Trudno przejść obok niego obojętnie. Mierzące 473,3 cm nadwozie nowego Audi A5 Sportback prezentuje się obłędnie. To m.in. zasługa świetnych proporcji. Nowe A5 w wersji pięciodrzwiowej jest dłuższe od poprzednika o 2,1 cm, jest węższe o 1,1 cm, niższe o 0,5 cm i ma zwiększony o 1,4 cm rozstaw osi. Dodające wyglądowi Audi pikanterii dziewiętnastocalowe obręcze kół to element wyposażenia dodatkowego.

Paradoksalnie, według wielu opinii (w tym naszej), pięciodrzwiowa wersja A5 prezentuje się lepiej niż odmiana coupe. Bez wątpienia jest też bardziej funkcjonalna.

Test Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 KM 7 S-tronic Quattro Autor: Tomasz Korniejew

Test Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 KM 7 S-tronic Quattro - wnętrze

Dostępu do przedziału pasażerskiego nowego Audi A5 Sportback strzegą drzwi bez ramek. Wsiadanie do i wysiadanie z wnętrza jest dużo wygodniejsze niż w przypadku zajmowania miejsca w kabinie wersji coupe. Nie oznacza to jednak, że A5 Sportback jest tak funkcjonalne, jak np. model A4. Zdecydowaną różnicę między tymi dwoma modelami widać w tylnej części kabiny. Tylne drzwi w A5 otwierają się na mniejszą szerokość. Sam otwór drzwiowy nie jest zbyt duży, a ponadto jest tam wyraźnie mniej miejsca niż w A4. Uwaga dotyczy zwłaszcza przestrzeni nad głowami siedzących tam pasażerów, bo na brak miejsca na kolana osoby o wzroście około 180 cm nie powinny narzekać.

Oszczędny w formie design kokpitu doskonale współgra ze stylizacją nadwozia. Dobre wrażenie potęgują wysokiej jakości materiały wykończeniowe oraz jakość montażu. Tym większym zaskoczeniem były dla nas poskrzypywania dochodzące z górnej części deski rozdzielczej podczas jazdy po nierównościach. Ale jest to najprawdopodobniej cecha konkretnego egzemplarza, a nie każdego modelu A5 Sportback.

Test Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 KM 7 S-tronic Quattro Autor: Tomasz Korniejew

Recenzowany egzemplarz został wyposażony w robiący wrażenie kolorowy wyświetlacz zegarów – Audi Virtual Cockpit o przekątnej 12,2 cala (koszt 1220 zł) oraz szereg dodatków wspomagających kierowcę, w tym doskonale działający aktywny tempomat, czy system ochrony bezpieczeństwa w ruchu ulicznym Pre sense.

Obsługa rozbudowanego systemu pokładowego Audi nie sprawia kłopotów. Po chwili zapoznania okazuje się, że całość działa intuicyjnie, a kluczowe funkcje – jak np. ściszanie radia, ustawienia nawiewów, czy klimatyzacji da się obsłużyć stosownymi pokrętłami i przyciskami umieszczonymi „pod ręką”.

Nie można narzekać na możliwości przewozowe opisywanego pojazdu. Bagażnik ma pojemność 480 l i da się go łatwo powiększyć rozkładając oparcia tylnej kanapy. Załadunek ułatwia wysoko unoszona pokrywa.

Test Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 KM 7 S-tronic Quattro - napęd/układ jezdny

Pod maską recenzowanego egzemplarza pracuje czterocylindrowy silnik wysokoprężny z serii TDI o pojemności 2l, który rozwija moc maksymalną 190 KM przy 3800 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy aż 400 Nm dostępny w zakresie od 1750 do 3000 obr./min.

Moment obrotowy jest przenoszony na obie osie, a z napędem współpracuje siedmiobiegowa przekładnia S-tronic.

Test Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 KM 7 S-tronic Quattro Autor: Tomasz Korniejew

190 konny silnik Diesla stanowi bardzo sprawne źródło napędu dla opisywanego auta. Charakteryzuje się dużą elastycznością, kulturalną i cichą (w każdym zakresie obrotów) pracą, a także wystarczającą dynamiką. Według danych producenta opisywane A5 Sportback rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,2 s i może pojechać z maksymalna prędkością 235 km/h. W praktyce, bez względu na to, który tryb pracy układu napędowego wybierze kierowca – czy Dynamic, czy Comfort (w sumie do wyboru jest kilka w tym Auto, ekologiczny i Individual) auto z dziarsko nabiera prędkości nawet, gdy chcemy zwiększyć prędkość jadąc szybko po autostradzie. Niestety, zdarza się, że zabawę psuje zwłoka w reakcji na gaz przekładni S-tronic. Skrzynia wykazuje irytujące opóźnienie zarówno podczas ruszania, jak i podczas wymuszania redukcji przełożeń poprzez funkcję kick down.

