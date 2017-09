Najnowszy Peugeot 5008 przypomina wyglądem swojego młodszego brata, zdobywcę tytułu Car of The Year – model 3008. Jest jednak od niego sporo większy. Nadwozie 5008 ma długość 464,1 cm, co oznacza, że jest dłuższe od nadwozia 3008 aż o 16 cm. Rozstaw osi najnowszego modelu to 284 cm, a prześwit to 23,6 cm.

Nietuzinkowa stylizacja francuskiego SUV-a „wpada w oko”, a uwagę przyciągają zarówno odważnie zaprojektowany przedni pas, jak i tył. Zdecydowanie najciekawszymi akcentami designerskimi są światła. Przednie reflektory (na zdjęciu widać opcjonalne LED za 4500 zł) z mocnym wcięciem nadają Peugeotowi groźnego spojrzenia. Z kolei tylne lampy świetnie współgrają z przyciemnioną tylną szybą.

Test Peugeot 5008 1.6 THP/165 KM EAT6 Autor: Tomasz Korniejew

Test Peugeot 5008 1.6 THP/165 KM EAT6 – wnętrze

Przedział pasażerski nowego Peugeota jest przestronny. Na polskim rynku auto standardowo występuje w wersji siedmioosobowej. Dwa dodatkowe fotele są chowane w podłodze bagażnika, można je również całkowicie wyjąć.

Cieszą design kokpitu oraz jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza. Kokpit został zaprojektowany według konceptu, który zapoczątkował polski projektant Adam Bazydło, czyli zastosowano w nim wygodną, małą kierownicę, a zastaw „zegarów” umieszczono nad nią. W najnowszym 5008 w ich miejscu jest instalowany wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala.

Standardowym wyposażeniem opisywanej wersji Allure jest dodatkowy kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8 cali. Ekran sprawnie reaguje na dotyk, a interfejs systemu pokładowego jest całkiem przejrzysty. Dobrze, że konstruktorzy zdecydowali się pozostawić na konsoli centralnej pokrętło do regulacji głośności zestawu audio, a także pozostawili niektóre przyciski, którymi wywołuje się poszczególne menu. I tak, choć regulacja siły i kierunku nawiewu odbywa się poprzez dotykowy ekran, to menu ustawień wywoływane jest przyciskiem na konsoli centralnej, co ułatwia obsługę.

Peugeot 5008 2017 Autor: Peugeot

W drugim rzędzie zastosowano trzy niezależne fotele. Użytkownicy mogą regulować kąt pochylenia ich oparć, a także przesuwać siedziska. Ta druga funkcja jest przydatna, gdy mamy zamiar przewieźć na dwóch dodatkowych fotelach trzeciego rzędu osoby dorosłe. W takim wypadku przesunięcie foteli do przodu umożliwia uzyskanie optymalnej przestrzeni na nogi. Jednak odbędzie się to kosztem przestrzeni na nogi dla pasażerów drugiego rzędu. W efekcie, podczas przewozu kompletu pasażerów, osoby o wzroście przekraczającym 180 cm, siedzące w drugim rzędzie, mogą zahaczać kolanami o oparcia przednich foteli. Za to osoba siedząca na środkowym siedzeniu będzie dysponowała wystarczającym miejscem na stopy. W opisywanym Peugeocie podłoga jest płaska.

Osoby użytkujące nowego Peugeota 5008 nie będą z pewnością miały powodów do narzekań na bagażnik. W konfiguracji pięcioosobowej do wykorzystania na przewóz pakunków jest aż 780 dm3 przestrzeni.

Test Peugeot 5008 1.6 THP/165 KM EAT6 – napęd/układ jezdny

Do redakcyjnej recenzji trafił egzemplarz 5008 napędzany rzez najmocniejszą jednostkę benzynową – turbodoładowany silnik 1.6 THP, który rozwija moc maksymalną 165 KM przy 6000 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 240 Nm przy 1400 obr./min.

Z napędem współpracuje automatyczna, sześciobiegowa przekładnia.

Test Peugeot 5008 1.6 THP/165 KM EAT6 Autor: Tomasz Korniejew

Mimo sporych gabarytów zewnętrznych Peugeot 5008 okazał się samochodem poręcznym w użytkowaniu w mieście. Owszem, fakt, że jest dość szeroki, więc po zaparkowaniu na ciasnym miejscu parkingowym trzeba się będzie nagimnastykować aby z auta wysiąść, ale parkingowe manewry ułatwia niewielki promień skrętu. Zwrotność Peugeota to zasługa m.in. tego, że nie jest wyposażony w napęd na obie osie. Nie ma go nawet w opcji. W żadnej wersji. Statystyki sprzedaży pokazują jasno, że zapotrzebowanie klientów na SUV-y z napędem na obie osie jest znikome. Dlatego inżynierowie Peugeota zdecydowali, że oprócz podwyższonego prześwitu zamontują w wybranych wersjach 5008 system Advenced Grip Control, który w połączeniu z oponami M+S umożliwia przejechanie przez grząski teren odpowiednio sterując systemem ESP. W systemie wgranych jest kilka profili z ustawieniami odpowiadającymi różnym rodzajom nawierzchni.

Trzeba przyznać, że to rozwiązanie efektywne i w spełni oczekiwania zdecydowanej większości potencjalnych nabywców.

