Jak jeździć z założonymi łańcuchami?

Zimowa aura to dla kierowców dodatkowe wyzwania. Warunki na drogach mogą wymagać zmiany opon na zimowe, a w niektórych sytuacjach użycia łańcuchów przeciwśniegowych. Jak twierdzą eksperci, w tym drugim przypadku warto wiedzieć, kiedy założenie łańcuchów jest wskazane i jaka jest specyfika jazdy z łańcuchami.

Sprawa używania łańcuchów jest różnie uregulowana w systemach prawnych poszczególnych krajów. W Polsce nie ma obowiązku posiadania łańcuchów, ale ich użycie jest konieczne na wybranych odcinkach dróg, które są odpowiednio oznaczone znakami nakazu. Co ważne, jazda z łańcuchami jest również dopuszczalna wtedy, gdy wymagają tego aktualne warunki pogodowe, czyli np. w sytuacji silnego zaśnieżenia.

W części krajów europejskich istnieje obowiązek posiadania łańcuchów w określonym czasie oraz w określonych regionach. Dotyczy to przede wszystkim państw alpejskich.

Jakie łańcuchy wybrać i jaki jest koszt łańcuchów?

Na polskim rynku dostępnych jest wiele modeli łańcuchów, znacznie różniących się między sobą ceną, wytrzymałością czy zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Ceny łańcuchów kształtują się na poziomie od ok. 60 do nawet 2200 zł.

Jak wskazuje Jacek Radosz, ekspert firmy Taurus, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji m.in. boxów dachowych, bagażników i łańcuchów przeciwśniegowych, przy wyborze łańcuchów należy koniecznie sprawdzić, czy dany model pasuje do posiadanego samochodu.

„Rynkowa oferta jest obecnie bardzo zróżnicowana. Znaleźć można zatem łańcuchy dostosowane specjalnie do samochodów osobowych, terenowych i ciężarowych. Widoczna jest spora różnorodność. Przykładowo, za kwotę poniżej 100 zł dostać można prostą konstrukcję stalową. Najbardziej zaawansowane łańcuchy, wykonane z bardzo wysokiej jakości materiałów i oferujące innowacyjne systemy prostego montażu, to z kolei koszt na poziomie nawet 2000 zł. Alternatywą dla łańcuchów mogą być natomiast specjalne paski antypoślizgowe – tańsze i uniwersalne, ale równocześnie tylko jednorazowego użytku” – mówi Jacek Radosz.

Jak jeździć z założonymi łańcuchami? Autor: König

Jak jeździć z założonymi łańcuchami?

Jazda z założonymi na koła łańcuchami oczywiście różni się od tradycyjnej jazdy. Podstawową różnicą jest ograniczenie prędkości – z założonymi łańcuchami nie powinna ona bowiem przekraczać co do zasady 50 km/h. Limit ten może być jednak nawet niższy, jeśli takie zastrzeżenie zawarł w instrukcji użytkowania producent.

„Przed jazdą z łańcuchami warto najpierw przetestować w suchych warunkach ich montaż, by uniknąć problemów już na zaśnieżonej drodze. Co ważne, najbezpieczniej jest łączyć łańcuchy przeciwśniegowe z oponami zimowymi. Same łańcuchy powinno się natomiast zakładać generalnie na koła osi napędowej. Jednak jeszcze przed zakupem łańcuchów najlepiej zapoznać się z odpowiednim rozdziałem w instrukcji obsługi samochodu, który mówi o ich dopuszczeniu na poszczególnych rozmiarach opon i zasadach użytkowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku samochodów z napędem na cztery koła. W takich samochodach łańcuchy najczęściej montuje się na tej osi, na którą przekazywany jest większy procent mocy” – wyjaśnia ekspert firmy Taurus.

Użytkownicy łańcuchów przeciwśniegowych muszą również pamiętać o kilku kwestiach, które w praktyce wyróżniają jazdę z założonymi łańcuchami.

„Trzeba uważać na prędkość, co dotyczy szczególnie pokonywania zakrętów. Pamiętać należy o dłuższej drodze hamowania. Użytkownicy samochodów z systemami kontroli trakcji muszą też wziąć pod uwagę fakt, że podjazd może doprowadzić do przeciążenia tego rodzaju systemu. Najlepszym rozwiązaniem jest więc wyłączenie systemów tego typu – oczywiście odnosi się to konkretnie do czasu, gdy jedziemy z założonymi łańcuchami przeciwśniegowymi” – dodaje Jacek Radosz.

Jak wskazuje ekspert firmy Taurus, po zakończeniu jazdy i zdjęciu łańcuchów warto je dokładnie opłukać w wodzie oraz wysuszyć przed ponownym włożeniem do pudełka, co pozwoli na ich ochronę przed korozją.

Źródło: Materiały prasowe Taurus