W porównaniu do klasycznej wersji Audi A4 Avant Quattro, Allroad ma zwiększony prześwit o 3,4 cm (efekt podniesienia zawieszenia i zastosowania większych kół). Wersja Allroad jest o około 8 tys zł droższa od porównywalnego A4 Avant i można ją z łatwością rozpoznać m.in. nakładkach na nadkola z tworzywa sztucznego oraz osłonach progów i zderzaków.

Całość prezentuje się dobrze, sylwetka jest proporcjonalna i pozbawiona efekciarskich detali. Trzeba przyznać, że niewątpliwym atutem wyglądu opisywanego Audi jest fakt, że nie wygląda na aż tak drogie, jak jest w rzeczywistości. Żeby stać się właścicielem A4 Allroad trzeba wysupłać z portfela co najmniej 197 200 zł. Tyle kosztuje najtańsza dostępna wersja, napędzana przez czterocylindrowy, dwulitrowy silnik benzynowy rozwijający moc maksymalną 252 KM. Wersja ze 190 konnym silnikiem Diesla pod maską jest droższa o ok. 1500 zł.

Test Audi A4 Allroad Quattro Ultra 2.0 TFSI 252 KM DSG Autor: Tomasz Korniejew

Audi A4 Allroad Quattro Ultra 2.0 TFSI 252 KM DSG - wnętrze

Kokpit Allroad jest identyczny, jak w pozostałych odmianach A4. Został wykonany z materiałów bardzo wysokiej jakości, a wszelkie jego elementy zostały spasowane z najwyższą dokładnością.

Początkowo mnogość wyświetlaczy i funkcji komputera pokładowego jest przytłaczająca. Na szczęście system pokładowy Audi jest łatwy w obsłudze, a jego menu rozplanowano intuicyjnie, dlatego stosunkowo szybko można się nauczyć sprawnego wyszukiwania poszczególnych funkcji.

Doskonała nota należy się także fotelom. Ich profil odpowiednio podpiera plecy, a obszerne siedziska sprzyjają długim podróżom.

Zarówno w przedniej, jak i tylnej części kabiny nikt nie powinien narzekać na ciasnotę. Większość kierowców bez problemu odnajdzie optymalną pozycję za kierownicą dzięki szerokim zakresom regulacji fotela i kolumny kierowniczej.

Bagażnik wersji Allroad ma objętość 505 l.

Test Audi A4 Allroad Quattro Ultra 2.0 TFSI 252 KM DSG Autor: Tomasz Korniejew

Audi A4 Allroad Quattro Ultra 2.0 TFSI 252 KM DSG - napęd/układ jezdny

Sercem układu napędowego egzemplarza, który trafił do naszej redakcji jest czetrocylidrowy silnik benzynowy z serii TFSI, o pojemności 2 l, który rozwija moc maksymalną 252 KM przy 5000 obr./min, oraz maksymalny moment obrotowy 370 Nm w zakresie od 1600 do 4500 obr./min. Z silnikiem współpracuje siedmiobiegowa zautomatyzowana przekładania DSG.

Jak wspomnieliśmy na początku recenzji, wraz z Audi Allroad B9 zadebiutował nowy napęd Quattro, nazwany przez producenta Quattro Ultra.

Nowy napęd jest rozwiązaniem przeznaczonym do modeli, które w wersjach czteronapędowych miały do tej pory montowane silniki wzdłużnie, czyli od A4 w górę. W poprzednim A4 Allroad pracował układ napędu 4x4 z centralnym dyferencjałem typu Torsen. W mniejszych modelach, np. A3, które mają zawsze silniki montowane poprzecznie, napęd Quattro jest oparty o sprzęgło Haldex, co de facto oznacza, że wersje 4x4 kompaktowego Audi to tak naprawdę samochody z przednim napędem, w których komputer sterujący dołącza napęd tylnej osi w momencie wykrycia uślizgu kół przedniej osi.

W modelach, które do tej pory były sprzedawane z napędem typu Torsen, napęd na obie osie występował permanentnie, czyli stale.

Czym zatem jest nowe Quattro Ultra? W dużym uproszczeniu jest to mechanizm działający odwrotnie do sprzęgło Haldex, które w razie potrzeby dołącza napęd na tylną oś. W przypadku najnowszego rozwiązania napęd (w normalnych warunkach drogowych) jest stale przekazywany na obie osie w optymalnym stosunku, jednak zazwyczaj większy moment obrotowy jest przekazywany na koła tylnej osi. Jednak jeżeli komputer „wykryje”, że poruszamy się ze stałą prędkością po prostej drodze o dobrej przyczepności jest w stanie odłączyć napęd tylnej osi.

Natychmiastowe dołączenie napędu nastąpi od razu (czas reakcji 0,2 s) po tym jak dodamy gazu, czy skręcimy koła. Mało tego, system jest w stanie działać proaktywnie i analizując dane z czujników dołączyć napęd tylnej osi „przewidując”, że za chwilę zajdzie potrzeba jego wykorzystania.

A po co to wszystko? W jakim celu Audi poświęca czas inżynierów i środki na rozwijanie tego typu rozwiązania zamiast doskonalić doceniany układ napędowy typu Torsen? Chodzi oczywiście o emisję toksycznych związków do atmosfery. Napęd Quattro Ultra jest lżejszy od Torsena i dzięki opcji odłączania tylnej osi (w sposób w który niwelowane są opory toczenia wytwarzane przez różnego rodzaju zębatki) przyczynia się też do ograniczenia zużycia paliwa.

