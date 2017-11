10 zasad ecodrivingu – co zrobić, by zużywać mniej paliwa?

Co to jest ecodriving?

Ecodriving to umiejętność oszczędnej jazdy samochodem na co dzień. Wiele osób myśli, że ten styl podróżowania wiąże się z powolnym poruszaniem się autem i równie wolnym nabieraniem prędkości, jednak w rzeczywistości jest inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie by jeździć całkiem żwawo i ekonomicznie. Poniżej przedstawiliśmy 10 złotych rad, stosowanych podczas ecodrivingu.

1. Nie czekaj aż silnik się rozgrzeje, po prostu ruszaj. Większość nowoczesnych samochodów jest tak projektowanych, by móc rozpocząć jazdę od razu po uruchomieniu silnika. Oczywiście do czasu rozgrzania motoru nie powinniśmy „piłować”, ponieważ obniży to trwałość jednostki napędowej. Zimowe rozgrzewanie wnętrza auta przy pracującym silniku w trakcie odśnieżania nadwozia zwiększa zużycie paliwa, więc jeśli możemy, unikajmy tego.

2. Zadbaj o ciśnienie w oponach. Wiele osób lekceważąco odnosi się do systematycznego sprawdzania ciśnienia w oponach. Za niskie ciśnienie w oponach przekłada się na zwiększony opór toczenia, a to z kolei prowadzi do zwiększenia zużycia paliwa. Prawidłowo napompowane „gumy” nie dość, że pozwolą nam zaoszczędzić benzynę, olej napędowy lub gaz LPG, to w dodatku posłużą dłużej. Informacje o zalecanym przez producenta pojazdu ciśnieniu w oponach można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu lub na odpowiedniej naklejce, umieszczonej na lub przy drzwiach kierowcy albo na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.

Zbyt duże ciśnienie w oponach też jest niepożądane. W takich przypadkach samochód łatwiej wpada w poślizg, a „kapcie” ulegają przedwczesnemu zużyciu na środku bieżnika. Zimą lepiej pompować opony na dworze, ponieważ ciepłe powietrze, zaaplikowane np. w ogrzewanym garażu, w minusowych temperaturach zmniejszy swoją objętość.

3. Wyłączaj silnik podczas długich postojów, np. stojąc w nieruchomym korku lub czekając na podniesienie szlabanów przed przejazdem kolejowym. Według tej zasady działa popularny system start/stop w wielu nowych samochodach. Po co masz zużywać paliwo, skoro i tak stoisz w miejscu?

4. Obserwuj co się dzieje na drodze. Jeśli widzisz, że samochód przed Tobą zwalnia lub zjeżdżasz ze wzniesienia, odpuść pedał gazu i pozwól autu się toczyć, jednocześnie hamując silnikiem (wtedy odcinany jest dopływ paliwa do cylindrów). Z pedału hamulca korzystaj dopiero wtedy, gdy masz się zatrzymać lub znacząco wytracić prędkość. Jazda na „luzie” to kolejny wzrost zużycia paliwa, ponieważ w tej sytuacji do podtrzymania pracy motoru są konieczne niewielkie dawki paliwa.

5. Podczas przyspieszania wbijaj biegi przy optymalnych obrotach. W przypadku silników benzynowych będzie to przy około 2500 obr./min, zaś w przypadku turbodiesli przy około 2000 obr./min. Większość jednostek napędowych przy tych wartościach radzi sobie bezproblemowo, ale najważniejsze jest „dogadywanie się” z własnym pojazdem. Jeśli po zmianie z „czwórki” na „piątkę” motor wpada w nadmierne wibracje lub poszarpuje, to po prostu wyższy bieg został wbity za wcześnie. Warto uczyć się na błędach i współpracować z autem.

6. Przyspieszaj dynamicznie, ale krótkotrwale. W pierwszej chwili wydaje się to nielogiczne, prawda? Trzeba jednak pamiętać, że podczas powolnego rozpędzania pojazdu silnik jest nieustannie pod obciążeniem i zużywa więcej paliwa. Rozwiązaniem jest przyspieszanie z pedałem gazu wciśniętym do ¾ możliwego skoku, oczywiście stosując się jednocześnie do zasady nr. 5.

7. Jedź spokojnie i ze stałą prędkością. Częste hamowanie i przyspieszanie to największy wróg ekonomicznej jazdy, ponieważ w ten sposób niepotrzebnie zużywamy za dużo paliwa. Dostosujmy się do prędkości innych pojazdów, a także pamiętaj o zasadzie nr. 4, czyli o obserwowaniu sytuacji na drodze.

8. Pozbądź się zbędnych kilogramów. Wożąc w aucie śmieci, ciężkie narzędzia lub niepotrzebne przedmioty działasz na swoją szkodę. Wyjmij je z samochodu, a tylko na tym zyskasz. Przyjmuje się, że każde wożone 100 zbędnych kilogramów to około 0,7 l paliwa więcej na każde przejechane 100 km.

9. Zadbaj o opór aerodynamiczny pojazdu. Nieustanna jazda ze stale zamontowanym uchwytem na rowery lub boksem dachowym jest bezsensowna. Elementy te zwiększają opór aerodynamiczny auta, a to ma niebagatelny wpływ na zużycie paliwa. Pozbywając się ich możesz zmniejszyć zapotrzebowanie na benzynę, olej napędowy lub gaz LPG nawet o 20%.

10. Z klimatyzacji korzystaj rozsądnie. Szeroko otwarte okna zwiększają zużycie paliwa, dlatego warto je zamknąć i włączyć klimatyzację. Oczywiście ustawienie „klimy” na możliwie najniższą temperaturę i największą siłę nadmuchu też jest niewskazane, dlatego warto rozważnie obchodzić się z tym udogodnieniem.