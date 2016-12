Forda Focusa RS nie da się pomylić z żadną inną wersją modelu. Nawet ceniona odmiana ST nie wygląda tak efektownie. Obniżone zawieszenie, potężne spojlery, poszerzone nadkola i ogromne wloty powietrza nie pozostawiają złudzeń, że mamy do czynienia z piekielnie szybką wersją Focusa. Tym bardziej, że projektanci zdecydowali, że RS może zostać polakierowany na dedykowane tylko tej wersji kolory (np. widoczny na zdjęciach niebieski).

Jednak w projekcie karoserii nie chodziło jedynie o robienie na kimś wrażenia. Tak naprawdę każdy wyglądający sportowo dodatek spełnia określoną rolę. Zaprojektowane w sposób przemyślany wloty powietrza chłodzą silnik i tarcze hamulcowe, z kolei ogromny tylny dyfuzor ma za zadanie optymalizować odpływ powietrza spod samochodu, tak by redukować wznoszenie.

Ci, którzy chcą „podkręcić” wygląd swojego RS nie mają dużego wyboru. Oprócz koloru nadwozia mogą wybrać spośród rodzaju felg, a także dokupić lakierowane na niebiesko zaciski. Tyle.

Test Ford Focus RS 2.3 EcoBoost 350 KM AWD Autor: Tomasz Korniejew

Test Ford Focus RS 2.3 EcoBoost 350 KM AWD – wnętrze

Przedział pasażerski Focusa RS jest niemal taki sam, jak w słabszych odmianach modelu. Recenzowany egzemplarz został wyposażony w pakiet Performance RS (koszt 9050 zł), który oprócz wspomnianych wcześniej pomalowanych na niebiesko zacisków hamulcowych, zawiera m.in. 19 calowe obręcze kół ze stopów lekkich, system nawigacji satelitarnej z systemem pokładowym SYNC3 i kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 8 cali, a także kubełkowe fotele Recaro. Są głębokie i ciasno obejmują ciała siedzących w nich osób. Jednak ich siedziska umiejscowione są zaskakująco wysoko. Skutkuje to tym, że do pozycji za kierownicą RSa trzeba się przyzwyczaić, bo kierowca siedzi trochę jak za kierownicą kampera z mocno ugiętymi nogami w kolanach (wysokość siedziska nie jest regulowana). Poza tym głęboki profil siedziska utrudnia wsiadanie i wysiadanie z miejsca kierowcy.

To są niedogodności, do których musi przywyknąć właściciel 350 konnego „potwora”. Wszystko zostało zaprojektowane tak, by efektywnie działało podczas sportowej jazdy. Komfort nie był priorytetem.

Tablica przyrządów jest niemal identyczna z tą ze słabszych wersji Focusa. Analogicznie do kokpitu Focusa ST na górze środkowej konsoli umieszczono trzy wskaźniki – ciśnienia doładowania, temperatury oleju oraz ciśnienia oleju.

Standardowo instalowana jest również gruba, spłaszczona u dołu kierownica z niebieskim szwem, a cyferblaty „zegarów” mają sportową stylizację. Nie zabrakło też aluminiowych nakładek na pedały.

Powodów do narzekań nie mają pasażerowie tylnej kanapy. Miejsca jest tam sporo. Przynajmniej w zestawieniu z opcjonalnymi fotelami kubełkowymi Recaro, których oparcia są dość cienkie i nie zabierają przestrzeni na nogi pasażerów.

Za to mniejszy niż w przypadku „cywilnych” odmian Focusa jest bagażnik. W RS ma objętość tylko 266 l.

Test Ford Focus RS 2.3 EcoBoost 350 KM AWD – napęd/układ jezdny

Sercem układu napędowego opisywanego Forda jest turbodoładowany, czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,3 l, który rozwija moc maksymalną 350 KM i maksymalny moment obrotowy aż 470 Nm dostępny w zakresie od 2000 do 4500 obr./min.

Auto wyposażone w napęd na obie osie i manualną przekładnię, waży 1560 kg i według danych producenta rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,7 s, i może się rozpędzić do 266 km/h. To osiągi, które jeszcze nie tak dawno były zarezerwowane tylko dla supersamochodów.

