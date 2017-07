Prezentowane na zdjęciach MINI zostało skonfigurowane według specyfikacji limitowanej edycji Seven, nawiązującej nazwą do Austina Seven, modelu, który był niegdyś produkowany przez Austin Motor Company, producenta modelu MINI.

Widoczny na zdjęciach kolor nadwozia to Yours Lapisluxury Blue, który jest zarezerwowany dla wspomnianej limitowanej edycji i jak czytamy w informacji producenta powstał w wyniku zainspirowania „pigmentami ultramaryny pochodzącymi z wnętrza kamienia półszlachetnego lapis lazuli.”

Nabywcy, którym kolor (podobno najintensywniejszy niebieski odcień jaki kiedykolwiek został użyty w palecie kolorystycznej MINI) nie przypadnie do gustu, mogą zażyczyć sobie polakierowanie nadwozia na kolor Pepper White, Midnight Black lub British Racing Green.

Charakterystyczne dla wersji Seven Edition są także dach i lusterka w kolorze Melting Silver, dedykowane obręcze kół o średnicy 17 lub 18 cali, a także opcjonalne pasy na masce silnika w kolorze Melting Silver i Malt Brown.

Te wszystkie detale nadają wyglądowi MINI jeszcze więcej indywidualizmu, który jest szczególnie ceniony przez nabywców tego modelu.

Do redakcyjnej recenzji trafiła odmiana z nadwoziem pięciodrzwiowym, która jest dłuższa od modelu trzydrzwiowego o 16,1 cm. Wydłużenie karoserii i zainstalowanie dodatkowej pary drzwi zaburzyło nieco proporcje karoserii i w rezultacie odmiana 5d prezentuje się gorzej niż 3d, niemniej dłuższa wersja MINI to wciąż jeden z najładniejszych samochodów dostępnych na rynku, a uszczerbki w wyglądzie rekompensowane są przez znacznie zwiększoną praktyczność wnętrza.

Test MINI Cooper 5d 1.5 136 KM Seven Edition – wnętrze

Kokpit nowego MINI czaruje nietuzinkowym stylem i ponadprzeciętnie wysoką jakością wykonania. Cieszą wysokiej jakości materiały wykończeniowe i fakt, że niebanalny wygląd nie skutkuje ograniczeniami w ergonomii, czy czytelności. Efektowne przyciski na konsoli centralnej są wygodne w obsłudze, połyskujące elementy w kolorze Piano Black rozmieszczono w miejscach mało podatnych na zarysowania. Charakteru wnętrzu dodaje również pierścień obejmujący kolorowy wyświetlacz systemu pokładowego i nawigacji, który „reaguje kolorami” np. na zmianę obrotów silnika, czy regulację głośności doskonałego zestawu audio.

We wnętrzu MINI cieszą charakterystyczne dla modelu smaczki. Oprócz wspomnianych wyżej przycisków, pierścienia świetlnego, czy ogólnej formy kokpitu, producent wyposażył system pokładowy (zaadoptowany z BMW) w wesołe grafiki, nawiązujące do wizerunku marki.

Przedział pasażerski opisywanej, pięciodrzwiowej odmiany modelu jest zaskakująco przestronny. Choć wsiadanie do kabiny jest nieco utrudnione przez fakt, że siedziska foteli i tylnej kanapy są umieszczone stosunkowo nisko, a sprawy dodatkowo nie ułatwiają stosunkowo niewielkie otwory drzwiowe to da się w MINI zasiąść wygodnie. Sportowe fotele są wystarczające obszerne i sprzyjają długim podróżom. W przedniej części przedziału pasażerskiego nikt nie powinien narzekać na ciasnotę. W tylnej, na brak przestrzeni na kolana i nad głową nie powinni narzekać pasażerowie o wzroście do 180 cm ale nawet wysokie osoby bez większych utyskiwań zniosą dłuższą podróż.

Choć MINI ma stosunkowo niewielkie rozmiary zewnętrze, nie oznacza to, że kierowca ma zapewnioną dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. Wąska przednia szyba, nachylona pod dużym kątem, w dodatku oddalona daleko do przodu od prowadzącego sprawia, że trzeba zazwyczaj zatrzymywać auto w pewnej odległości od sygnalizatora, by potem nie zadzierać do góry głowy w oczekiwaniu na zmianę światła. Nienajlepiej w przypadku MINI jest także z widocznością do tyłu. Tylne czujniki parkowania współdziałające z kamerą są w tym modelu przydatne.

W stosunku do odmiany Trzydrzwiowej, opisywana wersja ma większy o 67 l bagażnik. W rezultacie do MINI 5d możemy zabrać 278 l pakunków, co umożliwia spakowanie nawet na dłuższy wyjazd. Warto wspomnieć, że przedział bagażowy jest głęboki i ma regularny kształt.

Test MINI Cooper 5d 1.5 136 KM Seven Edition – napęd/układ jezdny

Pod maską recenzowanego egzemplarza pracuje trzycylindrowy silnik o pojemności 1,5 l, wyposażony w turbosprężarkę Twin Scroll, osiągający moc maksymalną 136 KM w zakresie od 4400 do 6000 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 220 Nm od 1250 do 4300 obr./min. Wyposażone w automatyczną przekładnię pięciodrzwiowe MINI waży 1145 kg, według danych producenta przyspiesza od 0 do 100 km/h 8,1 i może się rozpędzić do prędkości 207 km/h.

Trzeba przyznać, ze są to osiągi imponujące, jak na dostępne 136 KM. Czy jednak w praktyce MINI nie okazuje się autem bardziej ospałym niż mogłoby to wynikać z danych producenta?

Absolutnie nie.

Co prawda, podczas nabierania prędkości, silnik wykazuje ospałość do około 1500 obr./min. ale powyżej tej wartości samochód dużo chętniej nabiera prędkości. Po minięciu przez wskazówkę obrotomierza wartości 2000 obr./min. pojazd wyrywa do przodu z dużą dynamiką i pewnie prze do przodu aż do momentu w którym wskazówka sięgnie końca skali.

Automatyczna skrzynia szybko zmienia poszczególne przełożenia, choć wykazuje pewną zwłokę w reakcji na wywołanie redukcji biegu przez funkcję kickdown. Można ją ograniczyć ustawiając tryb pracy układu na Sport. Najmniejsza czułość zarówno skrzyni, jak i jednostki napędowej na operowanie pedałem przyspieszania występuje w trybie Green, czyli z priorytetem ograniczenia zużycia paliwa.

