Gdzie można wybrać się na tor wyścigowy w okolicach Warszawy?

Autodrom Bemowo

Autodrom Bemowo jest zlokalizowany w granicach Warszawy, w północno-zachodniej części miasta. Obiekt znajduje się przy ulicy Powstańców Śląskich, bezpośrednio przy lotnisku Warszawa-Babice. To właśnie tu co roku są organizowane niektóre z odcinków specjalnych Rajdu Barbórka. Na Autodromie Bemowo są również przeprowadzane szkolenia i kursy doszkalające technikę jazdy, a także treningi dla kierowców związanych z Automobilklubem Polski.

Rally Drive

Niedaleko Autodromu Bemowo zlokalizowany jest ośrodek Rally Drive. Obiekt ten znajduje się w miejscowości Klaudyn, na terenach firmy STW Center. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni aut oraz doskonalić swoją technikę jazdy na torze o długości 1,1 km. Tor ma nawierzchnię betonową, można na nim jeździć własnym autem i jest czynny codziennie.

Tor Modlin

Znajdujący się około 30 km na północ od Warszawy obiekt jeszcze nie został otwarty, jednak nastąpi to już niebawem. Już teraz są na nim organizowane niektóre imprezy sportowe, w tym dwa odcinki specjalne ubiegłorocznej edycji Rajdu Barbórka. Tor Modlin znajduje się tuż przy lotnisku Modlin, a dojazd do niego jest banalnie prosty - wystarczy wyjechać z Warszawy drogą krajową nr 7 w kierunku Gdańska.

Drive Land

Ośrodek Drive Land powstał z myślą o doskonaleniu techniki jazdy, jednak osoby zarządzające obiektem zapewniają, że także fani motorsportu znajdą tu coś dla siebie. Drive Land znajduje się w miejscowości Słabomierz, w odległości około 50 km od Warszawy. Najłatwiej dojechać do niego drogą krajową nr 8.

Autodrom Słomczyn

W podobnej odległości od Warszawy znajduje się Autodrom Słomczyn, jeden z najbardziej znanych obiektów tego typu w Polsce. Obiekt przeszedł metamorfozę w 2016 roku - na całej nitce toru, o długości 1,2 km, położono asfalt, dzięki czemu z toru rallycrossowego "Słomczyn" przeistoczył się w tor typowo asfaltowy. Warto dodać, że co jakiś czas na Autodromie Słomczyn są organizowane tzw. dni otwarte, w ramach których każdy może potrenować własnym autem, motocyklem lub gokartem. Do toru w Słomczynie najlepiej dojechać drogą krajową nr 7 w kierunku Radomia.

Moto Park Ułęż

Około 120 km od Warszawy znajduje się kolejny obiekt znany polskim fanom motorsportu, Moto Park Ułęż. Na dawnym lotnisku z asfaltową nawierzchnią można wytyczyć różne trasy przejazdów, a dzięki dużym połaciom bardzo przyczepnego asfaltu można wyznaczyć tor o długości do 2,5 km. Na miejscu organizowane są różne imprezy motoryzacyjne, w tym m.in. track day’e oraz wyścigi na 1/4 mili. Do Moto Parku Ułęż najłatwiej dojechać następującą trasą: najpierw drogą krajową nr 17 w kierunku Lublina, a następnie należy skręcić w DK 48.

Tor Łódź

W podobnej odległości od stolicy w kierunku zachodnim, w miejscowości Kiełmina, ulokowano Tor Łódź. Tor ma asfaltową nawierzchnię i łączną długość do 1,5 km. Różnica wysokości na trasie przejazdu dochodzi do 6,5 metra. Ten obiekt również organizuje dni otwarte, a dobry dojazd zapewnia autostrada A2.

Kartodrom Radom

Kartodrom Radom to propozycja skierowana przede wszystkim do motocyklistów pragnących doskonalić swoją technikę jazdy oraz osób ścigających się gokartami, jednak ośrodek organizuje także imprezy, w których można wystartować samochodami. Tor mieści się w północnej części miasta, 100 km od Warszawy, a najłatwiej dojechać do niego drogą krajową nr 7.

Autodrom Jastrząb

Nieco dalej, bo tuż za Radomiem, znajduje się Autodrom Jastrząb, kolejny z bardziej znanych obiektów tego typu w kraju. Ośrodek ten zlokalizowany jest w miejscowości Czerwienica, obok trasy S7. Tor ma nawierzchnię asfaltowo-szutrową oraz charakterystyczny wzgórek o nachyleniu 10%, a długość trasy najczęściej wynosi około 2 km. Ten obiekt również organizuje dni otwarte, a także kursy doskonalenia techniki jazdy autem i motocyklem oraz imprezy sportowe.