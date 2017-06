Test Renault Espace 1.6 dCi 160 KM Initiale Paris

Najnowsze Renault Espace to już piąta generacja modelu, który dotąd był synonimem słowa minivan. Wygląd, dostępnego w sprzedaży, największego, osobowego Renault ewoluował i obecnie jego sylwetka bardziej kojarzona jest z crossoverem. Czy to oznacza, że nowy Espace nie jest już przestronnym samochodem, zachęcającym do długich podróży po Starym Kontynencie?