Choć Toyota zdążyła nas przyzwyczaić do tego, że konstruuje modele o kontrowersyjnym wyglądzie, których stylizacja niekoniecznie wzbudza powszechne uznanie, najnowsza RAV4 wyłamuje się z tego trendu.

Długie na 460,5 cm, szerokie na 184,5 cm i wysokie na 167,5 cm nadwozie jest proporcjonalne i prezentuje się efektownie. Zwłaszcza w prezentowanym na zdjęciach kolorze (koszt 2900 zł). Nie bez znaczenia dla atrakcyjności wizerunku są nakładki z tworzyw sztucznych na nadkola oraz standardowe dla wersji hybrydowej koła z felgami o średnicy 18 cali. Tak wyposażone auto ma prześwit wysokości 17,7 cm.

reklama reklama

Test Toyota RAV4 Hybrid 2,5 (197 KM) E-CVT Autor: Tomasz Korniejew

Zobacz też: Test Toyota Auris 1.2 Turbo 116 KM

Test Toyota RAV4 Hybrid 2,5 (197 KM) E-CVT – wnętrze

Przedział pasażerski opisywanej Toyoty jest ponadprzeciętnie przestronny. Zarówno na przednich fotelach, jak i na tylnej kanapie siedzi się wygodnie i miejsca jest pod dostatkiem. Pasażerowie podróżujący z tyłu mogą regulować kąt pochylenia oparć, co znacznie uprzyjemnia długie podróże.

Choć zakres regulacji kolumny kierowniczej jest umiarkowany, większość kierowców bez trudu odnajdzie odpowiednią dla siebie pozycję. Deskę rozdzielczą zaprojektowano odważnie, ale bez uszczerbku dla ergonomii. Całość jest czytelna i łatwa w obsłudze. Standardowym wyposażeniem najbogatszej wersji Prestige są wykończenia górnych partii deski rozdzielczej i bocznych paneli materiałem Soft Velvet.

Gorszej jakości materiały znajdziemy za to w dolnych partiach kokpitu, w których króluje twarde tworzywo.

Widoczny na zdjęciach siedmiocalowy kolorowy dotykowy ekran to element systemu multimedialnego Toyota Touch 2, który jest wyposażeniem standardowym począwszy od wersji Premium.

Bagażnik hybrydowej RAV4 ma pojemność 501 l i jest o 46 litrów mniej pojemny od bagażnika wersji z konwencjonalnym napędem.

Test Toyota RAV4 Hybrid 2,5 (197 KM) E-CVT Autor: Tomasz Korniejew

Zobacz też: Test Toyota Prius 1,8 Hybrid (122 KM) E-CVT

Test Toyota RAV4 Hybrid 2,5 (197 KM) E-CVT – napęd/układ jezdny

Recenzowana Toyota RAV4 została wyposażona w układ hybrydowy oraz napęd na obie osie. W przypadku wersji 4x4 w skład układu hybrydowego wchodzi silnik spalinowy (benzynowy o pojemności 2,5l) oraz dwa silniki elektryczne (każdy do napędu osobnej osi). Według danych producenta sumaryczna moc systemu to 197 KM. Hybrydowa Toyota jest autem dynamicznym. Według danych producenta przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Prędkość maksymalna pojazdu została ustalona na 180 km/h.

Test Toyota RAV4 Hybrid 2,5 (197 KM) E-CVT Autor: Tomasz Korniejew

Wspólną cechą większości pojazdów hybrydowych jest ponadprzeciętnie cicha praca napędu w warunkach jazdy miejskiej. Nie inaczej jest w tym przypadku. RAV4 sunie niemalże bezszelestnie, dając o sobie znać jedynie w sytuacjach, gdy do akcji włącza się jednostka spalinowa.

Według zapewnień producenta hybrydowy „RAV” jest w stanie pokonać dystans do 40 km z wykorzystaniem jedynie silnika elektrycznego. Najistotniejsze w tym przypadku jest to, że Toyota używa silnika elektrycznego do ruszania z miejsca. Poza tym większość dystansu w korkach (czyli w sytuacjach gdzie straty paliwa są największe) da się przejechać używając tylko napędu elektrycznego.

Ma to odzwierciedlenie w wynikach zużycia paliwa. Wynik na poziomie 6 l na 100 km w gęstym ruchu miejskim nie jest zaskoczeniem dla użytkowników tego japońskiego SUV-a.

Zobacz też: Jak działa zawieszenie KDSS w Toyocie Land Cruiser?

Dalsza część testu Toyoty RAV4 Hybrid na następnej stronie