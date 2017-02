Jak opanować nadsterowność, a jak podsterowność?

Wielu kierowców sądzi, że nigdy nie przydarzy im się poślizg, bo przecież jeżdżą ostrożnie lub są po prostu świetnymi kierowcami. Jednak rzeczywistość może ich zaskoczyć. Lepiej wiedzieć, jak wyjść z poślizgu. Najlepiej byłoby przećwiczyć manewry w bezpiecznych warunkach, ale warto zacząć od wiedzy teoretycznej.

W czasie ćwiczeń na płycie poślizgowej nawet najbardziej pewni siebie kierowcy przeżywają chwile zwątpienia w swoje umiejętności. Zwykle dopiero po kilkakrotnym powtórzeniu ćwiczenia są w stanie opanować auto – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Zimowe warunki atmosferyczne podnoszą znacznie ryzyko poślizgu. Zalegający na drogach śnieg lub nawet cienka warstwa lodu na powierzchni jezdni może przyczynić się do utraty przyczepności przez pojazd. Prowadzący samochody mają do czynienia z dwoma podstawowymi rodzajami poślizgu: nadsterowność, gdy tylne koła samochodu tracą przyczepność, oraz podsterowność, która występuje w czasie skrętu, kiedy tracą przyczepność przednie koła.

W przypadku gdy tylne koła tracą przyczepność, należy wykonać kierownicą kontrę w celu naprowadzenia samochodu na prawidłowy tor jazdy. Nie należy naciskać na hamulec, gdyż spowoduje to pogłębienie się nadsterowności – radzą trenerzy. W sytuacji poślizgu przednich kół należy zdjąć nogę z gazu, zmniejszyć wykonywany wcześniej skręt kierownicą i delikatnie wykonać go ponownie. Zdjęcie nogi z gazu spowoduje dociążenie kół przednich i zmniejszenie prędkości, zaś redukcja kąta skrętu powinna spowodować odzyskanie przyczepności i korektę toru jazdy – wyjaśniają trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Zachowania kierowców, które mogą przyczynić się do poślizgu to nadmierna prędkość, gwałtowne manewry czy zbyt późne i gwałtowne hamowanie. Radzimy kierowcom, aby szczególnie uważać przy zjeździe z głównej drogi. Często boczne drogi nie są tak dobrze odśnieżone jak drogi główne. Poza tym istotny jest także rodzaj nawierzchni. Trzeba znacznie ostrożniej poruszać się po nawierzchniach wykonanych na przykład z kostki cementowej – dodają trenerzy.

Źródło: Szkoła Jazdy Renault