie jak przycisk od trybu „Eco”. System multimedialny R-Link z nawigacją TomTom jest mało intuicyjny i wymaga poświęcenia mu uwagi, prędkość jego działania mogłaby być szybsza, a samej grafice przydałoby się odświeżenie. Jakość dźwięku systemu audio nie powala – głośniki mają problemy z głośnym odtwarzaniem muzyki.

Renault Clio – wyposażenie

Na polskim rynku Renault Clio występuje obecnie w pięciu wersjach wyposażenia. Są to: Life, Alize, Limited, Limited Plus i Intens. Bazowy wariant, Life, zawiera m.in. ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania, system wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist), ESP z kontrolą trakcji, 15-calowe felgi stalowe, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, kolumnę kierowniczą regulowaną w dwóch płaszczyznach, system kontroli ciśnienia w oponach i przednie szyby sterowane elektrycznie. Bogatsze odmiany mogą zawierać takie dodatki, jak np. przyciemniane tylne szyby, 16-calowe alufelgi, kierownicę obszytą skórą, światła przeciwmgłowe, system multimedialny z dotykowym 7-calowym wyświetlaczem i klimatyzację manualną. Testowany przeze mnie egzemplarz był w najbogatszej wersji Intens, wyróżniającej się m.in. czarną tapicerką z elementami skóry ekologicznej, tylnymi czujnikami parkowania, LED-owymi przednimi reflektorami, tylnymi szybami regulowanymi elektrycznie oraz kartą Renault Hands Free. Ponadto auto zostało wzbogacone o dodatki opcjonalne: 17-calowe koła z lekkich stopów, kamerę cofania z asystentem parkowania, klimatyzację automatyczną oraz system multimedialny R-Link z nawigacją TomTom.