Rynek tak zwanych crossoverów przeżywa prawdziwe zatrzęsienie. Klienci oszaleli na punkcie samochodów udających pojazdy przeznaczone do ciężkich przepraw terenowych, a które w rzeczywistości nie potrafią często pokonać większej piaskownicy. W czym tkwi sekret ich powodzenia? Zapewne w wyglądzie i poczuciu bezpieczeństwa jakie dają one kierowcy (często mylnego).

Niestety, mało który z nabywców tego typu samochodów bierze pod uwagę fakt, że w codziennej eksploatacji auta te wypadają znacznie gorzej od modeli, na bazie których zostały zbudowane. Większe gabaryty crossoverów znacząco podnoszą apetyt ich silników na paliwo, a wyżej podniesione nadwozia negatywnie wpływają na ich stabilność w trakcie gwałtownych manewrów.

Test Honda HR-V 1.5 130 KM Autor: Kamil Fraszkiewicz

W mojej skromnej ocenie na rynku są jednak przynajmniej dwa crossovery , które mogą okazać się całkiem sensownym wyborem – Jeep Renegade oraz Honda HR-V. Pierwszy oferuje bardzo dobre właściwości terenowe i potrafi dostać się nawet w nieco cięższy teren (zwłaszcza wersja Trailhawk) oferując przy tym bardzo komfortowe zawieszenie. Drugi wyróżnia się przestronną kabiną i doskonałymi jednostkami napędowymi, które zaskakują niezwykle niskim zużyciem paliwa. To właśnie ekonomiczny układ napędowy Hondy HR-V sprawia, że model ten ma niezwykle duże szanse powodzenia wśród aut tej klasy.

Test Honda HR-V 1.5 130 KM - napęd

Honda HR-V II generacji może być napędzana przez jeden z dwóch silników - benzynowy 1.5 i-VTEC 130 KM lub wysokoprężny 1.6 i-DTEC 120 KM. Prezentowany egzemplarz Hondy wyposażono w ten pierwszy motor. Silnik zachwyca przede wszystkim niskim zapotrzebowaniem na paliwo. W mieście zużycie benzyny oscyluje w przedziale 7,3-7,7 l/100 km, ale na trasie jest jeszcze lepiej. W trakcie redakcyjnego testu, przy prędkości 120 km/h auto potrzebowało średnio zaledwie 5,3 l benzyny na 100 km! To rewelacyjny wynik!

Silnik Hondy to typowa dla tego producenta konstrukcja wolnossąca z pośrednim wtryskiem paliwa. Oznacza to zatem dwie rzeczy – konieczność korzystania z wysokich obrotów w trakcie próby dynamicznego wyprzedzania oraz prostą, wręcz pancerną konstrukcję. Silnik pracuje bardzo gładko i równo nawet na niskich obrotach, płynnie i bez wibracji napędzając auto. Na trasie trzeba go jednak mocno kręcić pod czerwone pole obrotomierza aby osiągnąć zadowalające przyspieszenie. Wtedy też motor dość wyraźnie wypełnia kabinę odgłosem swej pracy. Mimo to, nawet wtedy spalanie nie wzrasta do jakiś horrendalnych wartości.

Test Honda HR-V 1.5 130 KM Autor: Kamil Fraszkiewicz

Osobne słowa pochwały należą się skrzyni biegów. Pracuje ona bardzo lekko, płynnie a skok lewarka jest bardzo krótki. Jej praca przypomina działanie sportowej przekładni z Mazdy MX-5. Brakuje jej właściwie tylko większego oporu w trakcie operowania drążkiem. Duże słowa uznania.

Niskie zużycie paliwa to jednak nie tylko zasługa świetnej konstrukcji silnika, ale także tego, że auto ma napędzaną tylko przednią oś. To przekłada się zarówno na mniejszą masę pojazdu, jak i niższe opory stawiane przez układ przeniesienia napędu. Oczywiście dyskwalifikuje to także Hondę jako pojazd do jazdy w terenie, ale tego typu auta są najczęściej (o zgrozo) wykorzystywane w mieście. A tu przedni napęd Hondy HR-V sprawdza się bardzo dobrze.

