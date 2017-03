Po premierze Audi Q2 nie tylko fani marki przecierali oczy ze zdumienia. Nie chodzi o fakt, że niemiecki producent zaprezentował kolejny model ze zwiększonym prześwitem – wyniki sprzedaży nie pozostawiają wątpliwości, że klienci kochają podwyższone samochody. Chodzi o wygląd. Jak na Audi, jest ekstrawagancki (nie licząc modeli sportowych).

Nie zmienia to faktu, że kanciaste nadwozie o długości 419,1 cm, szerokości 179,4 cm i wysokości 150,8 cm prezentuje się ciekawie. Zwłaszcza duże przetłoczenia na tylnych drzwiach i malowanie słupków C (mogą być białe lub srebrne) na kolory odmienne niż reszta karoserii sprawiają, że Q2 jest charakterystyczne.

Przykładając wymiary nowego modelu do znanego A3 Sportback okazuje się, że Q2 jest krótsze od A3 o 22,2 cm. Ma też krótszy o 3,6 cm rozstaw osi (w Q2 wynosi on 260,1 cm). Jest za to wyższe od A3 o 8,2 cm i szersze o 0,9 cm.

Widoczne na zdjęciach reflektory LED wymagają dopłaty ok. 6 tys. zł. Standardowo Q2 jest wyposażone w tradycyjne światła halogenowe.

Test Audi Q2 1.4 150 KM S tronic Autor: Tomasz Korniejew

Test Audi Q2 1.4 150 KM S tronic – wnętrze

We wnętrzu nowego Q2 cieszy prosty design kokpitu, zachwyca wysoka jakość materiałów wykończeniowych, imponuje jakość montażu poszczególnych elementów. Malkontenci zwracają uwagę na twarde plastiki, którymi wykończono boczki drzwi. Sęk w tym, że choć rzeczywiście są twarde, to jednak wyglądają dobrze.

W najnowszym Q2 tradycyjne „zegary” mogą zostać zastąpione wyświetlaczem Virtual Cockpit. Kosztuje to 3160 zł, ale wybierając tę opcję należy dokupić również pakiet MMI Navigation plus za „skromne” 13 tys. zł.

Recenzowany egzemplarz został wyposażony w pakiet Ambient Ligot, czyli szereg listw z kolorowym podświetleniem. Audi oferuje także rozbudowane funkcje multimedialne, w tym hot spot.

W przedniej części kabiny miejsca jest pod dostatkiem. Fotele są wygodne, a kierownica ma szeroki zakres regulacji. Dzięki temu większość kierowców bez problemu odnajdzie optymalną pozycję. Cieszy też standardowy podłokietnik, który znacznie podnosi komfort jazdy podczas długich podróży.

Test Audi Q2 1.4 150 KM S tronic Autor: Tomasz Korniejew

Gorszy komfort podróżowania mają zagwarantowany pasażerowie tylnej kanapy. Osobom o wzroście ok. 180 cm może brakować przestrzeni w okolicach kolan. To właśnie w tylnej części przedziału pasażerskiego widać różnicę między Q2, a A3 Sportback.

Z kolei przedział bagażowy nowego Q2 ma objętość 405 l, co jest wynikiem bardzo dobrym jak na gabaryty pojazdu.

Test Audi Q2 1.4 150 KM S tronic – napęd/układ jezdny

W gamie napędowej Audi Q2 znalazły się dwie jednostki benzynowe (1.0/116KM i 1.4/150 KM) oraz trzy wysokoprężne (1.6/116 KM, 2.0/150 KM oraz 2.0/190 KM). Wszystkie dostępne silniki można zamówić w zestawie z siedmiobiegową skrzynią S tronic, ale tylko silniki Diesla – 2.0/150 KM i 2.0/190 KM mogą współpracować z napędem na obie osie. W ofercie nie jest dostępna konfiguracja z silnikiem benzynowym oraz napędem Quattro.

Test Audi Q2 1.4 150 KM S tronic Autor: Tomasz Korniejew

Do redakcyjnej recenzji trafiła wersja napędzana przez benzynowy silnik z serii TFSI o pojemności 1,4 l, który rozwija moc maksymalną 150 KM przy 5000 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 250 Nm dostępny w przedziale od 1500 do 3500 obr./min.

Jest to silnik z rodziny cod, co jest skrótem od cylinder on demand. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Technologia wyłącza drugi i trzeci cylinder w warunkach małego i średniego obciążenia jednostki napędowej, co skutkuje ograniczeniem zużycia paliwa.

To, co jest najbardziej zaskakujące w recenzowanej wersji Q2 to ponadprzeciętna dynamika. Karoseria pojazdu sugeruje, że mamy do czynienia raczej z komfortowym miejskim crossoverem, tymczasem 150 konne Q2 to prawdziwy mistrz sprintu. Według danych producenta rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,5 s i może pojechać z maksymalną prędkością 212 km/h.

Test Audi Q2 1.4 150 KM S tronic Autor: Tomasz Korniejew

