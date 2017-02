Wraz z modernizacją modelu Optima, Kia wprowadziła do oferty długo wyczekiwany model Kombi. Oprócz tego w ofercie znalazła się także najmocniejsza, 245 konna odmiana GT oraz stylizowane na sportowe i bogato wyposażone odmiany GT Line. I to właśnie odmiana GT Line jest bohaterką obecnej recenzji.

Spoglądając na sylwetkę opisywanego auta nie można odmówić mu uroku. Zgrabną linię nadwozia dodatkowo ozdabiają wyraziste zderzaki, atrakcyjne osiemnastocalowe obręcze kół, czy dwie końcówki układu wydechowego wyprowadzone pod zderzakiem po bokach.

Test Kia Optima Kombi 1.7 CRDi 7DCT GT Line Autor: Tomasz Korniejew

Standardowym wyposażeniem odpisywanej odmiany są również świetnie wyglądające reflektory LED i tylne lampy LED.

Optima Kombi imponuje rozmiarem. Mierzy aż 485,5 cm długości, 186 cm szerokości oraz 147 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi w tym przypadku 280,5 cm.

Dla porównania Volkswagen Passat Kombi mierzy 476,7 cm długości, 183,2 cm szerokości oraz 145,6 cm wysokości. Rozstaw osi w Passacie ma długość 279,1 cm.

Test Kia Optima Kombi 1.7 CRDi 7DCT GT Line - wnętrze

Imponujące rozmiary zewnętrzne przekładają się na przestronność przedziału pasażerskiego. Miejsca w Optimie Kombi jest bardzo dużo. Wyposażeniem standardowym odmian GT Line jest skórzana tapicerka z czerwonymi przeszyciami oraz sportowa kierownica obszyta skórą również z czerwonym szwem. Ponadto elementami nie wymagającymi dopłaty są bardzo wygodne dedykowane dla GT Line fotele przednie.

Cieszą także design i rozplanowanie tablicy przyrządów, nie budzi zastrzeżeń dokładność montażu. To, co razi w samochodzie tej klasy, to niedostatecznie wysoka jakość tworzyw użytych do wykończenia dolnych partii przedziału pasażerskiego. Króluje tam twardy, tani plastik, który nie pasuje do wizerunku nowej Optimy.

Widoczny na górze konsoli centralnej kolorowy, dotykowy ekran systemu pokładowego o przekątnej 8 cali to wyposażenie standardowe opisywanej wersji (od wersji podstawowej w standardzie dostępny jest ekran o przekątnej 7 cali). Co więcej, system nawigacji satelitarnej nie wymaga dopłaty w żadnej wersji Kii Optimy Kombi.

Test Kia Optima Kombi 1.7 CRDi 7DCT GT Line Autor: Tomasz Korniejew

Odpowiedni klimat we wnętrzu Optimy GT Line tworzą również czarne słupki i podsufitka (standard) a także aluminiowe nakładki na pedały.

Jak widać, producent oszczędził gdzieniegdzie na materiałach wykończeniowych ale nie poskąpił w Optimie wyposażenia standardowego.

Detalem, na który zwróciliśmy uwagę w opisywanej Optimie to praktyczne (bo niespotykanie duże) lusterka w osłonach przeciwsłonecznych. Tym bardziej szkoda, że producent nie zdecydował się na wykończenie schowków w drzwiach materiałową wykładziną, która eliminuje wszelkie odgłosy przesuwających się w czasie jazdy umieszczonych tam przedmiotów.

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z wersją kombi, mocno rozczarowuje objętość bagażnika. W opisywanym aucie ma pojemność 552 l. Dla porównania – w mniejszym gabarytowo Passacie kombi bagażnik ma 650 l pojemności, czyli jest o niespełna 100 l większy.

Test Kia Optima Kombi 1.7 CRDi 7DCT GT Line - napęd/układ jezdny

O ile w gamie napędowej Optimy Kombi znalazły się trzy jednostki napędowe, o tyle specyfikacja GT Line została skonfigurowana tylko w zestawieniu z wysokoprężnym silnikiem 1.7 CRDi oraz siedmiobiegową, dwusprzęgłową przekładnią automatyczną.

Według danych producenta wspomniana jednostka napędowa osiąga moc maksymalną 141 KM przy 4000 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 350 Nm dostępny w zakresie od 1750 do 2500 obr./min.

I choć opisywana Optima nie jest mistrzem sprintu – według danych producenta przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,1 s, to w codziennym użytkowaniu ani razu nie mieliśmy powodów do narzekań na niedostatki w dynamice. Dzieje się tak, ponieważ auto wykazuje w pełni zadowalającą zrywność w zakresie obrotów, które najczęściej wykorzystujemy poruszając się w ruchu miejskim. Braki w dynamice są zauważalne, gdy staramy się gwałtownie przyspieszyć jadąc już dość szybko – z prędkością ok. 120 km/h. Pocieszające jest to, że bez względu jak szybko jedziemy, we wnętrzu Optimy zawsze panuje komfortowa cisza.

