Citroen C3 Aircross – pierwsza jazda francuskim crossoverem

Nowy Citroen C3 Aircross zastąpił model C3 Picasso, tym samym potwierdzając stale nasilającą się modę na SUV-y i crossovery. Francuzi postanowili zamienić małego minivana na crossovera z segmentu B i z logicznego punktu widzenia był to bardzo dobry ruch, wszak należy tworzyć pojazdy zgodnie z obowiązującą modą. W obecnych czasach wielu klientów kupuje auta oczami, a trzeba przyznać, że C3 Aircross prezentuje się ciekawie. Z pewnością nie jest to piękny model, ale najnowszy Citroen po prostu ma coś w sobie. Nie sposób nie zauważyć go na ulicy i swoją dość ekstrawagancką stylistyką przyciąga spojrzenia, zwłaszcza wtedy, gdy karoseria jest upiększona pomarańczowymi dodatkami. Francuzi chwalą się, że w Polsce klienci będą mogli skonfigurować wygląd Citroena C3 Aircross na 85 sposobów, a to za sprawą 8 lakierów, 3 kolorów dachu i 4 pakietów kolorystycznych (czarnego, srebrnego, białego i pomarańczowego). W ramach pakietów kolorystycznych znalazły się kolorowe relingi, „żaluzje” na szybach pomiędzy słupkami C i D, ramki przednich świateł oraz kwadraty w felgach.

Ciekawostką jest fakt, że nowy crossover nie został wyposażony w tzw. airbumpy, czyli gumowe osłony karoserii wypełnione powietrzem, które zastosowano w modelach C3 i C4 Cactus. Przedstawiciele firmy tłumaczą to tym, że C3 Aircross otrzymał więcej elementów z szarego, odpornego na zarysowania tworzywa, umieszczonych w newralgicznych miejscach. Warto również wspomnieć o wymiarach – nowy Citroen C3 Aircross mierzy 4150 mm długości, 1640 mm wysokości i 1760 mm szerokości, a rozstaw osi to 2600 mm (o 60 mm więcej niż w przypadku C3 Picasso). Prześwit wynosi 17,5 cm, co jest nie bez znaczenie w codziennej walce z wysokimi miejskimi krawężnikami.

Wnętrze Citroena C3 Aircross również prezentuje się interesująco. W zależności od konfiguracji, do wyboru mamy 5 tonacji kabiny pasażerskiej, a fotele mogą być obszyte materiałową tapicerką lub ekologiczną skórą. Niektóre elementy, jak np. prostokąty w nawiewach lub na kierownicy, mogą być pokryte różnymi kolorami, dzięki temu ciemne plastiki nie przytłaczają, zaś jaśniejsze kolory tapicerki wprowadzają więcej życia do środka auta. Za kierownicą siedzi się wyżej niż w przeciętnej osobówce, co przekłada się na lepszą widoczność do przodu. Fotele są przyjemnie twarde i wygodne, jednak wypadają przeciętnie pod względem trzymania bocznego. Sterowanie oparciami nie jest najwygodniejsze – pokrętło zostało ciasno umieszczone pomiędzy siedziskiem a słupkiem B, w zamian za to wygospodarowano sporo przestrzeni dla pasażerów zasiadających z przodu. Tylna kanapa jest dzielona w proporcji 40:60 i można ją przesuwać w zakresie 15 cm, natomiast kąt pochylenia oparcia można regulować w zakresie 21-29 stopni. Po złożeniu tylnej kanapy i prawego przedniego fotela można przewieźć przedmioty o długości do 2,4 m, a bagażnik ma pojemności 410-520 l. Miejsca na głowę jest sporo, jednak wysokie osoby nie powinny zamawiać przeszklonego dachu, ponieważ ten zabiera kilka cennych centymetrów.