Stosunkowo wielu kierowców nie lubi prowadzić samochodu w okularach przeciwsłonecznych, twierdząc że nie czują się w nich komfortowo. Jest prawdopodobne, że za dyskomfort odpowiada złe dobranie okularów. Nie sztuką jest przecież założyć na nos jakiekolwiek oprawki z przyciemnionymi szkłami. Okulary przeciwsłoneczne muszą mieć stosowne atesty i szkła z filtrem UV. W przeciwnym razie mogą przyczynić się do zepsucia wzroku.

Czy kierowcy powinni prowadzić w okularach przeciwsłonecznych?

Wiosna to czas, kiedy kierowcy są szczególnie narażeni na oślepiające działanie promieni słonecznych. Najlepiej ochronią nas przed nimi właściwie dobrane okulary przeciwsłoneczne. Badania wykazały, że używanie takich okularów nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w ciągu dnia, ale ma także wpływ na jazdę w nocy. Osoby, które nie chronią oczu w ciągu dnia mogą gorzej widzieć nocą*.

reklama reklama

Zobacz też: Jak wybrać okulary słoneczne dla kierowcy?

Wpływ okularów przeciwsłonecznych na widzenie nocą

Większość z nas zdaje sobie sprawę z zagrożenia na drodze, jakie może powstać w momencie nagłego oślepienia kierowcy. Każdy prowadzący pojazd powinien więc zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne. Okazuje się, że ich używanie w ciągu dnia zapewnia nie tylko większy komfort jazdy i ochronę wzroku, lecz także wpływa na szybkość adaptacji oczu do widzenia nocą. Nadmierna ekspozycja na promienie słońca może bowiem wydłużyć czas, w którym nasze oczy dostosowują się do widzenia w ciemności. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie należy nosić okularów przeciwsłonecznych podczas jazdy nocnej. Może wydawać się, że zapobiega to oślepieniu przez reflektory samochodów jadących z naprzeciwka, mimo to ciemne szkła utrudniają dobre widzenie w warunkach braku światła dziennego.

Zobacz też: Okulary do jazdy nocą - jakie kupić by faktycznie widzieć więcej?

Okulary przeciwsłoneczne dla kierowcy

Dobór szkieł powinien być przemyślany. Nie każde okulary przeciwsłoneczne sprawdzą się podczas jazdy samochodem. Przy ich wyborze lepiej nie kierować się wyłącznie modą, lecz szukać modeli, które zapewnią nam ochronę przed słońcem i odpowiednie pole widzenia – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Kierowcy powinni zaopatrzyć się w soczewki z filtrem polaryzacyjnym, który odbija światło, dodatkowo chroniąc oczy przed promieniowaniem UV. Warto także zwrócić uwagę na kształt oprawek, które nie mogą być nadmiernie rozbudowane, by nie zmniejszać naszego pola widzenia.

Równie ważne jest to, by wybrać okulary o odpowiednim kolorze szkieł. Do prowadzenia samochodu najlepsze są okulary ze szkłami w odcieniach brązu lub szarości. Nie sprawdzą się za to soczewki zbyt ciemne, które w nadmiernym stopniu blokują dostęp światła do naszych oczu i utrudniają widzenie. Złym pomysłem jest również używanie podczas jazdy okularów z różowymi szkłami, które mogą zniekształcać nasze postrzeganie barw, a co za tym idzie – powodować trudności w odczytywaniu znaków drogowych czy dostrzeganiu zagrożeń na drodze – radzą trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Źródło: Szkoła Jazdy Renault

* Amerykańskie Towarzystwo Optometrii (AOA)