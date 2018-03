Jak działa car-sharing? Test Panek CarSharing

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Car-sharing istnieje już od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jednak do Europy trafił stosunkowo niedawno. Jest alternatywą dla komunikacji miejskiej, taksówek i prywatnych aut. Pomysł polega na udostępnianiu auta na minuty, godziny lub dłuższy okres – swobodne przemieszczanie się bez kosztów utrzymania samochodu, jak paliwo czy serwis. „Peer to Peer” to wypożyczenie własnego samochodu, kiedy na przykład wylatujemy na wakacje i nie jest nam potrzebny. Drugi sposób to wynajem samochodów udostępnianych przez przedsiębiorstwa czy stowarzyszenia. Głównym celem car-sharingu jest zmniejszenie ilości samochodów w miastach. Zamiast jechać prywatnym autem, zostawiamy go w garażu lub w ogóle rezygnujemy z posiadania samochodu. Dzięki temu dbamy o środowisko i poprawiamy jakość życia w miastach. Na całym świecie system wspólnego użytkowania samochodu wciąż się rozwija, a usługa dostępna jest już w 600 miastach na całym świecie.

Car sharing także zdobywa popularność w naszym kraju. My na przykładzie Panek CarSharring sprawdzamy, jak to działa i ile kosztuje.

reklama reklama

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Rejestracja i aktywacja konta w Panek CarSharing

Ściągamy aplikację mobilną albo rejestrujemy się na stronie. Należy podać numer i serię dowodu wraz ze skanem naszego prawa jazdy. Od razu jesteśmy informowani o opłacie inicjacyjnej w wysokości 1 zł. Aby móc korzystać z naszego konta, musimy je najpierw aktywować. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

1. Wykonać przelew tradycyjny.

2. Przyjść do dowolnie wybranego oddziału wraz z dowodem osobistym i prawem jazdy (lista punktów jest podana na stronie).

3. Poprzez wideo rozmowę. Ściągamy aplikacje WhatsApp, wcześniej dzwoniąc na infolinię lub poprzez czat na stronie www i zgłaszając, że chcesz zweryfikować swoje konto poprzez wideo rozmowę. Po chwili łączy się z nami konsultant i prosi o ukazanie prawa jazdy i dowodu osobistego – wszystko trwa zaledwie minutę.

Jak znaleźć samochód i jak używać aplikacji Panek CarSharing?

Po aktywowaniu konta, możemy zacząć korzystać z aplikacji. System jest intuicyjny i prosty w użyciu. Możemy wyświetlić listę najbliżej dostępnych aut z informacji o ilości paliwa w baku. Równie wygodnie jest podglądanie na mapie aktualnie dostępnych samochodów. Wybieramy najbliższy pojazd i naciskamy „rezerwuj”. Od tej chwili auto czeka tylko na nas przez 15 minut, może ten czas przedłużyć o dodatkowe 5 minut. Zanim ruszymy warto sprawdzić, czy będziemy mogli później zostawić samochód w wyznaczonej strefie. Możemy swobodnie jeździć po całej Polsce, ale auto musimy zostawić zawsze na terenie strefy Panek.

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Jak uruchomić samochód?

Otwieramy samochód za pomocą aplikacji. Przed uruchomieniem, musimy potwierdzić brak uszkodzeń lub zgłosić uszkodzenie. Po wejściu do wnętrza, mamy trzy bezpłatne minuty na ustawienie fotela, lusterek i przybranie wygodnej pozycji. Następnie otwieramy schowek, gdzie znajdujemy kluczyki. Jednak nie musimy ich stamtąd wyjmować, a jedynie odblokować samochód za ich pomocą – w środku jest wygodny system bezkluczykowy. Naciskamy przycisk „start” i możemy ruszać.

Jazda

Panek CarSharing dysponuje flotą 300 pojazdów. Są nimi Toyoty Yaris w wersji hybrydowej. Pod maską znajdziemy benzynowy silnik o pojemności 1.5 litra, a wspólnie z silnikiem elektrycznym wytwarzają okrągłe 100 KM. Yaris ze swoimi niewielkimi rozmiarami, idealnie pasuje do miejskiego środowiska. W parkowaniu pomagają tylne czujniki parkowania i kamera cofania. Auto prowadzi się pewnie i przewidywalnie, a przyspieszenie pozwala komfortowo włączać się do ruchu. W trybie EV można nawet przez kilka kilometrów pojechać wyłącznie na silniku elektrycznym. Automatyczna skrzynia biegów znacznie poprawia komfort podróżowania w mieście. System multimedialny pozwala nam podłączyć swojego smartfona za pomocą bluetooth, którym możemy też sterować wygodnie z kierownicy. Na pokładzie znajdziemy też dwustrefową klimatyzację, praktyczny uchwyt na telefon oraz końcówki do ładowania telefonów.

Zwrócenie auta i koszty

Dzielną małą Toyotę można zostawić w granicach Panek w dozwolonym miejscu, oprócz parkingów prywatnych i miejsc z ograniczonym dostępem (np. parkingi podziemne). Można zrobić przerwę w czasie wynajmu „STOP-OVER” (należy wyjąć kluczyk ze schowka i zamknąć samochód) albo zakończyć wynajem, używając aplikacji mobilnej. Przykładowy koszt trasy z Galerii Mokotów do Galerii Wileńskiej to 19 zł (14 km i 24 min).

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Ceny i koszty korzystania z Panek CarSharing (Toyota Yaris):

Opłata za czas przejazdu: 0,50 zł/min.

Opłata za przejechane kilometry: 0,65 zł/km

Opłata za postój: 0,10 zł//min.

Ceny konkurencyjnych firm

Traficar (Reanult Clio):

Opłata za czas przejazdu: 0,50 zł/min.

Opłata za przejechane kilometry: 0,80 zł/km.

Opłata za postój: 0,10 zł/min.

4mobility (Hyundai i30):

Opłata za czas przejazdu: 0,48 zł/min.

Opłata za przejechane kilometry: 0,80 zł/km.

Opłata za postój: 0,12 zł/min.

Podsumowanie

Prosta rejestracja i błyskawiczna aktywacja konta przez wideo rozmowę wywarły na mnie dobre pierwsze wrażenie. Byłem pozytywnie zaskoczony brakiem znienawidzonej przeze mnie biurokracji oraz dużą dostępnością tych aut na warszawskich ulicach – nieważne, w jakie dzielnicy byłem, nie musiałem iść do samochodu dłużej niż 10 minut. Ponadto zamontowanie uniwersalnych uchwytów dla smartfonów oraz możliwość podładowania telefonu pomiędzy spotkaniami lub w drodze do pracy bardzo się przydaje. Osoby dbające o flotę mogłyby jedynie bardziej zadbać o większy porządek, szczególnie bagażnika i dywaników. Poza tym hybrydowy Yaris został wręcz stworzony do pracy w miejskiej dżungli, szczególnie z automatyczną skrzynią biegów. Konkurencyjne ceny firm zajmujących się car sharingiem stanowią poważną konkurencję dla korporacji taksówkarskich czy pomysłu na posiadanie prywatnie samochodu.