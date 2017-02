Nowy model Seata – Ateca to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych premier motoryzacyjnych zeszłego roku. Typowany przed oficjalnym debiutem na bliźniaka Volkswagena Tiguana okazał się być od niego mniejszy. Czy to oznacza, że jest dużo mniej praktyczny? Nic bardziej błędnego. Seat Ateca to największe pozytywne zaskoczenie zeszłego roku.

Test Seat Ateca 2.0 TDI 190 KM 4Drive

Długość nadwozia nowego suva Seata wynosi 436,3 cm, szerokość – 184,1 cm, a wysokość 161,5 cm. Auto zostało zbudowane na platformie MQB, czyli tej samej, na której Volkswagen Tiguan, ale ten drugi jest od Seata sporo dłuższy i wyższy - mierzy 448,6 cm długości, 183,9 cm szerokości oraz 167,2 cm wysokości. Rozstaw osi w Seacie Ateca wynosi 263,8 cm, a w Tiguanie 267,7 cm.

W sylwetce nowego Seata widać niemieckie geny. Stosunkowo kanciasta bryła, przetłoczenia i kształt świateł przywodzą na myśl konstrukcje rodem z Wolfsburga. Całość może nie jest porywająca, ale trzeba przyznać, ze nowy Seat prezentuje się dobrze, a bryła nadwozia ma odpowiednie proporcje.

Od wersji Style (pośredniej) wyposażeniem standardowym są reflektory full LED, co dodaje sylwetce nowoczesnego sznytu.

Test Seat Ateca 2.0 TDI 190 KM 4Drive - wnętrze/wyposażenie

Przedział pasażerski Seata Ateca jest bardzo przestronny. Przednie fotele są wygodne, wystarczająco obszerne i mają bardzo szeroki zakres regulacji. Nikt nie powinien narzekać na brak przestrzeni, czy niewygodę.

Odpowiedni komfort podróży zapewnia także tylna kanapa. Miejsca jest tam pod dostatkiem.

Cieszy jakość wykończenia. Tablica przyrządów została wykonana z materiałów bardzo dobrej jakości. Wszelkie elementy kokpitu spasowano z dokładnością.

Do redakcyjnej recenzji trafiła najbogatsza odmiana Xcellence, której standardowym wyposażeniem jest m.in. czarna podsufitka. Zastosowanie czarnego materiału stwarza specyficzny klimat we wnętrzu, który akurat naszej redakcji przypadł bardzo do gustu.

Design kokpitu przypomina deskę rozdzielczą Leona - jest przejrzysta ale nie efektowna. Tablica przyrządów jest uporządkowana, a jej obsługa intuicyjna. Tym bardziej zaskoczyło nas jedno rażąco nieergonomiczne rozwiązanie. Otóż, żeby włączyć podgrzewanie przedniej szyby (opcja za 745 zł) trzeba zagłębić się poprzez dotykowy ekran w ustawienia nawiewu… W większości samochodów podgrzewanie przedniej szyby włącza się po prostu przyciskiem zlokalizowanym gdzieś w okolicach podgrzewania tylnej szyby.



Recenzowany egzemplarz został wyposażony w układ ogrzewania postojowego, które bardzo doceniliśmy użytkując Atecę podczas siarczystych mrozów. Ogrzewanie można uruchamiać zdalnie pilotem, lub zaprogramować uruchomienie z poziomu systemu pokładowego. Trzeba przyznać, że w mroźne dni układ ogrzewania wnętrza sprawdza się doskonale, a my nie traciliśmy czasu na odmrażanie szyb. Rano wchodziliśmy do nagrzanego auta, po którego szybach spływały resztki śniegu.

Bagażnik w wersji z napędem na obie osie ma regularny kształt i pojemność 485 l, odmiana z napędem na przód ma przestrzeń bagażową o objętości 510 l.



Test Seat Ateca 2.0 TDI 190 KM 4Drive - napęd/układ jezdny

Opisywany egzemplarz Seata Ateca jest napędzany przez wysokoprężny silnik 2.0 TDI, który rozwija moc maksymalną 190 KM przy 3500 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 400 Nm w zakresie od 1900 do 3300 obr./min. Z napędem współpracuje siedmiobiegowa przekładnia DSG, ponadto auto jest wyposażone w napęd na obie osie. Według danych technicznych 190 konny Seat przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7 s i może pojechać z maksymalną prędkością 212 km/h.

Kierowca ma do wyboru aż sześć profili jazdy: NORMAL, SPORT, ECO i INDIVIDUAL, które umożliwiają ustawienie reakcji silnika, wspomagania kierownicy oraz przełożeń skrzyni DSG oraz dwa profile jazdy w utrudnionych warunkach drogowych SNOW i OFF-ROAD.

Ateca nie jest wyposażona w adaptacyjne zwieszenie, niemniej nie stanowi to problemu.

