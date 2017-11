Citroen C3 – Shine - 1.2 PureTech 82 KM  - Test redakcyjny

Wygląd i estetyka

Citroën C3 (testowany w najwyżej wersji „Shine” z kilkoma dodatkowymi elementami stylistycznymi) z pewnością jest autem nietuzinkowym. Oryginalny kształt nadwozia, ze stosunkowo masywnym przodem sprawia, że auto wydaj się większe niż jest w rzeczywistości (nadając niewielkiemu przedstawicielowi segmentu B bardziej dystyngowany charakter). Dwukolorowe nadwozie, z kontrastowym białym dachem nadaje mu też pewnej zadziorności, na uwagę zasługuje także oryginalne osadzenie świateł do jazdy dziennej i świateł drogowych.

W opcji (w wersji Shine bez dopłaty) dostępne są także plastikowe osłony drzwi AirBump– test modelu w nie wyposażonego (a także z mocniejszym 110 konnym silnikiem benzynowym) można przeczytać tutaj: Citroen C3 110 KM).

Wnętrze

Wykończenie wnętrza co do zasady należy uznać dobre. Niewątpliwie ciekawym detalem jest materiałowe obszycie wybranych elementów kokpitu (dobrze widocznych w jasnej tapicerce), czy walizkowy uchwyt służący do zamykania drzwi. Podobnie docenić należy m.in. wykończenie wylotów powietrza, czy dużą i „mięsistą”, skórzaną, kierownicę o dużej skali regulacji.

Zdarzają się jednak pewne niedopatrzenia i widoczne oszczędności przy produkcji – na minus należy zaliczyć bardzo twarde i nieprzyjemne w dotyku plastiki na wykończeniu drzwi, czy brak podłokietnika (nawet opcjonalnego). Poza tym część schowków (choć licznych) wydaje się dziwnie niewymiarowych, bądź za płytkich, bądź za wąskich np. schowek pod wyświetlaczem nie mieści ani okularów (co widać na zdjęciach) ani telefonu powyżej 5 cali przekątnej ekranu. Schowki na kubki są także trudno dostępne przy wychyleniu manetki zmiany biegów na „górne” przełożenia.

O ile komfort jazdy jest zdecydowanie poprawny, drugi poważny mankament związany jest ze wzrostem kierowcy – stosunkowo krótkie drzwi przednie, powodują, że przy mocnym wycofaniu fotela, lewa strona jest w dużej mierze zasłonięta przez szeroki słupek środkowy, poważnie ograniczając widoczność. Miejsce z tyłu, bezpośrednio za kierowcą o wzroście powyżej 1,80 m. dostępne jest w zasadzie wyłącznie dla dziecka.

Multimedia i opcje wyposażenia

Testowany model posiadał wszystkie opcjonalne elementy wyposażenia w zakresie multimediów ( nie tylko, biorąc pod uwagę choćby tempomat). Oprócz ekranu dotykowego, stanowiącego centrum obsługi zarówno multimediów, jak i (niestety) klimatyzacji, z opcjonalnego wyposażenia należy wymienić:

- CONNECTEDCAM

Wbudowaną (i schowaną za lusterkiem środkowym) szerokokątną kamerę, nagrywającą przebieg jazdy w dwuminutowych fragmentach, oraz pozwalającą robić zdjęcia po naciśnięciu klawisza (który z uwagi na położenie, jest w zasadzie niedostępny w trakcie jazdy). Dosyć odważnym rozwiązaniem jest jednak sparowanie obsługi kamery wyłącznie z aplikacją mobilną (nie da się kierować ustawieniami za pośrednictwem samochodu), głównie nastawioną na funkcje społecznościowe (nagrane filmy i zdjęcia można udostępnić m.in. na facebooku czy youtube).

/Przykładowy film nagrany szerokokątną kamerą zamontowaną za środkowym lusterkiem/

CITROËN CONNECT BOX

System łączności z centrum assistance Citroena – składający się dwóch usług: awaryjnych (na na potrzeby uzyskania pilnej pomocy, czy wypadku z automatycznym rozpoznaniem samochodu i jego położenia) i assistance ze wsparciem dotyczącym m.in. awarii). Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę.

Centrum multimedialne w postaci 7-o calowego ekranu dotykowego jest czytelne i proste w nawigacji (za co należy się pochwała projektantom). Cieszy manualna regulacja głośności radia w postaci niewielkiego pokrętła – kłopotliwa może być szybka regulacja klimatyzacji, która poza klawiszem nawiewu na przednią szybę – w całości regulowana jest dotykowo. W najwyższej opcji dostępne były opcje parowania telefonu z użyciem zarówno Apple Carplay, Android Car (póki co oficjalnie niedostępny dla użytkowników w Polsce), jak i Mirrorlink, oraz 6-o głośnikowy system audio.

Kamera cofania (opcjonalna) umiejscowiona jest we wnęce nad tablicą rejestracyjną, przez co jest mniej narażona na ubrudzenie, „w zamian” nie oferuje jednak zbyt wysokiej rozdzielczości i nie pokazuje toru jazdy.

Podsumowując – wyposażenie multimedialne i komfortu należy ocenić na plus (automatyczna klimatyzacja czy systemy łączności nieczęsto oferowane są w samochodach segmentu B), windują one jednak cenę testowanego modelu do niespełna 70.000 zł.