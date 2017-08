Sportowe zderzaki, reflektory LED, tylne lampy LED, obniżone o 2 cm nadwozie, chromowane relingi dachowe, srebrne lusterka boczne, dwie podwójne końcówki układu wydechowego wyprowadzone pod tylnym zderzakiem po bokach, czy emblematy R umieszczone na przednim grillu i tylnej klapie to znaki rozpoznawcze najmocniejszego Golfa kombi dostępnego w aktualnej ofercie niemieckiej marki.

Trzeba przyznać, że jak na sportowy potencjał, który drzemie w układzie napędowym recenzowanego Volkswagena, pojazd prezentuje się nadzwyczaj skromnie.

Co więcej, widoczne na zdjęciach, dziewiętnastocalowe obręcze kół „Spielberg” to wyposażenie dodatkowe, za które trzeba zapłacić 3190 zł. Obręcze są dostępne jedynie w parze z przyciemnianymi szybami tylną i bocznymi tylnymi za co trzeba dopłacić kolejne 640 zł. W wyposażeniu standardowym dostępne są felgi o średnicy 18 cali.

Test Volkswagen Golf R Variant 2.0 TSI 310 KM 4Motion DSG7 Autor: Tomasz Korniejew

Test Volkswagen Golf R Variant 2.0 TSI 310 KM 4Motion DSG7 – wnętrze

Standardowym wyposażeniem wnętrza Golfa R są m.in. metalowe nakładki na pedały, spłaszczona u dołu kierownica z emblematem R, czy czarna podsufitka nadające przedziałowi pasażerskiemu sportowego sznytu. Widoczna na zdjęciach skórzana tapicerka to element pakietu wyposażenia opcjonalnego. Za około 12 tys. zł nabywca otrzyma fotele obszyte skórą Nappa z szarymi szwami, podgrzewane przednie fotele i wykończone skórą Carbon Style podpory boczne.

Standardowo, znajdziemy też w Golfie R konsolę środkową wykończoną tworzywem „Piano Black” oraz system radiowy "Composition Colour" z 6,5 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym, 4 głośnikami z przodu, czytnikiem kart SD, AUX-IN oraz funkcją odtwarzania muzyki w formacie MP3.

Widoczny na zdjęciach szklany ekran zainstalowany na konsoli centralnej ma przekątną 9,2 cala i jest elementem pakietu „System nawigacji satelitarnej Discovery Pro”, który kosztuje 8100 zł. W jego skład oprócz nawigacji GPS i wspomnianego ekranu z funkcją sterowania gestem, wchodzi twardy dysk SSD, odtwarzacz płyt DVD, funkcja obsługi głosowej oraz „App-Connect” do korzystania z aplikacji smartfona na wyświetlaczu samochodowym.

Za to bez konieczności dopłaty nabywca Golfa R Variant dostanie m.in. automatyczną dwustrefową klimatyzację, progresywne wspomaganie układu kierowniczego, aktywny tempomat, czy blokadę mechanizmu różnicowego XDS, tzw. szperę.

Wnętrze opisywanego Golfa jest przestronne, wykonane z materiałów wysokiej jakości, spasowanych z dokładnością. Szeroki zakres regulacji kolumny kierowniczej oraz fotela kierowcy ułatwiają znalezienie optymalnej pozycji za kierownicą osobom o różnym wzroście. Fotele kierowcy i pasażera siedzącego z przodu zapewniają odpowiednie podparcie podczas dynamicznej jazdy po krętym odcinku. Wygodnie siedzi się także z tyłu, gdzie nawet wysokim pasażerom nie zabraknie miejsca na nogi.

Obsługa systemu pokładowego nie sprawia kłopotu. Ekran sprawnie reaguje na dotyk, a reakcja komputera następuje bez zbędnej zwłoki. Przy czym, zdalne sterowanie gestami nie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Pomijając fakt, że np. stację radiową jest łatwiej zmienić z poziomu kierownicy, to jeszcze system ma wyraźny kłopot z „zauważeniem” gestu. W rezultacie trzeba machnąć dłonią przed ekranem w odpowiedni sposób, by np. zmienić stronę menu komputera pokładowego. Dodatkowo, informacje wyświetlane na dużym wyświetlaczu mogłyby być lepiej widoczne, gdy na ekran padają promienie słoneczne.

Szkoda też, że wybierając świetnie wyglądający i dobrej jakości 9,2 calowy szklany ekran komputera musimy zrezygnować z pokrętła do regulacji głośności zestawu Audio. W rezultacie ściszanie i pogłaśnianie radia odbywa się poprzez przyciski na kierownicy lub poprzez ekran dotykowy. To nie jest wygodne.

Za to smaczkiem, który ucieszy wielu potencjalnych nabywców najszybszego Golfa jest możliwość wyświetlenia na ekranie systemu Infotainment aktualnych parametrów silnika (ciśnienia ładowania, przeciążenia oraz aktualnie wykorzystywanej mocy). Podczas jazdy na torze można też korzystać z zegarów, które pokazują czas okrążenia oraz wartości przyspieszeń poprzecznych i wzdłużnych.

Recenzowany egzemplarz został dodatkowo wyposażony w ekran Active Info Display (koszt 2270 zł), który zastąpił tradycyjne „zegary”.

Według danych producenta, bagażnik Volkswagena Golfa R Variant ma objętość aż 605 l przy normalnym położeniu siedzeń. Warto zaznaczyć, że przestrzeń bagażowa choć przepastna i łatwo ją powiększyć, to jest dość długa i osobom o średnim wzroście trudno jest dosięgnąć do przedmiotów umieszczonych blisko oparcia tylnej kanapy.

Test Volkswagen Golf R Variant 2.0 TSI 310 KM 4Motion DSG7 – napęd/układ jezdny

Najnowszy Golf R jest napędzanym przez turbodoładowaną jednostkę napędową o pojemności 2 l, która rozwija moc maksymalną 310 KM (o 10 KM więcej niż w wersji przed liftingiem) przy 5500 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 400 Nm (wzrósł o 20 Nm) dostępny od 1800 do 5500 obr./min. Napęd jest przenoszony na obie osie. Z silnikiem współpracuje dwusprzęgłowa przekładnia DSG o siedmiu przełożeniach (wcześniej było sześć przełożeń).

Według danych producenta Golf R przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 s i może pojechać z maksymalną prędkością 250 km/h.

Kierowca Golfa R ma do wyboru (w standardzie) jeden z czterech profili jazdy – Comfort, Normal, Race, Eco, Indiwidual, które sterują m.in. czułością reakcji jednostki napędowej na użycie pedału przyspieszania, pracą układu kierowniczego oraz przekładni DSG. W przypadku najmocniejszej odmiany kompaktowego Volkswagena warto dokupić adaptacyjne zawieszenie DCC (koszt ok. 4400 zł), które dostosowuje twardość tłumienia amortyzatorów do profilu jazdy. Dzięki temu opisywany Golf Variant staje się samochodem przyjaźniejszym do użytkowania przez rodziny.

