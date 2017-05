Nowy Peugeot 5008 2017 – cennik i wrażenia z jazdy

Francuzi zaczynają nas przyzwyczajać do tego, że w ramach opracowania kolejnej generacji modelu, decydują się na przeniesienie pojazdu do innego segmentu. Tak stało się z modelem 5008, który z minivana, którym był w poprzedniej odsłonie, przeistoczył się w kompaktowego SUVa.

Takie działanie jest poparte solidnymi badaniami rynku, które mają swoje odzwierciedlenie w ogólnych statystykach sprzedaży. A te dowodzą jednego – klienci pragną SUV-ów.

System Advanced Grip Control umożliwia przejazd Peugeotem 5008 po gruntowych drogach, na których większość samochodów osobowych miałaby problemy. Autor: Tomasz Korniejew

Nowy Peugeot 5008 2017 – więcej przestrzeni

Kształt Peugeota 5008 bardzo przypomina wyglądem mniejszy model z gamy producenta – nagrodzonego tytułem Car of The Year – 3008. Jednak nadwozie najnowszego modelu jest dłuższe od mniejszego „brata” aż o 19 cm (mierzy 464 cm). Z kolei w porównaniu do modelu poprzedniej generacji, nadwozie nowej, wydłużyło się o 11 cm.

Zwiększono także rozstaw osi. Obecnie mierzy 284 cm i jest dłuższy o 16,5 cm od rozstawu osi poprzednika.

Wspomniane modyfikacje mają przełożenie na ilość przestrzeni w przedziale pasażerskim. Według zapewnień producenta pasażerowie drugiego rzędu mają teraz o 6 cm więcej przestrzeni na nogi.

Rzeczywiście, wnętrze nowego Peugeota 5008 jest przestronne. Na polskim rynku, standardowo auto występuje w wersji siedmioosobowej. Dwa fotele trzeciego rzędu są chowane pod podłogą bagażnika.

Peugeot 5008 2017 Autor: Tomasz Korniejew

Kokpit wykonano z materiałów wysokiej jakości, a poszczególne elementy spasowano z dokładnością. Peugeot konsekwentnie kontynuuje linię stylizacyjną tablic przyrządów w nowych modelach, zapoczątkowaną przez polskiego projektanta Adama Bazydło. Tym samym, także w 5008 zastosowano niewielką, dobrze leżącą w dłoniach kierownicę, nad której wieńcem znajdują się „zegary”. W żadnej wersji 5008 nie znajdziemy jednak klasycznego zestawu wskaźników. Producent w miejscu „zegarów” standardowo montuje kolorowy ekran o przekątnej 12,3 cala.

Od wersji Active (o „oczko” wyższa od podstawowej) standardowym wyposażeniem jest także ośmiocalowy ekran dotykowy o przekątnej 8 cali umieszczony na górze środkowej konsoli.

Kierowca 5008 ma dobry dostęp do większości podstawowych funkcji samochodu. Ciekawostką jest, że może według własnego uznania wybrać, które informacje komputera pokładowego (poza prędkościomierzem i obrotomierzem) będą wyświetlane na ekranie nad kierownicą.

Dobrze, że producent zdecydował się zachować na konsoli centralnej wygodne pokrętło do regulacji głośności zestawu audio. Za to szkoda, że przeniósł do menu obsługiwanego z poziomu ekranu centralnego m.in. regulację siły i kierunku nawiewów.

Peugeot 5008 2017 Autor: Peugeot

Cieszy wygoda foteli. Przednie są wystarczająco obszerne i zapewniają odpowiednie podparcie. Mogą zostać wyposażone w funkcję masażu.

W drugim rzędzie zastosowano trzy niezależne siedzenia. Można je przesuwać i regulować kąt pochylenia ich oparć. Siedzący na nich pasażerowie nie będą narzekać na brak przestrzeni, ale mogą ponarzekać na nieco zbyt krótkie siedziska. W trzecim rzędzie, na dwóch rozkładanych miejscach usiądą wygodnie dorosłe osoby. A dzięki możliwości przesuwania foteli drugiego rzędu, można dla nich wygospodarować rozsądną przestrzeń na nogi. Co więcej dodatkowe fotele można łatwo wyjąć i np. skorzystać z nich podczas pikniku.

Peugeot 5008 może stać wyposażony w szklany, rozsuwany dach. Ale uwagą, osoby które zdecydują się na tę opcję wyposażenia powinny mieć świadomość, że redukują przestrzeń nad głowami pasażerów aż o 6 cm.

Szefowie Peugeot, zmieniając 5008 z minivana w SUV-a, odpowiedzieli na potrzeby klientów. Ich konsekwencję w tym zakresie widać także w konfiguracji rynkowej. Otóż, 5008 nie jest dostępny z napędem na obie osie. Dlaczego? Bo wersje 4x4 zamawia znikoma część nabywców. W nowym SUVie zdecydowano się na zastosowanie systemu Advanced Grip Control (standard w wybranych wersjach) który umożliwia przejechanie przez grząski teren dzięki odpowiedniemu sterowaniu systemem ESP. Plusem takiego zabiegu jest uzyskanie płaskiej podłogi, bez tunelu który ogranicza komfort pasażerowi środkowego miejsca w drugim rzędzie.

Nowy 5008 został wyposażony w ogromną przestrzeń bagażową. Standardowa pojemność bagażnika to 780 l (w konfiguracji pięcioosobowej).

Peugeot 5008 2017 Autor: Tomasz Korniejew

Nowy Peugeot 5008 2017 – napęd/układ jezdny

W gamie napędowej nowego Peugeota znalazło się pięć jednostek napędowych. Dwie benzynowe (1.2 PureTech/130 KM i 1.6 THP/165 KM) oraz trzy wysokoprężne (1.6 BlueHDi/120 KM, 2.0 BlueHDi/150 KM i 2.0 BlueHDi/180 KM). Dostępne są konfiguracje z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów.

Według danych producenta, waga pojazdu w zależności od wersji mieści się w przedziale od 1300 do 1500 kg. To niewiele. Zastosowanie nowej platformy podłogowej EMP2 umożliwiło dodatkowo obniżenie środka ciężkości. I trzeba przyznać, że ma to duży wpływ na właściwości jezdne pojazdu.