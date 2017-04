Najnowsze Audi A5 coupe urzeka klasyczną linią ozdobioną dyskretnymi dodatkami. Świetnie rozłożone proporcje pomiędzy długością maski, drzwi i pokrywą bagażnika sprawiają, że A5 Coupe jest jednym z najpiękniejszych samochodów dostępnych obecnie na rynku.

W stosunku do poprzednika zredukowano o około 60 kg masę pojazdu, wydłużono o 4,7 cm nadwozie i o 1,3 cm rozstaw osi. Ponadto, według informacji producenta, zwiększono aż o 40% sztywność skrętną karoserii, a także zredukowano współczynnik oporu powietrza do wartości Cx=0,25.

Test Audi A5 coupe 2.0 TFSI 252 KM Quattro Autor: Tomasz Korniejew

Test Audi A5 coupe 2.0 TFSI 252 KM Quattro – wnętrze

Aby zasiąść za kierownicą nowego A5 trzeba otworzyć dość długie drzwi. Żeby nie musieć się „gimnastykować” przy wsiadaniu do środka i wysiadaniu z pojazdu warto podczas parkowania zwrócić uwagę, by zostawić nieco więcej przestrzeni po bokach.

Poza tym, w przeciwieństwie do większości aut sportowych, wsiadanie do i wysiadanie z A5 nie wymaga większej ekwilibrystyki i można je przyrównać do zajmowania miejsca w klasycznym aucie osobowym.

Gorzej mają Ci, którzy zechcą usiąść na tylnej kanapie. Będą musieli się przecisnąć przez dość wąską przestrzeń pomiędzy złożonym oparciem fotela a słupkiem B. Jednak, jak już tego dokonają z pewnością zwrócą uwagę na bardzo wygodny profil kanapy. Na pewno miejsca nie jest tam pod dostatkiem, niemniej jest więcej niż w poprzedniku. Wysocy pasażerowie wciąż mogą narzekać na brak wystarczającej przestrzeni w okolicach kolan.

Za to powodów do narzekań na ciasnotę nie mają pasażerowie przednich foteli.

Test Audi A5 coupe 2.0 TFSI 252 KM Quattro Autor: Tomasz Korniejew

Poza tym, to czym imponuje Audi A5 to niespotykane nigdzie indziej wykończenie wnętrza – jakość materiałów, dokładność spasowania i zestawienie poszczególnych tworzyw. A ponadto, minimalistyczny w formie design okraszony imponującymi wyświetlaczami ( np. wyświetlacz „zegarów” ma przekątną 12,3 cala).

Obsługa kokpitu wymaga oswojenia, ale po krótkiej chwili użytkowania okazuje się prosta i intuicyjna.

Standardem w przypadku samochodów segmentu Premium jest rozbudowana lista wyposażenia opcjonalnego, zwłaszcza z zakresu nowoczesnej technologii. Nie inaczej jest w przypadku A5 Coupe. Auto może ułatwić wyjeżdżanie z miejsca parkingowego tyłem ostrzegając o nadjeżdżającym pojeździe. Przydatne, zwłaszcza gdy wyjeżdżamy zza stojącego obok większego pojazdu. Poza tym jest w stanie samo zahamować przed przeszkodą, a nawet po wprowadzeniu celu do nawigacji, sczytać dane z internetu i odpowiednio wcześniej zredukować bieg i obniżyć prędkość, gdy niedaleko przed nami będzie korek. To zasługa sprzężenia danych z rozbudowanym adaptacyjnym tempomatem.

Osoby pragnące wybrać się nowym A5 Cuope na wakacje, nie będą musiały za bardzo ograniczać bagażu. Bagażnik ma pojemność 465 l, co jest wynikiem o 10 l większym niż w poprzedniku.

Test Audi A5 coupe 2.0 TFSI 252 KM Quattro Autor: Tomasz Korniejew

Test Audi A5 coupe 2.0 TFSI 252 KM Quattro – napęd/układ jezdny

Pod maską recenzowanego egzemplarza pracuje czterocylindrowy silnik benzynowy z serii TFSI o pojemności 2l, rozwijający moc maksymalną 252 KM przy 5000 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 370 Nm w zakresie od 1600 do 4500 obr./min.

Recenzowany egzemplarz jest wyposażony w stały napęd na obie osie.

Według danych producenta ważące 1575 kg coupe rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,8 s, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

