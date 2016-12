Nieczęsto spotyka się samochody, które swoim wyglądem robią tak duże wrażenie, jak najnowsze S90. Zwłaszcza w specyfikacji widocznej na zdjęciach z reflektorami full LED (dopłata 2870 zł) i 8 ramiennymi obręczami o średnicy 20 cali, na które zamontowano opony zimowe w rozmiarze 255/35.

Flagowa limuzyna Volvo walczy o klientów, którzy do tej pory wybierali BMW Serii 5, Mercedesa-Benza klasy E, Audi A6, czy Infiniti Q70. Nadwozie S90 ma długość 496,3 cm, szerokość 189 cm, a wysokość 144,3 cm. Oznacza to, że jest dłuższe o 5,6 cm od BMW serii 5 i o 3 cm od Audi A6. Volvo jest też szersze o 3 cm od wspomnianego BMW i o 1,6 cm od Audi.

Test Volvo S90 T6 2.0 320 KM AWD – wnętrze

Ładny design i świetnej jakości materiały wykończeniowe to znaki rozpoznawcze przedziału pasażerskiego nowego S90. W standardowym wyposażeniu prezentowanej na zdjęciach wersji Inscription znalazł się m.in. kolorowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,3 cala (w wersji podstawowej ma on przekątną 8 cali). Ponadto, bez potrzeby dopłaty zamawiający opcję Inscription dostaną również duży (przekątna 9 cali), kolorowy dotykowy ekran systemu audio i komputera pokładowego. W wyposażeniu wersji podstawowej wyświetlacz centralny ma przekątną 6,5 cala. Dopłaty 14 300 zł wymaga rewelacyjny system audio Premium Sound BOWERS&WILKINS z 19 głośnikami o mocy 1400 W.

Już w wersji podstawowej S90 jest zainstalowany Sensus Connect Infotainment System, czyli rozbudowany komputer pokładowy. Obsługuje się go głównie przez dotykowy ekran centralny, który sprawnie reaguje na gesty i dotyk ale bywa nieczytelny w słoneczne dni. Wadą systemu jest jego dość długi rozruch po uruchomieniu auta (kilkadziesiąt sekund). Ponadto, trzeba poświęcić dłuższą chwilę, by sprawnie poruszać się po meandrach menu i z łatwością znajdować poszczególne funkcje.

Cieszą przestronność wnętrza i fotele S90. Te w wersji Inscription są obszyte wysokiej jakości skórą i mają elektryczną regulację. Ich profil doskonale sprawdza się podczas długich podróży. Nikt nie powinien też odczuwać ciasnoty. Sporo miejsca wygospodarowano również dla pasażerów tylnej kanapy, którzy także nie mają najmniejszych powodów do narzekań na wygodę.

Bagażnik nowego S90 ma objętość 500 l. „Kufer” jest długi ale stosunkowo płaski. Jak to w sedanie otwór załadunku jest dość wąski.

Test Volvo S90 T6 2.0 320 KM AWD – napęd/układ jezdny

W gamie napędowej nowego Volvo S90 znalazły się trzy jednostki wysokoprężne i dwie benzynowe. Wszystkie mają cztery cylindry i turbosprężarki. Do redakcyjnej recenzji trafiła wersja T6, czyli najmocniejsza w ofercie, napędzana przez benzynowy silnik o pojemności 2 l, który rozwija moc maksymalną 320 KM przy 5700 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 400 Nm w zakresie od 2200 do 4500 obr./min. Auto ma napęd na obie osie.

Według danych producenta 320 konne S90 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 s, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Mimo sporych gabarytów zewnętrznych, Volvo okazuje się samochodem stosunkowo poręcznym w codziennym miejskim użytkowaniu. To zasługa dużej zwrotności. Oczywiście kierowca S90 musi znaleźć odpowiednio dużą przestrzeń do zaparkowania pojazdu, ale przynajmniej nie ma powodów do dużych narzekań podczas manewrów.

Tym bardziej, że sprawę ułatwiają tylne czujniki (wyposażenie standardowe) oraz opcjonalna kamera cofania (koszt 2200 zł). Można też wyposażyć Volvo w system kamer 360 stopni (4840 zł) oraz system automatycznego parkowania (3370 zł).

