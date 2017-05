Nowa Mazda CX-5 2017 – cennik i wrażenia z jazdy

Nowa Mazda CX-5 2017 – ważny model w portfolio producenta

CX-5 odpowiada za jedną czwartą całościowej sprzedaży Mazdy na świecie. Od 2012 roku (moment debiutu) sprzedano łącznie ponad półtora miliona egzemplarzy japońskiego SUV-a. Te dane obrazują, jak ważne miejsce w portfolio producenta zajmuje ten model.

Inżynierowie Mazdy przyzwyczaili nas, że przeprowadzane przez nich modernizacje nie są spektakularne w formie (nie zmieniają znacznie stylizacji), ale z chirurgiczną precyzją modyfikują konkretne partie konstrukcji auta osiągając przy tym spektakularne efekty. Nie inaczej jest w przypadku modernizacji Mazdy CX-5. Choć z zewnątrz tego nie widać, zmiany są istotne.

Nowa Mazda CX-5 jest o 1 cm dłuższa i o 3,5 cm niższa od poprzedniczki. Nadwozie o długości 455,5 cm, szerokości 184 cm i wysokości 168 cm pozbawiono większości przetłoczen, decydując się na zachowanie czystszej formy. Poprawiono również proporcje nadwozia - zachowano taki sam rozstaw osi (270 cm), ale słupki A przesunięto o 3,5 cm w tył. Ponadto zwiększono rozstaw kół, który obecnie wynosi 159,5 cm.

Standardowym wyposażeniem każdej wersji CX-5 są reflektory LED, które dodatkowo uatrakcyjniają wygląd pojazdu.

Przy okazji modernizacji modelu, producent zmienił gamę dostępnych kolorów, wprowadzając m.in. lakier Soul Red Crystal. Trójwarstwowa powłoka, która ma 20% intensywniejszy refleks świetlny oraz o około 50% większą głębię koloru.

Nowa Mazda CX-5 2017 – wnętrze

Modernizacja modelu objęła także przedział pasażerski. Przeprojektowano tablicę przyrządów. Zastosowano wyższej jakości materiały, poszczególne elementy spasowano z dokładnością. Całość robi bardzo dobre wrażenie, do tego stopnia, że pod względem jakości wykończenia wnętrza nowa CX-5 przewyższa większość konkurentów w klasie. Zmieniono wygląd „zegarów”. Oprócz tego, zmodyfikowano fotele. Zapewniają teraz lesze podparcie dla pleców, ale ich siedziska są wciąż krótkie. Nie przypadł nam do gustu podłokietnik umieszczony pomiędzy przednimi fotelami. Jest zainstalowany w taki sposób, że łokieć opiera się o jego krawędź, co nie jest zbyt wygodne. Od wersji SkyMotion (o jedno oczko wyższa od bazowej) wyposażeniem standardowym jest kolorowy wyświetlacz o przekątnej siedmiu cali.

Jak czytamy w informacji producenta: „(..) ekran dotykowy wykorzystuje technologię Optical Bonding, czyli wypełnienia żywicą szczeliny między modułem LCD a panelem dotykowym (…)”. Takie rozwiązanie miało poprawić czytelność ekranu podczas słonecznych dni oraz zredukować refleksy. I trzeba przyznać, że sprawdza się wyśmienicie, bo wszystkie informacje wyświetlane na ekranie są dobrze widoczne nawet, jak padają na urządzenie promienie słoneczne.

Podobnie do pozostałych modeli Mazdy, także nowy ekran w CX-5 reaguje na dotyk tylko podczas postoju. W trakcie jazdy system pokładowy można obsługiwać poprzez umieszczony między przednimi fotelami panel z pokrętłem.

Na liście wyposażenia Mazdy CX-5 znalazły się nowe pozycje, m.in. sterowana elektrycznie pokrywa bagażnika, podgrzewana kierownica, system odladzania wycieraczek, lusterka zewnętrzne z funkcją automatycznego składania na postoju oraz wyświetlacz przezierny head-up. Są dostępne w zależności od wersji wyposażeniowej.

Nowa Mazda CX-5 2017 – napęd/układ jezdny

W gamie napędowej nowej Mazdy CX-5 na polskim rynku znalazły się trzy jednostki napędowe. Podstawowym źródłem napędu jest silnik 2.0 SKY-G o mocy 160 KM ( w odmianie AWD) lub 165 KM (2WD). Oprócz tego dostępny jest jeszcze silnik 2.2 SKY-D występujący w dwóch wariantach mocy – 150 lub 175 KM. W polskim cenniku nie znalazła się turbodoładowana jednostka benzynowa o pojemności 2,5 l, rozwijająca moc maksymalną 194 KM, w konstrukcji której wykorzystano technologię dezaktywacji cylindrów.

Inżynierowie projektujący układy jezdne samochodów Mazdy kierują się zasadą „Jinba Ittai”. To koncepcja jedności kierowcy z samochodem, na wzór kooperacji, jaką osiąga jeździec z koniem. Także slogan reklamowy Mazdy „Drive Together” nie ma na celu zachęcenia do przejażdżek z gronem znajomych lecz odnosi się do odczucia kierowcy „wspólnego” (z samochodem) prowadzenia.

Przekaz producenta nie pozostawia wątpliwości, że Mazda dołożyła wszelkich starań, by kierowca miał dużo przyjemności z prowadzenia nowej CX-5. Czy się udało?

