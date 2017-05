Kierowcy zabierający w podróż pasażerów prowadzą bezpieczniej

Za ponad miesiąc rozpoczną się wakacje, które dla wielu kierowców mogą stanowić niełatwy czas – tłumy na drogach, opóźnienia, stres są wtedy na porządku dziennym. Do długich letnich podróży warto się zatem odpowiednio przygotować. Dobrym pomysłem jest zdecydowanie się na wspólną podróż. Z międzynarodowego badania TNS Sofres przeprowadzonego dla BlaBlaCar na temat bezpiecznej jazdy wynika, że wspólne przejazdy pomagają zachować czujność – tak twierdzi 84% kierowców z BlaBlaCar. Dodatkowo, rozmowa w samochodzie podczas wspólnej jazdy sprawia, że kierowca nie przysypia, co pozwala przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom.

Zobacz też: Podróże z BlaBlaCar, a roszczenia wobec kierowcy

reklama reklama

W drogę należy wyruszyć wypoczętym – zmęczenie powoduje obniżenie koncentracji i spowalnia reakcję na drodze. Co więcej, latem często wyruszamy w wielogodzinne podróże, dlatego dobrą praktyką jest robienie regularnych przerw. Okazuje się, że kierowcy, którzy nie jadą sami są bardziej skłonni, aby odpocząć. Według cytowanego badania, 61% zapytanych kierowców przyznało, że pasażerowie zachęcają ich do zatrzymywania się po drodze, co pozwala na regenerację sił i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

Kluczowe jest także przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Podczas jazdy kierowcy powinni wykazać się zasadą ograniczonego zaufania i nie tracić czujności. Ważne jest, aby nie poddać się rutynie i nie jeździć na pamięć. Jak się okazuje, obecność pasażerów w samochodzie motywuje kierowców do uważniejszego przestrzegania zasad ruchu drogowego – tak przyznaje aż 75% respondentów. Dodatkowo 57% twierdzi, że nie przekracza prędkości, gdy nie jadą sami w samochodzie.

Zobacz też: Jak często odpoczywać podczas podróży samochodem?

Badanie wykazało także istotne różnice między kierowcami regularnie korzystającymi z BlaBlaCar a kierowcami z ogółu populacji, jeśli chodzi o skłonności do ryzykownej jazdy. Na dziewięć pytań dotyczących najczęstszych ryzykownych zachowań na drodze (brak zapiętych pasów, SMS-owanie w czasie jazdy etc.), tylko 47 proc. ogółu kierowców odpowiedziało, że rzadko lub nigdy ich nie podejmuje, podczas gdy wśród użytkowników BlaBlaCar ten odsetek wyniósł aż 70 proc.

Podróżowanie razem wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Przed wyruszeniem w długą trasę warto zastanowić się więc nad zabraniem pasażerów – dzięki temu przejazd będzie nie tylko bezpieczniejszy, ale również przyjemniejszy.

***

* Metodyka badania

Badanie przeprowadził TNS Sofres w dziesięciu europejskich krajach, tj. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Polska, Rosja, Turcja.

TNS Sofres przepytał 10 tysięcy kierowców niebędących użytkownikami BlaBlaCar z tych krajów, a także 4 115 kierowców – użytkowników serwisu BlaBlaCar.