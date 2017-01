Intensywny rozwój gospodarczy, wzrost zamożności i potrzeba mobilności powodują, że wciąż rośnie liczba samochodów. Wzrost ten jest szczególnie odczuwalny w miastach. Infrastruktura drogowa projektowana pod niższy poziom ruchu staje się niewydolna, rośnie również poziom zanieczyszczenia środowiska. W tej sytuacji przed samorządami stoi zadanie zapewnienia rozwiązania, które zapewni lepszą regulację i optymalizację ruchu samochodów, a w konsekwencji sprawny transport i czyste środowisko.

Zobacz też: Błędy w technice jazdy przez które tworzą się korki

reklama reklama

Inteligentne Systemy Transportowe - co to jest?

Zalecanym kierunkiem poprawiającym sytuację jest działanie w oparciu o wyższe technologie integrujące rozwiązania technologiczne i organizacyjne. W miastach pojawiają się tzw. systemy ITS (Intelligent Transport System). Zgodnie z definicją przedstawioną na I Światowym Kongresie w dziedzinie systemów transportowych w Paryżu w 1944 roku, ITS to systemy stanowiące obszerny zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych), które świadczą innowacyjne usługi związane z różnymi rodzajami transportu i zarządzania ruchem w celu ochrony bezpieczeństwa oraz mobilności pasażerów i towarów, a także poprawy standardu usług transportowych i zwiększenia efektywności całego systemu transportowego miasta, a przy tym ograniczenia degradacji środowiska naturalnego.

„Inwestycja w system znajduje szczególne uzasadnienie w sytuacjach, gdy w wyniku ograniczonego dostępu do części miasta, zahamowane są w niej inwestycje, utrudniona jest działalność firm i mobilność mieszkańców. System pomaga również uporać się z problemem ochrony części miasta przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem, również w sytuacjach, gdy miasto do rozwoju potrzebuje sprawnego, elastycznego systemu transportu publicznego i prywatnego” - tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoły, Radosław Jaskulski.

Zobacz też: Czy autobusy komunikacji miejskiej zawsze mają pierwszeństwo?

Podstawy działania systemu ITS

System do działania wykorzystuje najnowsze technologie teleinformatyczne od Internetu przez sieci komórkowe, urządzenia do monitorowania ruchu, kamery, urządzenia do monitorowania i pomiaru pogody, zmienne tablice świetlne, system nawigacji satelitarnej itp.

Podstawą działania ITS jest gwarancja przepływu informacji wewnątrz systemu, który zarządza danymi z miejskich systemów transportowych, takich jak zarządzanie ruchem miejskim, zarządzanie transportem publicznym, zarządzanie wypadkami, udostępnianie informacji drogowych podróżnym, zarządzanie systemami opłat drogowych i automatyczną rejestracją wykroczeń drogowych. Efektem ma być zwiększenie możliwości kontroli oraz możliwość sprawnego sterowania.