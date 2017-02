Nowa Kia Rio 2017 – wrażenia z jazdy

Przedstawiciele Kii są dumni ze wzrostów sprzedaży, jakie marka notuje na całym europejskim rynku, ale nie ukrywają że mają apetyt na więcej. Jednym z segmentów, w którym chcą poprawić wyniki sprzedaży jest segment B. Istotny dla każdej popularnej marki motoryzacyjnej głównie dlatego, że to właśnie od modelu segmentu B kierowcy najczęściej rozpoczynają swoją przygodę z motoryzacją. Co więcej, auto segmentu B często towarzyszy zmotoryzowanym także w późniejszych etapach życia.

A spoglądając na ofertę rynkową nie trudno zauważyć, że konkurencja w klasie, w której walczy Rio jest bardzo mocna.

Nowa Kia Rio 2017

Choć z zewnątrz nowe Rio jest diametralnie inne od modelu schodzącego z rynku, jego stylizacja nie zaskakuje. Jest zbliżona do znanego już na naszym rynku, siostrzanego Hyundaia i20.

W porównaniu do poprzednika nowe Rio jest o 1,5 cm dłuższe (długość auta wynosi 406,5 cm) i o 0,5 cm niższe (liczy 145 cm wysokości). Ponadto ma dłuższy o 1 cm rozstaw osi, który wynosi obecnie 258 cm.

Szkoda, że producent wciąż nie oferuje do Rio reflektorów full LED. Obecnie dostępne są światła projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED. W technologii LED mogą być też wykonane lampy tylne.

Zwiększone względem poprzednika rozmiary nadwozia poskutkowały zwiększoną przestronnością wnętrza i przedziału bagażowego

Nowa Kia Rio 2017 – wnętrze

Przedział pasażerski nowego Rio jest przestronny. Przednie fotele są wygodne choć mają dość krótkie siedziska i stosunkowo płytki profil oparć. Pozytywne wrażenie dotyczy także obszerności tylnej części kabiny. Na tylnej kanapie siedzi się wygodnie, a większość osób o wzroście około 180 cm nie będzie narzekała na brak przestrzeni nad głową czy w okolicach kolan. Może się za to pojawić problem zbyt małej ilości przestrzeni pod przednimi fotelami, dla niektórych niewystarczającej by wygodnie wsunąć tam stopy.

Nowe Rio ma bagażnik o pojemności 325 l, co oznacza że jest większy niż w poprzedniku o 37 l. Udało nam się bez trudu wpakować do niego trzy spore weekendowe walizki, co należy uznać za wynik satysfakcjonujący biorąc pod uwagę klasę pojazdu.

Cieszy też design kokpitu. „Zegary” są ładnie podświetlone i czytelne. Efektowny kolorowy wyświetlacz systemu pokładowego i nawigacji to element wyposażenia standardowego najbogatszej odmiany XL. W uboższej wersji L cały pakiet Kia Navi System obejmujący system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami TomTom, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto, 7-letni plan darmowej aktualizacji map, wspomniany 7 calowy kolorowy ekran dotykowy, radioodtwarzacz MP3 z RDS, tuner radia cyfrowego DAB+, port USB oraz złącze AUX, 6 głośników, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu i funkcją rozpoznawania komend głosowych, kamerę cofania oraz anteną dachową typu "płetwa rekina” wymaga dopłaty 3500 zł.

To, co nieco rozczarowuje to jakość tworzyw użytych do wykonania deski rozdzielczej. Nie można nic zarzucić jakości montażu poszczególnych elementów, ale twarde tworzywa mogłyby się chociaż aż tak nie świecić.

Nowa Kia Rio 2017 – wrażenia z jazdy

W gamie silnikowej nowej Kii Rio na polskim rynku znajdą się trzy silniki. Dwa benzynowe (1.2/84 KM oraz 1.4/100 KM) i jeden wysokoprężny (1.4/90 KM). Trzycylindrowy, turbodoładowany silnik 1.0 T-GDI dostępny w dwóch wersjach mocy - 100 lub 120 KM nie będzie na naszym rynku oferowany. Przedstawiciele producenta nie mają wątpliwości, że sprzedaż trzycylindrowej wersji Rio byłaby w Polsce znikoma.

Podczas pierwszych jazd testowych mieliśmy okazję sprawdzić, jak jeździ wersja, która będzie się cieszyła najprawdopodobniej największym zainteresowaniem wśród klientów – napędzana przez benzynowy silnik wolnossący o pojemności 1,2 l, który rozwija moc maksymalną 84 KM przy 6000 obr./min. oraz maksymalny moment obrotowy 122 Nm przy 4000 obr./min.

Według danych producenta, ważąca 1035 kg, 84 konna Kia rozpędza się od 0 do 100 km/h w 12,9 s i może pojechać z maksymalną prędkością 170 km/h.

Szkoda, że producent nie oferuje 84 konnej jednostki w konfiguracji z sześciobiegową przekładnią (ta występuje w parze z silnikiem 100 konnym oraz z dieslem), dostępna jest jedynie wersja pięciobiegowa.

Nie da się ukryć, że choć Rio bez trudu (dla pasażerów) może pokonać dłuższą trasę, wersja 84 konna (m.in. przez pięciobiegową przekładnię) lepiej czuje się w mieście. Poniżej 2000 obr./min silnik jest ospały. Żwawo zaczyna przyspieszać od około 2 tys. obr./min.

Także wspinaczka na dość strome wzniesienia to często dla 84 konnej Kii wyzwanie, podobnie do przyspieszania na piątym biegu od ok. 120 km/h. Najsprawniej napęd radzi sobie w warunkach miejskich, lub gdy na pokładzie nie znajduje się więcej niż dwie osoby. Podczas jazd testowych wybraliśmy się na przejażdżkę we trójkę z bagażami, co jednostka o pojemności 1,2 l wyraźnie odczuwała.

