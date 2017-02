Trzeba mieć sokole oko, by bez problemu dostrzec zmiany w nadwoziu Citroena C4 Grand Picasso będące wynikiem modernizacji przeprowadzonej jesienią zeszłego roku.

Podpowiemy, wersję poliftingową można rozpoznać m.in. po chromowanej listwie otaczającej światła do jazdy dziennej (LED), przeprojektowanym zderzaku przednim oraz większych reflektorach. Dodano również chromowane listwy w kształcie litery C otaczające światła przeciwmgłowe.

reklama reklama

Nieco łatwiej dostrzec modyfikacje w tylnej części nadwozia. Przeprojektowano tylne lampy, a także dodano nowe logo producenta w kolorze czarnym z chromowanym obramowaniem. Ponadto zastosowano nowy kolor słupków C.

Test Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi/150 KM EAT6 Autor: Tomasz Korniejew

Zobacz też: Nowy Citroen C4 Picasso

Test Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi/150 KM EAT6 - wnętrze

Rewolucji nie widać także we wnętrzu, choć zmiany efektywnie wpłynęły na komfort użytkowania pojazdu. Modernizacja dotyczy głównie systemu pokładowego – w stosunku do wersji sprzed liftingu łatwiej się go obsługuje (choć dalej warto popracować nad jego intuicyjnością), szybciej reaguje na poszczególne komendy. Zastosowano także wyższej jakości ekrany. Ten umieszczony niżej, na środkowej konsoli jest dotykowy i - co istotne w naszych warunkach klimatycznych - da się go obsługiwać poprzez rękawiczki.

Przedział pasażerski jest niezmiennie przepastny, wykończony materiałami dobrej jakości, zmontowany z dokładnością.

Test Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi/150 KM EAT6 Autor: Tomasz Korniejew

Recenzowany egzemplarz to najbogatsza wersja wyposażeniowa Shine, co oznacza że bez potrzeby dopłaty została wyposażona w pakiet Lounge obejmujący m.in. pięć zagłówków zapewniających wygodniejsze podparcie głowy, fotele przednie z funkcjami masażu, a także fotel przedniego pasażera o podwyższonym komforcie z wygodnym, elektrycznie wysuwanym podnóżkiem.

Duże wrażenie robi też przednia szyba – ogromna, zachodząca daleko na dach.

Standardowo C4 Gran Picasso jest wyposażony w pięć miejsc. W drugim rzędzie zamontowane są trzy niezależne fotele. Bez potrzeby dopłaty otrzymamy rozkładane stoliki montowane w oparciach przednich foteli, oraz osobne nawiewy dla drugiego rzędu.

Zarówno na przednich fotelach, jak i w drugim rzędzie siedzi się bardzo wygodnie. Fotele są wystarczająco obszerne, przestrzeni wystarczy także dla wysokich pasażerów. Za dodatkowe 2000 zł, można zainstalować w Grand Picasso dwa dodatkowe fotele chowane w podłodze bagażnika. Jest to rozwiązanie znacznie podnoszące praktyczność pojazdu, ale dodatkowe miejsca należy traktować jako okazjonalne, a nie pełnowartościowe, na których ktoś mógłby spędzić podróż na wakacje (może ewentualnie dziecko). Dorosłym pasażerom o przeciętnym wzroście (ok. 180 cm) będzie brakowało miejsca na stopy, kolana i nad głową. Przesuwanie foteli drugiego rzędu do przodu tylko nieznacznie poprawia sytuację. W ciepłe dni pocieszeniem dla pasażerów trzeciego rzędu będzie z pewnością osobny nawiew.

Test Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi/150 KM EAT6 Autor: Tomasz Korniejew

Minimalna objętość bagażnika w opisywanej wersji Grand to 645 l. Należy jednak pamiętać, że jest to wartość w wersji dla pięciu pasażerów. Gdy rozłożymy dwa dodatkowe miejsca, przestrzeń bagażowa drastycznie się kurczy, tak że można w niej przewieźć co najwyżej teczkę.

Zobacz też: Test DS DS5 2.0 HDi 180 KM aut.

Test Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi/150 KM EAT6 - napęd/układ jezdny

W gamie napędowej Citroena C4 Grand Picasso znalazły się trzy jednostki benzynowe (1.2/110 KM, 1.2/130 KM i 1.6/165 KM) oraz trzy wysokoprężne (1.6/100 KM, 1.6/120 KM i 2.0/150 KM).

Do redakcyjnej recenzji trafił egzemplarz napędzany przez najmocniejszy dostępny silnik wysokoprężny o pojemności 2 l, który rozwija moc maksymalną 150 KM przy 4000 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 370 Nm dostępny od 2000 obr./min.

Test Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi/150 KM EAT6 Autor: Tomasz Korniejew

Z silnikiem współpracuje sześciobiegowa automatyczna przekładnia.

Według danych producenta ważący 1474 kg pojazd rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,2 s i może pojechać z maksymalną prędkością 207 km/h.

Dalsza część testu Citroena C4 Grand Picasso na następnej stronie

Zobacz też: Test Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 110 KM