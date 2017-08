Jak kierowca powinien się zachować w czasie nawałnicy?

Upalne letnie dni często kończą się gwałtowną burzą. Wnętrze samochodu jest wtedy raczej bezpiecznym miejscem, mimo to jazda w takich warunkach pogodowych może być bardzo niebezpieczna. Zagrożenie stanowią nie tylko silne wyładowania elektryczne. Równie niebezpieczny jest ulewny deszcz i silny wiatr. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault radzą, jak kierowca powinien zachować się w czasie nawałnicy.

Zobacz też: Czy wzrost prędkości ogranicza pole widzenia kierowcy?

reklama reklama

Czy wnętrze samochodu podczas burzy jest bezpieczne?

Samochód wykonany w całości z metalu to dość bezpieczne miejsce na przeczekanie burzy, choć zdarza się, że pojazd może ulec uszkodzeniu po uderzeniu pioruna. Na awarię narażone są m.in. systemy elektryczne i elektroniczne auta. Jeśli istnieje taka możliwość, podczas burzy kierowca powinien zjechać w bezpieczne miejsce, zatrzymać samochód, włączyć światła awaryjne i poczekać, aż nawałnica minie. Nie należy w tym czasie dotykać żadnych metalowych przyrządów. Najbezpieczniej położyć wtedy dłonie na kolanach i zdjąć nogi z pedałów – radzi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Warto natomiast wiedzieć, że korzystanie z telefonu komórkowego w czasie burzy nie jest ryzykowne. Urządzenie może za to okazać się niezbędne, gdyby pojawiła się konieczność wezwania pomocy*.

Zobacz też: Czy kierowcy powinni prowadzić w okularach przeciwsłonecznych?

Uwaga na kałuże

Inne zagrożenie związane z burzą to ulewny deszcz. Drastycznie ogranicza on widoczność kierowcy oraz powoduje znaczące wydłużenie drogi hamowania. Dlatego jeśli nie ma możliwości, by zatrzymać się i przeczekać ulewę, należy zredukować prędkość i zwiększyć dystans od pojazdu jadącego przed nami. Trzeba uważać także na głębokie kałuże. Wjeżdżając w stojącą wodę ze zbyt dużą prędkością, kierowca może doświadczyć zjawiska akwaplanacji – poślizgu wodnego i utracić kontrolę nad pojazdem. W niektórych przypadkach możliwe jest także zalanie układu zapłonowego lub innych elementów elektrycznych w aucie. Oprócz tego łatwo w ten sposób uszkodzić auto, ponieważ kałuże często kryją głębokie dziury.

Wjeżdżając w kałużę, należy maksymalnie zwolnić oraz zdjąć nogę z hamulca, ponieważ podczas hamowania przednie amortyzatory są ugięte i nie spełniają swojego zadania. Gdy fragment jezdni przykryty wodą jest uszkodzony energia uderzenia przenosi się na zawieszenie i koła samochodu. Warto też wcisnąć sprzęgło w celu ochrony skrzyni biegów oraz silnika przed energią uderzenia – rekomendują trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Jeżeli droga została zalana wodą z pobliskiej rzeki lub zbiornika wodnego, zdecydowanie najlepiej jest zawrócić i poszukać innej możliwości przejazdu, ponieważ woda może gwałtowanie przybierać.

Nie zatrzymuj samochodu w pobliżu drzew

Ze względu na silny wiatr lepiej unikać zatrzymywania się oraz jazdy w pobliżu drzew. Spadające konary mogą uszkodzić samochód albo zagrodzić drogę. Z tego powodu w czasie burzy bezpieczniej jest podróżować autostradą czy drogą ekspresową niż lokalną, przy której mogą znajdować się drzewa. Porywy wiatru mogą także zepchnąć auto z toru jazdy. Takie niebezpieczeństwo istnieje zwłaszcza na mostach i nieosłoniętych odcinkach drogi. Podczas silnych podmuchów kierowca powinien natychmiast delikatnie dostosować ustawienie kół do kierunku wiatru, aby zrównoważyć jego siłę. Niezbędne jest dostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych i zwiększenie dystansu od poprzedzającego pojazdu do minimum 3 sekund.

Źródło: Materiały Szkoły Jazdy Renault