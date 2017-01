Marka Infiniti nie cieszy się na polskim rynku dużą popularnością. To ciekawe, bo większość zmotoryzowanych ma o modelach Infiniti dobrą opinię. Jednak, gdy przychodzi moment podjęcia decyzji o zakupie Polacy chętniej wybierają modele niemieckie lub popularniejszego w Polsce Lexusa.

Nie da się ukryć, że najnowsze Infiniti Q50S to propozycja dla osób nie oczekujących od samochodu klasy Premium stonowanej sylwetki. Q50S jest efektowne. Obłe krawędzie z dużymi przetłoczniami na karoserii tworzą nietuzinkową bryłę. Nowego Infiniti z pewnością nie da się pomylić z żadnym innym pojazdem sprzedawanym na polskim rynku.

To, co zaskakuje najbardziej w nadwoziu japońskiego sedana to jego rozmiary zewnętrzne. Jest dużo większy niż mogłoby się wydawać. Jego najbliższymi konkurentami są BMW serii 3, czy Mercedes klasy C. Ale porównując długości nadwozia tych trzech modeli okazuje się, że Q50S z wynikiem 480 cm jest dłuższy od „Trójki” w wersji sedan o 16,7 cm, a od Mercedesa o 11,4 cm!

Test Infiniti Q50S Sport AWD Hybrid Autor: Tomasz Korniejew

To nie wszystko, rozstaw osi Infiniti ma 285 cm i jest większy o 4 cm niż w porównywanym BMW i 1 cm niż w Mercedesie.

Infiniti ma 182 cm szerokości, czyli jest szersze od BMW serii 3 o 0,9 cm i o 1 cm od Mercedesa klasy C.

Szkoda tylko, że duże rozmiary zewnętrzne nie przekładają się na przestronność wnętrza.

O ile w przedniej części kabiny nikt nie powinien narzekać na ciasnotę, o tyle z tyłu jest zaskakująco ciasno. Siedzisko kanapy jest umieszczone dość wysoko, w efekcie nawet osoby o wzroście ok. 180 cm będą zahaczały fryzurą o podsufitkę. Wyższym pasażerom może doskwierać zbyt mała ilość przestrzeni w okolicach kolan.

Niewielki jest także bagażnik (ograniczony przez baterie układu hybrydowego) – ma według informacji producenta objętość 400 l, choć subiektywnie wydaje się sporo mniejszy.

Ale wspomniane wyżej cechy to jedyne minusy przedziału pasażerskiego japońskiego sedana.

Wnętrze zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości, spasowanych wręcz z chirurgiczną precyzją. Jakość skóry użytej do obszycia kierownicy jest imponująca. Fotele przednie są bardzo wygodne, a kokpit mimo zaawansowania technologicznego i umieszczenia na nim dwóch kolorowych, dotykowych ekranów obsługuje się łatwo i jest czytelny.

Całość prezentuje się efektownie, zwłaszcza design „zegarów”. Brawo.

Test Infiniti Q50S Sport AWD Hybrid Autor: Tomasz Korniejew

Inna filozofia tworzenia hybryd

Jednak tym co jest najwartościowsze w opisywanym samochodzie jest jego układ napędowy. Direct Response Hybrid, bo tak nazywa się napęd opisywanego Infiniti przekazuje napęd na obie osie (jest też dostępna wersja tylko z napędem na tylną oś) przy czym w normalnych warunkach drogowych napęd jest przekazywany na tylną oś, a w razie potrzeby system jest w stanie przekazać do 50% momentu obrotowego na oś przednią. Jak wspomniałem we wstępie, jego działanie zostało zaplanowane w taki sposób, by sprzyjało poprawieniu osiągów pojazdu, a nie ograniczało zużycie paliwa.

Test Infiniti Q50S Sport AWD Hybrid Autor: Tomasz Korniejew

To przewrotne, jak na konstrukcję hybrydową założenie skutkuje imponującą dynamiką. Moc maksymalna całego układu, w którego skład wchodzi sześciocylindrowy silnik benzynowy o mocy 306 KM oraz silnik elektryczny o mocy 68 KM to 364 KM. Co więcej, Q50S Hybrid dysponuje momentem obrotowym rzędu 546 Nm. Według danych producenta opisywane Q50S rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,4 s i może pojechać z maksymalną prędkością 250 km/h.

