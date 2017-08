Z badań rynku, którymi dysponują producenci samochodów, wynika że paradoksalnie, klienci kupujący samochody segmentu A, czyli te najtańsze, są zamożniejsi od tych wybierających auta segmentu B. Można z tego wysnuć wniosek, że w większości przypadków tzw. miejskie samochody pełnią rolę drugiego lub trzeciego pojazdu w rodzinie, a osoby sięgające po pojazdy segmentu B nie mogą sobie pozwolić na zakup dwóch pojazdów i oczekują od środka transportu większej uniwersalności. Co więcej, że potencjalni klienci przeglądający ofertę rynkową najmniejszych aut, mają spore wymagania. Czy tym wymaganiom z łatwością sprosta nowy Hyundai i10?

Test Hyundai i10 1.2 MT 87 KM

Najnowszy Hyundai i10 prezentuje się dobrze. Proporcjonalną sylwetkę ładnie dopełniają zmodyfikowane przy okazji liftingu zderzaki, a także przeprojektowane reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED (standard od wersji Style. Do wersji Comfort (oczko wyższa od podstawowej) można je dokupić za 1000 zł, w wersji podstawowej Access dostępne są tylko standardowe światła do jazdy dziennej bez technologii LED), które montowane są w parze ze światłami przeciwmgielnymi. W tylnej części nadwozia charakterystycznymi elementami są lampy tylne z ciekawie zaprojektowanymi kloszami.

Widoczne na fotografiach obręcze kół ze stopów lekkich o średnicy 14 cali o wyposażenie standardowe od wersji Style. Do wersji Comfort i Access nie można dokupić obręczy ze stopów lekkich.

Test Hyundai i10 1.2 MT 87 KM

Test Hyundai i10 1.2 MT 87 KM – wnętrze

Przedział pasażerski Hyundaia i10 jest przestronny. Zarówno z przodu, jak i na tylnej kanapie miejsca jest pod dostatkiem. Na brak przestrzeni nad głową, czy w okolicach kolan nie powinni narzekać nawet wysocy pasażerowie.

Fotele są wystarczająco obszerne i wygodne. Sprzyjają dłuższym podróżom. Szkoda, że kolumna kierownicy da się regulować tylko w płaszczyźnie pionowej. Za to od wersji Comfort wyposażeniem standardowym jest regulator wysokości siedziska fotela kierowcy.

Cieszy design kokpitu. Całość prezentuje się ładnie, jest przejrzysta, uporządkowana i spasowana z dokładnością, choć wykonana z twardego plastiku. Od wersji wyposażenia Style kolo kierownicy i gałka dźwigni biegów są obszyte przyjemną w dotyku skórą. Całość mimo użycia stosunkowo tanich materiałów sprawia dobre wrażenie.

Poza przestronnym wnętrzem i10 oferuje sporo miejsca na zakupy, choć pakowanie utrudnia nieco wysoki próg. Bagażnik opisywanego Hyundaia ma pojemność 252 l. To przeciętny wynik w klasie (o litr więcej od VW up!, czy Seata Mii).

Test Hyundai i10 1.2 MT 87 KM – napęd/układ jezdny

W gamie napędowej Hyundaia i10 znalazły się dwie jednostki napędowe. Obie benzynowe. Podstawowym źródłem napędu jest trzycylindrowy silnik 1.0 Kappa MPI, który rozwija moc maksymalną 66 KM. Druga dostępna jednostka ma cztery cylindry, pojemności 1,25 l, rozwija moc maksymalną 87 KM przy 6000 obr.min. oraz maksymalny moment obrotowy 119,68 Nm przy 4000 obr./min. Do redakcyjnej recenzji trafił egzemplarz z mocniejszym silnikiem i manualną skrzynią biegów o pięciu przełożeniach.

Test Hyundai i10 1.2 MT 87 KM

Według danych producenta auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 12,1 s i może pojechać z maksymalną prędkością 175 km/h.

A jak to wygląda w praktyce?

